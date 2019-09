Von Stephanie Kern

Schefflenz. Zu einer Sondersitzung trafen sich am Montagabend die Gemeinderäte in Schefflenz. Auf der Agenda standen zwei Bauprojekte: Zum Einen der Ausbau und die Modernisierung des Wärmeverbundnetzes Schefflenzhalle und -schule sowie Kindergarten, zum Anderen der Umbau der Umkleide- und Sanitäranlagen im Freibad.

Hartmut Eßlinger vom Ingenieurbüro Willhaug (Mosbach) stellte die Planungen für die neue Holzhackschnitzelheizung für den Wärmeverbund von Schefflenzhalle, Schule und Kindergarten vor. Nach der energetischen Sanierung des Gebäudeteils, in dem die Werkrealschule untergebracht ist (A-Bau), soll dieser nun auch über dieses Netz mit Wärme versorgt werden. Bis jetzt wird dort mit Nachtspeicheröfen geheizt. Eine anfänglich geplante Heizzentrale auf der Wiese oberhalb der Schefflenzhalle zu bauen, ist unrentabel. Zu groß wären die Erschließungskosten. Deshalb hat das Ingenieurbüro nach weiteren Vorschlägen gesucht.

Für Eßlinger ist die wirtschaftlichste und praktikabelste Lösung die Modularbauweise. Hackgutlager und Heizzentrale könnten so an die Schefflenzhalle angeschlossen werden, ohne große Erschließungskosten und günstiger als in konventioneller Bauweise. Wie Fertiggaragen könne man sich das dann vorstellen, berichtete Eßlinger. Neu ist ebenfalls der Vorschlag, die jetzige Anlage mit Heizöl zu erhalten und zu Zeiten von Spitzenlasten dazu zu schalten. Auch die Wärmepumpe in der ehemaligen Turnhalle der Schule (im A-Bau) kann und soll an das Wärmeverbundnetz angeschlossen werden. Auf Nachfrage von Lutz Tscharf erklärte Eßlinger, dass man mit einer Produktion von 470.000 kWh aus der Holzhackschnitzelheizung und etwa 50.000 kWh aus der Ölheizung rechne.

Man verschiebe damit den Austausch der Heizölkessel, bejahte Bürgermeister Rainer Houck eine entsprechende Frage von Friederike Werling. Die Räte hatten dann noch Fragen an Verwaltung und Planer. Etwa wie viele Hackgutlieferungen pro Jahr nötig seien (etwa 15), oder ob man überlegt habe, eine weitere Wärmepumpe für den Kindergarten anzuschaffen, um so Spitzenlasten abzufangen.

Sacettin Bakan schlug eine Containerlösung auf der buchstäblich grünen Wiese und alternative Wärmepumpenmodelle (Eisspeicher) vor. "Da sind im Vorfeld einige Überlegungen gelaufen", erklärte Eßlinger. Etwa, dass man auch für eine Containerlösung auf der Wiese das Gelände erschließen müsste und den Verkehr zu Kindergarten/Halle bei den Lieferungen kreuze. Oder dass man für alternative Eisspeicherkonzepte nicht die richtigen Voraussetzungen habe, sondern erheblichen Sanierungsaufwand an der Schefflenzhalle hätte. "Deshalb sind wir auch zu der modularen Lösung aus Beton gekommen", unterstrich Rainer Houck.

Andreas Feil regte noch an, statt einem fest installierten Hackschnitzellager mit zwei dafür vorgesehenen Abrollcontainern zu arbeiten. Auch darüber habe man sich bei der Erarbeitung der Planung lange "den Kopf zerbrochen", so Eßlinger. "Aber uns fehlt hier der Platz, wir müssen hier in die Höhe gehen.

"Uns fehlen die Kostenkalkulationen", sagte Sacettin Bakan zum Abschluss der Diskussion. Denn erst im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung sollten die Zahlen auf den Tisch gelegt werden. Um möglichen Bietern keine "Vorteile zu verschaffen", sei der Kostenteil ausgegliedert worden, begründete Houck.

Viele Fragen gab es auch zum zweiten vorgestellten Bauvorhaben. Die Umkleiden und Sanitäranlagen im Freibad sind in die Jahre gekommen. Das Bad selbst wurde zwar 2010 saniert. Dieser Bereich blieb aber ausgespart. Bettina Weber-Geißelhardt, Vorsitzende des Freibad-Fördervereins, appellierte an die Räte: "Bitte unterstützen Sie uns." Der Verein und die Gemeinde haben eine Leader-Förderzusage über 60 Prozent der Kosten bekommen, 30.000 Euro würde der Verein selbst noch beisteuern.

"Wir sprechen die Leute für Eigenleistungen an, da kann man sich drauf verlassen. In Schefflenz halten wir zusammen, und wenn es ums Schwimmbad geht sowieso", meinte Weber-Geißelhardt. Architektin Meltem Arslan (protec-Ingenieure) stellte die Planungen und die Gesamtkosten vor. Die belaufen sich auf 303.500 Euro. Dabei soll das Gebäude an sich erhalten bleiben. "Die Bausubstanz ist gut", sagte Arslan. Ein für diese Woche geplanter Termin mit dem Statiker soll aber noch abschließende Klarheit bringen. Denn die Räte Lutz Tscharf und Sacettin Bakan bemängeln genau diese Bausubstanz. Die Sanierung der Bodenplatte würde noch einmal mit 20.000 Euro zu Buche schlagen - und die habe man bei Leader ohnehin mit eingereicht.

Bakan schlug wiederum eine Containerlösung vor. Wobei dabei abzuklären sei, ob Abriss und Anschaffung der Container tatsächlich günstiger seien, und ob die Förderfähigkeit durch Leader dann noch gegeben sei. "Sprachlos" über die hohen Sanierungskosten zeigte sich Mike Krauth. Die Einsparung durch Eigenleistungen sei in der Kalkulation nicht einberechnet, betonte Rainer Houck noch. Auch zu diesem Projekt wurden die Zahlen erst im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung diskutiert.