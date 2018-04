Mosbach. (RNZ) So ein Müll: Einkaufswagen, Waschbecken, Spanplatten, dazu jede Menge anderer Schrott, Folien und Verpackungen aller Art. Gut 25 Säcke voll Müll sammelten die Mitglieder des Fischereivereins Mosbach dieser Tage an den Uferbereichen des Neckars und der Elz zusammen - um den Abfall im Anschluss so zu entsorgen, wie es (selbstverständlich) sein sollte.

Die Säuberungsaktion absolvierten die Helfer im Rahmen des vom Landesfischeiverband landesweit aufgerufenen "Tags des Gewässers". 30 engagierte Mitglieder, darunter auch viele Jugendliche, nahmen den Kampf gegen den achtlos in die Landschaft geworfenen Unrat auf. Mitunter konnten die Reinigungstrupps nur den Kopf schütteln, was da so alles in die Natur entsorgt wurde. Gereinigt wurden die gesamten Uferböschungen auf beiden Seiten des Neckars, stromabwärts von Neckarzimmern bis zur Obrigheimer Brücke.

Massive Verschmutzungen machten die freiwilligen Helfer am Neckarvorland unter der Brücke am Mosbacher Kreuz und unter der Neckartalstraße (Stelzenbrücke) aus, ebenso an der Skate-Anlage und im Elzmündungsbereich entlang der Fahrrad- und Fußgängerwege. Auch auf der Obrigheimer Neckarseite auf Höhe des Gewerbegebietes am Sportplatz füllten sich die Abfallsäcke erschreckend schnell.

Nachdem die "gesammelten Werke" am Heim des Fischereivereins zusammengetragen waren, wurde der Müllberg zum Bauhof der Stadt Mosbach transportiert. Die Stadt, die ja ebenfalls eine große Reinigungsaktion organisiert und umgesetzt hatte, übernahm die fachgerechte Entsorgung.

Bei der Nachbesprechung im Vereinsheim gab es viel Lob für den tatkräftigen Einsatz der Freiwilligen - und ein Vesper als kleine Belohnung für die Mühen mit dem Müll dazu.