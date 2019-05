Schefflenz. (schatt/pol) 50-Tonnen-Bagger ist offenbar beim Eintreiben von Spundwänden zu nah an das Gewässer gefahren, umgekippt und in die Schefflenz gestürzt. Der Fahrer konnte sich laut Polizei rechtzeitig mit einem Sprung aus dem Gefährt in Sicherheit bringen, er soll unverletzt sein.

Rund 100 Liter Diesel sollen aus dem Bagger ausgelaufen sein. Ein Teil davon floss offenbar recht schnell weg, den Rest konnte die alarmierte Feuerwehr mittels Ölsperren aufhalten und aus dem Wasser entfernen. Auch Gewässerschutz-Spezialisten sind vor Ort.

Die Bergung wird wohl mindestens den ganzen Dienstag dauern. Die Bergung des tonnenschweren Baggers dürfte "eine Herausforderung" werden, so die Polizei weiter.