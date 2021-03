An die Schefflenzhalle wird die neue Wärmeverbundzentrale angebaut. Foto: Karl Wilhelm Beichert

Von Karl Wilhelm Beichert

Schefflenz. Keinen Gegenwind gab es für die Windkraft bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats von Schefflenz in der Roedderhalle. Nachdem sich der Rat im Jahr 2014 schon einmal mit dieser Thematik befasst und aufgrund der damaligen gesetzlichen Vorgaben die Planung auf Eis gelegt hatte, haben sich in der Zwischenzeit einige Rahmenbedingungen grundsätzlich verändert. Das erleichtert die Realisierung von Windkraftanlagen in Baden-Württemberg deutlich. Diese Änderungen veranlassten die Verwaltung unter Bürgermeister Rainer Houck, das Thema erneut auf die Tagesordnung zu setzen und eine grundsätzliche Diskussion darüber zu führen.

Nach einem aktuellen Gerichtsurteil sind Windkraftanlagen nun überall zulässig. Eine Steuerung ist jetzt nur noch durch eine Ausweisung von Vorranggebieten im Flächennutzungsplan möglich. Die vorher unattraktiven Pachtzahlungen für Windkraftstandorte haben sich inzwischen sehr positiv entwickelt.

Für die Nutzung bietet sich der Waidachswald grundsätzlich an. Die notwendigen Abstände zur Wohnbebauung können dort gut eingehalten werden. Auch waldbaulich lässt sich das Projekt verträglich umsetzen, da der Wald sich zurzeit ohnehin wegen des Klimawandels in einem massiven Umbau befindet.

Die sich zum Thema äußernden Gemeinderäte zeigten sich alle prinzipiell aufgeschlossen für ein offensives Angehen und für eine Konzeption zur Windkraft im Waidachswald. Lutz Tscharf erwartet, dass sich die beim Bau entstehenden Schäden in kurzer Zeit auswachsen. Gero Wohlmann findet die Konzentration auf einen Block besser als eine diffuse Verteilung. Dr. Friederike Werling ist ebenfalls dafür, dass die Gemeinde die Energiewende mitträgt. Angesichts ausfallender Gewinne aus dem Gemeindewald müsse die Windkraft aber auch lukrativ für die Gemeinde sein. Bei der Planung müsse man die Öffentlichkeit frühzeitig mitnehmen.

Die Beschlussempfehlung der Verwaltung wurde vom Gremium einstimmig angenommen. Es sprach sich für die Konzeption eines Windparks im Waidachswald aus und beauftragte die Verwaltung, eine Ausschreibung für die Nutzung der Waldflächen vorzubereiten.

Auch der Bebauungsplan "Zeilweg" wurde als Satzung einstimmig beschlossen. Melanie Steiner vom Ingenieurbüro für Kommunalplanung (IfK) Mosbach stellte die letzten Änderungsvorschläge zum Planentwurf vor. So wurde die externe Ausgleichsmaßnahme konkretisiert. Es handelt sich um die Umwandlung einer Ackerfläche zu einer artenreichen Salbei-Glatthaferwiese auf der Gemarkung Eberstadt. Ein Gutachten schlug die Herausnahme der Vorgabe zu wasserdurchlässigen Belägen für die Parkplatzflächen vor, und das Zurückhalten des Oberflächenwassers ist nach dem Gutachten des Büros Sack und Partner nicht notwendig – es wird über Leitungen der Schefflenz zugeführt. Während der Bürgerbeteiligung sind keine Anregungen oder Bedenken der Öffentlichkeit eingegangen.

Bei der Schefflenzhalle wird eine neue Wärmeverbundzentrale gebaut. Die Baugenehmigung ist bereits erteilt, der Auftrag für den Neubau soll in der Mai-Sitzung des Gemeinderats vergeben werden. Hartmut Eßlinger vom Mosbacher Ingenieurbüro Willhaug stellte die Planung, insbesondere auch die zeitliche Abfolge der Maßnahmen, noch einmal vor. Die Anlage geht weg vom Öl und besteht in Zukunft aus zwei Elementen: einer Hackschnitzelheizung und einer Flüssiggaszentrale. Zwei Schornsteine, die höher sein müssen als der First der Halle, werden dabei später ins Auge fallen. Beide Heizungselemente können kombiniert werden. Bei großer Kälte laufen beide.

An den neuen Wärmeverbund werden zunächst die Schefflenzhalle und der Kindergarten Sonnenschein angeschlossen, im nächsten Jahr kommt nach dem Bau der Fernheizleitungen, die noch vor dem Winter verlegt werden sollen, die Schefflenzschule dazu, die bisher über Nachtspeicheröfen beheizt wird. Der Gemeinderat nahm diese Planung einstimmig zur Kenntnis. Ebenfalls einstimmig wurden zwei Bauanträge genehmigt: eine Pkw-Garage mit einem Nebengebäude in Kleineicholzheim und ein Wohnhaus mit Pkw-Garage in Unterschefflenz.