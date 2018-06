Waldbrunn. (hof) Seit Jahrzehnten beliefert die Firma Obst- und Gemüse Matte im Kleinbus die Gastronomie auf dem Winterhauch mit frischem Obst und Gemüse vom Mannheimer Großmarkt. An verschiedenen Plätzen in Waldbrunn ist es den Bürgern außerdem möglich, am Wagen frische Vitamine direkt von den Feldern der Rheinebene und darüber hinaus einzukaufen. So zum Beispiel jeden Freitag zwischen 10.30 und 12 Uhr in Strümpfelbrunn in der Alten Marktstraße gegenüber Firma Getränke Weiß/Csik.

Zu dem über die Jahre hinweg zur Institution gewordenen Matte-Marktwagen gesellt sich neuerdings "Der rollende Bauernmarkt" aus Oberzent-Beerfelden. Im Angebot sind zum Großteil odenwälder Produkte - über Lebensmittel bis hin zu Kosmetikartikeln, eben alles, was man so braucht. Milchprodukte werden zudem von der Molkerei Hüttenthal angeboten. Frische Eier und Nudeln kommen vom Geflügelhof Trunk aus Schloßau, und einmal monatlich gibt es Fisch von Fisch-Münch aus Waldkatzenbach.

Bürgermeister Markus Haas und Gaby Csik von der Firma Getränke Weiß, auf deren Hof sich der kleine Markt abspielt, freuen sich über den Zuwachs. Es sei schön, die "Alte Marktstraße" auf diese Art wieder zu beleben. Man freue sich über die Teilnahme örtlicher Erzeuger genauso wie über Anbieter von außerhalb, so Bürgermeister Markus Haas.