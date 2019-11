Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Noch 74.880 Minuten oder 1248 Stunden oder 52 Tage bis zum Heiligen Abend. "Weihnachten ist ja gar nicht mehr so weit weg", meint Michael Krähmer zum Auftakt der RNZ-Weihnachtsaktion im Neckar-Odenwald-Kreis 2019. Zahlen sind Krähmers Metier, er ist Direktor der Sparkasse Neckartal-Odenwald. Eine Zahl hat ihn schon im Januar 2019 sehr gefreut: 93.516.( Euro). Dieses Rekordergebnis schrieb die RNZ-Weihnachtsaktion im Jahr 2018.

Für die heute startende Aktion hoffen Renate Körber (Leiterin Fachbereich Jugend und Soziales des Landratsamtes), Meinrad Edinger (Caritasverband NOK), Guido Zilling (Diakonisches Werk) und die RNZ-Redaktionsleiter Heiko Schattauer und Fritz Weidenfeld zusammen mit Michael Krähmer wieder auf ein neues Rekordergebnis. "Die 100.000 Euro wären schon ein tolles Ziel", ist Krähmer optimistisch.

Guido Zilling, Meinrad Edinger und Renate Körber betonen aber, dass auch jeder noch so kleine Betrag zähle und wichtig sei. Der Caritasverband hat mit den Spendengeldern aus dem Jahr 2018 etwa 500 Personen geholfen. "Das sind im Schnitt 50 bis 60 Euro pro Person", erklärt Edinger. Geld, das in vielen Fällen viel bewegen kann. Auffällig sei die Zunahme bei Geringverdienern. "Menschen kommen oft zu uns, bevor sie Transferleistungen beantragen", stellt Edinger noch fest.

Kleinbeträge werden vor allem auch von den Sozialarbeitern des Landratsamtes verteilt. Das Geld, das in den acht Wochen vor Weihnachten gespendet wird, wirkt übrigens ein ganzes Jahr (nach). Denn die Mittel werden nicht nur im Dezember, sondern auch in den restlichen elf Monaten gebraucht. Not kennt keine Adventszeit. Aber trotzdem: Im Winter, in der Vorweihnachtszeit ist die Not oft noch mehr zu spüren.

Guido Zilling bestätigt: "Wir können an vielen Stellen mit kleinen Beträgen helfen." Beispielsweise wenn der Kühlschrank drei Tage vor Monatsende schon leer ist, wenn die Waschmaschine den Geist aufgibt, oder wenn eine kleine Veränderung der Situation (zum Beispiel eine Krankheit oder ein Kuraufenthalt) die Familienkasse übermäßig belastet.

Wichtig ist, dass das Geld nur in Verbindung mit Beratung vergeben wird. Die Menschen, die mit Geldern aus der RNZ-Weihnachtsaktion unterstützt werden, erhalten auch andere Unterstützung. Es geht darum, mit dem Geld auch einen nachhaltigen Effekt zu erzielen - nicht nur bis zum nächsten Monatsende.

Das erkennen auch die RNZ-Leser (an): Im vergangenen Jahr sagten 1173 Spender "ja" zur Weihnachtsaktion NOK. Sie spendeten somit durchschnittlich 79 Euro. "Man kann also sagen: Jeder Spender hat in einem konkreten Fall geholfen. Toll", findet das Meinrad Edinger.

Heiko Schattauer (RNZ Mosbach) betont zum Auftakt auch: "Das ist für uns einfach eine großartige Geschichte. Das zeigen auch immer wieder die vielen positiven Rückmeldungen." Man sehe einfach: "Die Leute sind dabei." Und zwar nicht nur, was die Spenden angeht, sondern auch beim Thema Anteilnahme mit den Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind.

Seit 2009 (also nun schon zum elften Mal) gibt es die eigenständige RNZ-Weihnachtsaktion im Neckar-Odenwald- Kreis. Geld, das hier gespendet wird, kommt zu 100 Prozent den Menschen hier vor Ort zu Gute. Aus ihrer Arbeit schildern Caritas, Diakonie und Landratsamt exemplarisch Fälle, die - natürlich verfremdet - dreimal in der Woche in der RNZ veröffentlicht werden. Genau so sieht die Not im Landkreis aus - und die RNZ-Leser können einen Teil dazu beitragen, diese Not etwas zu lindern.

"Dieses Geld kommt direkt vor Ort da an, wo es Mitmenschen dringend brauchen", unterstreicht Heiko Schattauer die Besonderheit der Aktion, wirbt bereits jetzt wieder um Unterstützung. "Große Ziele" zu erreichen, ist übrigens nicht das eigentliche Ziel der Aktion, da sind sich die Verantwortlichen einig: Das Geld soll da eingesetzt werden, wo es am meisten bewirken kann. Bei den Menschen selbst. In der Region. Es sind nur noch 52 Tage bis Weihnachten ...

Spendenkonto: Iban: DE58.6745.0048.0004 3723 97, BIC: SOLADES1MOS, Stichwort: RNZ-Weihnachtsaktion NOK.