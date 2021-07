Von Stephanie Kern

Zwingenberg. Die Schlossfestspiele senden in diesem Jahr ein Lebenszeichen – statt großer Festspiele im Schlosshof gibt es zwei Galaabende in der Eberbacher Stadthalle. Im RNZ-Interview erzählt Schlossfestspiele-Intendant Rainer Roos vom Programm, seinen Überredungskünsten und seiner Verbundenheit zu Oper, Operette und Musical.

Zwei Galaabende mit je zwei identischen Vorstellungen: Am 31. Juli geht es um Oper und Operette. Was dürfen die Zuschauer denn erwarten?

Wir werden an diesem Abend vier Solisten und kleine Orchesterbesetzung hören. Dieses Orchester aus Streichern, Bläsern und Schlagzeug wird eine internationale Zusammenkunft sein: Die Streicher und der Schlagzeuger kommen aus Wien, die Bläser aus Stuttgart. Die ersten 45 Minuten werden wir Oper spielen – natürlich werden wir auch auf den Freischütz eingehen. Es wird außerdem etwas aus der "Zauberflöte", aus "Don Giovanni", aus dem "Fidelio" zu hören sein. Da wir den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven nicht begehen konnten, wollen wir das zumindest musikalisch nachfeiern. Aus dem Fidelio steht das Quartett "Mir ist so wunderbar" auf dem Programm. Das ist meiner Meinung nach musikalisch eines der schönsten Quartette überhaupt. Mit Luigi Arditis "Kusswalzer" leiten wir dann zur so genannten leichteren Muse über ...

Sie meinen die Operette?

Ja, die leichtere Muse heißt nicht etwa so, weil sie leichter zu spielen wäre, sondern der Name beschreibt ein Genre, dass sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelt hat. Hier stehen bekannte Operettenhits auf dem Programm. Hier freue ich mich besonders auf Manolito Mario Franz. Er kann das neapolitanische Musikstück "Rückkehr nach Sorrent" sehr authentisch präsentieren – denn er ist der Nachkomme eines neapolitanischen Sängers.

Am 7. August wird die Eberbacher Stadthalle zum Musicaltheater. Was können die Zuschauer erwarten?

Hier ist das Programm noch nicht genau festgelegt, die Wünsche der Solisten sind aber schon da und die muss ich nun noch in eine dramaturgisch sinnvolle Reihe bringen. In Oberhausen wird es im Juli ein "We will rock you"-Revival-Konzert geben. Ich habe den Gedanken und auch den Ehrgeiz, davon ein bisschen wegzugehen. Mein Ziel ist es, andere Facetten unserer Solisten zu zeigen. Stücke aus den Musicals "Mozart", "Les Misérables", "Evita", "Jesus Christ Superstar", "Bat out of hell", "Hinterm Horizont", "Das Wunder von Bern" und auch "The greatest showman" stehen auf der Wunschliste.

Wie schaffen Sie es eigentlich, jedes Jahr namhafte Künstler nach Zwingenberg zu lotsen?

Überredungskunst gehört dazu, ich rede einfach, bis sie ja sagen (lacht). Dass die Künstler mit Zwingenberg nichts anfangen können, hat sich in den vergangenen Jahren geändert. Und für dieses Jahr muss ich sagen: Gott sei Dank war ich rechtzeitig dran. Denn ich habe das Gefühl, jeder will im Sommer Konzerte veranstalten, bevor es im Herbst vielleicht wieder nicht möglich ist. Viele Künstler berichten, dass sie Anfragen absagen müssen – weil es so viele sind. Umso mehr bin ich froh, dass wir diese Megastars für unsere Galaabende bekommen haben. Es ist aber auch wichtig, dass diese Stars zu uns kommen, denn das öffnet Türen. Wer angefragt wird, und Zwingenberg nicht kennt, fragt bei seinen Kollegen nach, ob alles gepasst hat.

Ist es wirklich so einfach?

Die Musical- und Opernwelt ist kleiner, als man vielleicht denken würde. Natürlich kenne ich nicht jeden persönlich, aber ich bin auch nicht mehr ganz unbekannt. Und wenn ich eine Nummer nicht habe, frage ich eben bei einem anderen Künstler danach. Was auch immer wieder interessant ist, ist die Abschlusspräsentation der ZAV-Künstlervermittlung. Das kann sich jeder anschauen und es ist immer wieder irrsinnig interessant zu sehen, wer da nachkommt. Das macht mir immer großen Spaß und ich habe auch schon den einen oder die andere für Zwingenberg ins Auge gefasst.

Und wenn dann solche Megastars nach Zwingenberg kommen: Sind die vor den Auftritten eher abgeklärt oder nervös?

Abgeklärt ist da niemand. Aber natürlich kommen mit den Jahren Erfahrung und Selbstbewusstsein. Was gute Künstler aber haben, ist eine innere Bescheidenheit. Vor jeder Show ist man leicht nervös, angespannt – das ist auch bei mir so und es ist gut so. Wir brauchen das Adrenalin, denn man kann sich auf nichts ausruhen, wenn man auf die Bühne geht. Jedes Publikum hat an Künstler die Erwartung, dass sie 100 Prozent geben. Wenn ich denke, dass 80 Prozent reichen könnten, liege ich falsch. Wie gut das Konzert von vor zwei Stunden lief, ist für das neue Publikum kein Maßstab.

2021 gibt es ein Lebenszeichen-Programm, die Oper "Tosca" und das Musical "Rock of ages" wurden um ein weiteres Jahr verschoben. Steht die Kunst still?

Im Moment nicht, diesen Sommer läuft kulturell ganz viel. Da gehört auch Mut dazu. Es gibt auch Festspiele, die 2021 gar nichts machen. Wir machen wenigstens die Konzerte und das finde ich toll. Kultur ist die Seele der Gesellschaft und man spürt, wie wichtig das ist. Dass wir nun auch im nächsten Jahr keine neuen Produktionen spielen werden, tut natürlich weh. Aber ich kann es nicht ändern: Ich habe dafür gekämpft, ich habe darauf gehofft, dass wir normale Schlossfestspiele haben, aber man muss sich an die Fakten halten. Und wenn die zeigen, dass es nicht verantwortbar sein wird, muss man sich daran halten.

Und wie geht es dann in Zwingenberg weiter?

Die Vorbereitungen für die Produktionen ruhen. Ich hoffe, dass alle Darsteller an Bord bleiben, das werden wir aber erst im Herbst endgültig wissen. Und dann geht die Planung wieder los und dann freuen wir uns, wenn wir im Sommer 2022 den Sommer 2020 spielen dürfen. Und auf andere, neue Produktionen freuen wir uns dann später.

Was liegt Ihnen eigentlich näher: Oper, Operette oder Musical?

Ich bin ein klassisch ausgebildeter Musiker. Ich hatte aber immer ein Faible für alle Genres und freue mich immer wieder, wenn ich gute Musik hören kann. Im Musical treffen die unterschiedlich ausgebildeten Musiker aufeinander. Mich spricht dieses Treffen von zwei Seiten an. Alles Wissenswerte zum Thema Operette habe ich sechs Jahre vor Ort in Wien erlernen dürfen. Was Operette bedeutet, welche Dimension dieses Genre hat, wie sie wirklich gespielt wird, das habe ich dort als erster Kapellmeister gelernt. Die Oper hat mich immer begleitet. Da erinnere ich mich an tolle Aufführungen und Zusammenarbeiten, zum Beispiel auch an die Assistenz bei den Bayreuther Festspielen.

Was haben Sie in dieser Zeit erlebt?

Man muss sich vorstellen: Ich war bei den Bayreuther Festspielen noch unter Wolfgang Wagner. Der setzte sich dann einfach mal zu mir und hat sich unterhalten, ich bin natürlich vor Ehrfurcht erstarrt. Ich durfte aber in den 1990er-Jahren mit mehreren solcher Legenden zusammenarbeiten. Ich bin dankbar, dass ich in einer so tollen Zeit leben darf: In meinen jungen Jahren durfte ich namhafte Künstler kennenlernen, und jetzt wirke ich als Festspielleiter und Dirigent und erlebe diese jungen Künstler mit – die Legenden von morgen. Die können mit den Namen, die ich ihnen nenne, zum Teil nichts anfangen. Ich erzähle dann davon, nicht weil ich in der Vergangenheit lebe, sondern weil ich daraus lernen will.

Ist die Oper überhaupt noch zeitgemäß?

Wir kommen bei der Oper an einen Punkt, an dem wir hinterfragen müssen, ob es nicht einen Umbruch geben muss. Es stellt sich die Frage, wie man das Genre für junge Menschen interessant machen kann. Die Zwingenberger Schlossfestspiele und auch andere Sommerfestspiele können hier einen großen Beitrag leisten. Deshalb kann ich auch versichern: So lange ich Intendant sein werde, wird es in Zwingenberg auch eine Oper geben – obwohl das für uns finanziell alles andere als leicht ist, denn Opernproduktionen sind teuer. Ich finde es auch legitim, der Oper bei Sommerfestspielen einen Eventcharakter zu geben. Das heißt nicht, dass die Oper sich anbiedert – es geht darum, Oper schön und qualitativ hochwertig umzusetzen. Für alle Menschen, das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit.

Kann auch das Lebenszeichen-Programm mit seinem Oper- und Operettenabend hier einen Beitrag leisten?

Ich hoffe, dass unsere Zuschauer wieder kommen, auch im kommenden Jahr, dass wir nahtlos an 2019 anschließen können. Und ja: Das Lebenszeichen kann eine Chance sein, in diese Genres reinzuschnuppern und eventuell auf den Geschmack zu kommen.

Info: Eintrittskarten für die Galaabende am 31. Juli und 7. August gibt es unter www.schlossfestspiele-zwingenberg.de, unter Telefon: (0 62 63) 4 51 54, oder in einer der vielen Vorverkaufsstellen, zum Beispiel der Tourist Information in Mosbach.