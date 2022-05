Von Stephanie Kern

Schefflenz. Wer mit Gerd Hauck im Schefflenzer Wald unterwegs ist, lernt jede Menge dazu. Neue Begriffe etwa wie "Kalkverwitterungslehm". Man lernt aber auch einiges über Bäume und Sträucher, die im Wald wachsen, Hintergründe zum Klimawandel und dessen Auswirkungen. Eine Sache bleibt aber besonders hängen: Denn man lernt vor allem über "Zukunftsbäume" so einiges.

In Schefflenz tragen diese Zukunftsbäume gelbe Ringe um den Stamm. Gerd Hauck hat sie ihnen aufgesprüht. Seit etwas mehr als 30 Jahren ist er Förster in Schefflenz. Die Gemeinde besitzt 1200 Hektar Wald. Kaum einer kennt diese Fläche, die immerhin fast 1700 Fußballfeldern entspricht, so gut wie er. Etwa zehn Prozent dieser Fläche hat der Klimawandel in den vergangenen vier Jahren nicht kalt, sondern heiß erwischt. Die Folgen des Verlusts sind etwa 1,20 Meter hoch und aus Hartplastik: Wuchshüllen für neue Bäume, die gegen Fegen und Verbiss geschützt werden müssen. Im Schefflenzer Wald sieht man sie an vielen Stellen.

Schon gleich eingangs, am Roedderdenkmal in Oberschefflenz, ist so eine wieder aufgeforstete Fläche zu sehen. Hier hat vor allem die Trockenheit der letzten Jahre die Buchenbestände dezimiert. "Die Buche kommt mit den andauernden Temperaturen über 30 Grad Celsius und der langen Trockenheit auf dem Kalkverwitterungslehm nicht zurecht", sagt Hauck. KVL, wie die Abkürzung lautet, besteht aus Steinen und wenig Humus. Die Wasserhaltefähigkeit in diesem Boden ist am geringsten, die Schäden sind am größten.

Auch wenn es im vergangenen Jahr und in den vergangenen Tagen recht viel geregnet hat: Ein Ende ist noch nicht in Sicht. "Die Wurzelschäden können sich bei dem aktuell niedrigen Grundwasserspiegel nicht erholen." Eine Baumwurzel reicht nur etwa 80 bis 100 Zentimeter tief. Was einen Baum versorgt und stabil auf dem Boden hält, ist ein dichtes Netz aus Feinwurzeln. Wenn der Boden zu trocken wird, bilden sich Risse und das Netz aus Feinwurzeln wird gesprengt.

"Wir brauchen die Vielfalt, die Mischung im Wald", ist er überzeugt. Denn heute wisse keiner, wie der Wald in 100 Jahren aussieht. Was relativ klar ist, das zeigen die Analysen der Forstlichen Versuchsanstalt: Die Fichte wird es dann in Schefflenz nicht mehr geben, ob die Buche sich halten kann, ist fraglich. "Die Naturverjüngung aus Buche, Ahorn und Tannen wird gepflegt, in der Hoffnung, dass sich die jungen Buchen an die steigenden Temperaturen anpassen." Was Gerd Hauck in den vergangenen vier Jahren neu gelernt hat: das schlechte Wetter zu schätzen. "Normalerweise habe ich mich bei Regenwetter immer geärgert, weil die Waldarbeiter weniger machen konnten." Das ist nun nicht mehr so.

"Der da ist ein Protz", sagt Hauck und zeigt auf eine Buche. Für den Laien sieht der Baum hübsch aus, prächtig, breit, vital. Für den Fachmann, der auf den Wald auch aus wirtschaftlicher Sicht schaut, aber nicht: Die vorwüchsige Buche macht sich breit, nimmt anderen Bäumen das Licht. Deshalb wird sie "geringelt", damit sich die benachbarte Naturverjüngung im Schutz des Protzes entwickeln kann. "Das, was ich früher gemacht habe, immer an anderen Stellen ein bisschen auszulichten, das geht jetzt nicht mehr", berichtet der Förster. Immer öfter muss er auf größeren Flächen die vom Gipfel vertrockneten Buchen entfernen. Eichen bleiben oft stehen. Auch sie tragen einen gelben Ring – Zukunftsbäume.

Durch die Trockenschäden musste in den vergangenen Jahren mehr Holz zwangsgenutzt werden. "Es ist wichtig, dass das Holz verwendet wird. Vor 20 Jahren konnten wir einzelne Holzsortimente nicht absetzen, das hat mir wehgetan." Das Buchenstammholz werde nach China transportiert. Die Deutschen wollen lieber Eichenholzmöbel.

Unterwegs auf dem Waldweg ändert sich das Bild. Aus dem Mischwald geht es in den Fichtenwald, der mutet auf einmal ganz anders an. Im Roteichenweg gibt es eine große Fläche mit frisch gepflanzten Douglasien. Auch sie sind Zukunftsbäume. Sie sind aber noch so klein, dass sie noch keinen gelben Ring tragen. "Wir hatten hier in der Fichte einen massiven Borkenkäferbefall – trotz eines hervorragenden Feinlehmstandorts." Die Bäume hatten so wenig Wasser zur Verfügung, dass sie sich nicht mehr mit Harz gegen den eindringenden Buchdrucker wehren konnten. "Wir brauchen auch langfristig Bauholz. Deshalb pflanzen wir auf unsere besten Böden jetzt die Douglasie."

Ganz in der Nähe kommt ein Waldstück, in dem Hauck nur noch dann eingreifen will, wenn ein Baum eine Gefahr für Waldbesucher darstellt. "Urwald von morgen", so nennt Hauck das in griffigen Worten. In bestem Amtsdeutsch heißt das Stilllegungsfläche. Für die Holzbewirtschaftung ist diese Fläche dann gestrichen, für den Artenschutz und die Vielfalt im Wald ist sie ein Gewinn. Auf zwölf Flächen, die zusammen 17 Hektar ausmachen und im ganzen Wald verteilt sind, hat der Gemeinderat von Schefflenz der Ausweisung solcher Flächen zugestimmt. Haucks letzte Aufgabe hier: An den größten Stücken möchte er Hinweisschilder auf die Stilllegungsflächen anbringen. Das war’s.

Und ein kleines Stückchen weiter stehen die Bäume, für die Gerd Hauck zumindest im Landkreis und unter Förster-Kollegen sozusagen berühmt ist: Nussbäume. Man findet sie überall im Wald, für Hauck sind sie die Zukunftsbäume schlechthin: "Die Hybridnuss hat den Vorteil, dass sie die Wuchsfreude der Schwarznuss und die Standortvariabilität einer Walnuss hat. Als klimaliebende Baumart kommt sie mit dem aktuellen Klima sehr gut zurecht." Die Walnuss kann auch dort gut (über)leben, wo es die Buche gerade nicht mehr kann, auf den steinigen und trockenen Kalkverwitterungsböden.

Bei so einer Waldbegehung mit dem Förster sieht man die Bäume in allen möglichen Altersstufen. Vier Schwarznussbäume hat er noch vor seiner Schefflenzer Zeit im eigenen Garten großgezogen und dann vor 34 Jahren mitgebracht. Seitdem stehen sie dort im Wald, auf einer kleinen Lichtung, an der sich zwei Waldwege kreuzen. Sie brauchen keinen gelben Ring. Sie sind jetzt schon Zukunftsbäume.