Die gestrige Sommertour der RNZ führte zum Trainingscenter Retten und Helfen in Neckarelz. Der Regen zeigte nur umso besser, dass Rettungskräfte jederzeit mit jeder Wetterlage zurechtkommen müssen. Auf dem Trümmergelände zeigten Hunde der BRH-Rettungshundestaffel Oberrhein, was sie alles in ihrer Ausbildung lernen. Foto: Stefan Weindl

Von Noemi Girgla

Mosbach. Für die einen waren es ganz neue Gefilde, für die anderen das Wiedersehen eines altvertrauten Ortes, mit dem sie zahlreiche Erinnerungen verbinden – doch dazu später. Die Sommertour der RNZ führte am Freitag zum Trainingscenter Retten und Helfen (TCRH) vom Bundesverband Rettungshunde (BRH) auf dem ehemaligen Kasernenareal auf dem Hardberg.

Ein wenig besseres Wetter hätten sich sowohl die RNZ als auch ihre 25 Gäste zwar gewünscht, aber auch in Rettungssituationen muss man schließlich mit jeder Wetterlage zurechtkommen. Und so vermittelte Jürgen Schart, Präsident des Bundesverbands Rettungshunde, einen realistischen und anschaulichen Einblick in die Übungssituationen der Vierbeiner. Eigentlich hätte das THW Stuttgart mit seinen Rettungshunden den Sommertourenden ein paar Übungen demonstrieren sollen. Aus aktuellem Anlass sind die aber gerade im Ahrtal im Einsatz, weshalb kurzerhand zwei "Azubis" der BRH-Rettungshundestaffel Oberrhein einsprangen.

Auch zwischen fremd riechenden Reifen finden die Rettungshunde gesuchte Personen. Foto: Weindel

Aldragon ist ein zwei Jahre alter Border Collie, der kurz vor seiner Prüfung zum Rettungshund steht. Auf die Frage einer RNZ-Leserin, ob es spezielle Hunderassen gebe, die sich besonders gut für den Rettungseinsatz eignen, antwortete Schart: "Nein, alle Rassen lassen sich ausbilden. Die meisten Hunde sind Mischlinge." Es komme aber auch immer auf den Einsatzbereich des Tieres an. In einem Trümmerszenario (wie auf einem Teil des Außengeländes des Trainingscenters aufgebaut) sei es aber für kleine Hund ein größerer Aufwand, über die Trümmer zu kommen.

Auch Details der Ausbildung interessierten die Leser. "Wir arbeiten mit positiver Bestätigung. Dabei kommt es auf den Hund an, wie diese aussieht. Wenn er erfolgreich eine versteckte Person gefunden hat, wird er entweder mit Spielen oder etwas zum Fressen belohnt", erläuterte Schart. Hunde ließen sich relativ schnell auf einen speziellen Geruchsstoff spezialisieren, meinte er. Dennoch dauere die Ausbildung zum Rettungshund etwa zwei Jahre, wenn es darum gehe, Flächen und Trümmer abzusuchen. "Bei Personenspürhunden können es schon mal vier Jahre werden", ergänzte eine Hundeführerin der BRH-Rettungshundestaffel Oberrhein. Abgeschlossen sei das Training jedoch nie.

Rettungshunde suchen im Außengelände nach "Vermissten". Foto: Girgla

Zeit für eine kleine Demonstration: Nachdem sich einer der Hundeführer in einer verschlossenen Röhre versteckt hatte, war es an Aldragon, den "Verschütteten" zu finden. Nur wenige Sekunden später saß der Border Collie an der Röhre und schlug an – laut und unbeirrbar. Seine geliebte Beißwurst hatte er sich redlich verdient.

Doch nicht nur im Gelände, auch in Innenräumen kommen die Tiere zum Einsatz. Im ersten Stock eines ehemaligen Kasernengebäudes sind verschiedene Trainingszimmer eingerichtet. Rampen lehren die Hunde, auch verschiedene Ebenen zu trainieren, Räume voller Autoreifen sorgen für Fremdgerüche, aus denen der Geruch der gesuchten Person klar herauszufiltern ist. "Und bevor jemand fragt: Nein, das haben wir nicht bei Ikea geklaut", scherzte Jürgen Schart, als die Sommertour vor dem Bällebad Halt machte.

Kaum ausgesprochen, stürmte schon Alpha, eine verspielte Belgische Schäferhund-Dame, heran – die zweite Azubine des Tages –, um ihrem Publikum zu zeigen, dass man auch schon im zarten Alter von eineinhalb Jahren voll des Tatendranges seine Ausbilder zwischen Bällen und Reifen orten kann.

Im Hintergrund Gemurmel: "Da war mein altes Zimmer." Für Sommertourer Ralf Wittmann war das Gelände nämlich kein unbekanntes – auch wenn er es natürlich in einem ganz anderen Zustand kannte. "Ich war hier von 1986 bis 1989 stationiert. Damals habe ich im Betriebstoffdepot gearbeitet", outete er sich als Ortskenner. Wie sich herausstellte, waren noch zwei weitere Männer unter den Gästen, die berufliche Erinnerungen mit dem ehemaligen Kasernengelände verbanden. "Sie waren auch ab 1986 hier?", fragte Wittmann Wolfgang Bielefeld, der ebenfalls mit von der Partie war. "Ja, bis 1995 – als Sicherheitsoffizier."

Auch Marcus Hastenteufel wollte seine alte Wirkungsstätte noch einmal wiedersehen und bewarb sich samt Frau und Tochter auf die Sommertour. "Sonst kommt man ja nicht mehr rein", meinte der Kraftfahrer, der Anfang der 1990er-Jahre regelmäßig Touren für die Amerikaner fuhr.

Dass noch vieles mehr auf dem TCRH-Gelände trainiert wird, zeigte Jürgen Schart den RNZ-Lesern. Foto: Girgla

Auf dem elf Hektar großen Gelände des TCRH trainieren aber nicht nur tierische Einsatzkräfte. Es ist ein Anlaufpunkt für sämtliche Blaulichtorganisationen. Das Rote Kreuz, Technische Hilfswerk, die DLRG und viele mehr üben hier. Auch die Hochschule der Polizei Baden-Württemberg, Institutsbereich Einsatztraining, findet sich regelmäßig auf dem Gelände ein. "Die Beamten werden hier auf Anti-Terror- und Anti-Amok-Einsätze vorbereitet. Dabei geht es nicht um Sonderkommandos, sondern um die ganz normalen Streifenpolizisten, die als erste an den Einsatzorten ankommen und dann mit der jeweiligen Situation klarkommen müssen", erklärte Schart. Zwei Übungshäuser sind extra für diesen Zweck konstruiert. Unübersichtlich, verwinkelt, Deckung bietend. "Man kann auch Nebel reinblasen, um Szenarien zu trainieren", verdeutlichte der Präsident des Bundesverbands Rettungshunde.

Durch einen der Räume hindurch, zu einer Tür hinaus, steht man auf einem großen, (noch) freien Platz. Lediglich eine ausrangierte Straßenbahn lässt einen stutzen. Die Containerstadt, die hier entsteht, ist noch im Aufbau. Nun kamen bei einem weiteren Sommertourer alte Erinnerungen hoch: "Da haben wir früher gekickt", meinte Michael Hack und erzählte, dass er früher mit dem FV Mosbach hier so manches Training hatte. "Das kann man sich heute gar nicht mehr richtig vorstellen, hier hat sich alles so verändert", fügte er hinzu.

Ja, verändert hat sich das ehemalige Kasernengelände sehr. Das können alle bestätigen, die dort einst tätig waren. "Ich hoffe, wir hinterlassen bei Ihnen den Eindruck, dass das Gelände auch jetzt noch sinnvoll genutzt wird", schloss Jürgen Schart die rund zweistündige Tour übers Trainingsgelände. Wie wichtig es für die Blaulichtorganisationen ist, einen Ort wie das TCRH haben und sich auf Extremsituationen vorbereiten zu können, das haben leider die letzten Wochen wieder gezeigt. Daher ist Schart all jenen dankbar, die das TCRH erst möglich gemacht haben – dies betonte er mehr als einmal.