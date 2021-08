Von Peter Lahr

Mosbach. Seit 2010 ist der ehemalige Forstwirt offizieller Biberbeauftragter des Neckar-Odenwald-Kreises. Am Freitagnachmittag gab Joachim Bernhardt rund 20 Teilnehmern der RNZ-Sommertour spannende Einblicke in das Leben des einzigen Säugetiers, das seine Umwelt nach eigenen Vorstellungen aktiv gestaltet. Im Laufe eines zweistündigen Spaziergangs durch das Seebachtal konnten die Teilnehmer aller Altersklassen nicht nur einem ausgestopften Biber auf die Zähne fühlen, sondern auch erleben, welch beeindruckende Bauwerke der geschützte Nager zu errichten vermag. Ein rund 40 Meter langer Damm staut das Wasser rund anderthalb Meter. Zudem bildete eine Biberburg einen weiteren Höhepunkt der Sommertour.

Sommertour bei den Bibern im Seebachtal - die Fotogalerie











































"Es ist ein interessanter Job. Ich mache es gerne, weil der Biber ein interessantes Tier ist", beschrieb Bernhardt, weshalb er auch im Ruhestand noch als Naturschutzbeauftragter und Biberberater im Landkreis unterwegs ist – auch abends und am Wochenende. Unterstützt von Förster Harald Hannich und Gottfried Nossek, seines Zeichens Jäger und Biberbetreuer vor Ort, erläuterte Bernhardt zunächst die Biologie und Lebensweise des Nagers, der hierzulande 150 Jahre lang als ausgestorben galt. "Der junge Kerl ist vor zwei Jahren in Mauer von einer Mauer gefallen", erklärte er, wie er zu einem imposanten Anschauungsmodell kam: einem ausgestopften Biber. Höchstpersönlich chauffierte Bernhardt das verunglückte Tier zum Präparieren ins Stuttgarter Naturkundemuseum.

Bis zu 35 Kilogramm wird ein Biber schwer. Der Schwanz wird "Kelle" genannt, erläuterte der Experte. "Und die Zähne schärfen sich automatisch." Anhand eines Schädels sahen die jungen und älteren Naturforscher ganz genau die "rostig" verfärbt wirkenden Nagezähne. Da sei tatsächlich Eisen mit im Spiel, weiß Bernhardt. Auch Förster Hannich staunt immer wieder über den "Kraftakt", mit dem Biber das Holz zu manipulieren verstehen. Das extrem dichte Fell war bei unseren Vorfahren ebenso begehrt wie die "medizinischen Verwendungen". Zudem hatte im Mittelalter die Universität von Paris in einem Gutachten bestätigt, dass man den Biber den Fischen zuzurechnen habe, weshalb ihn gute Christen auch während der Fastenzeit ohne moralische Bedenken verspeisen dürften. An Land wirke ein Biber eher plump von der Körperform her. "Aber im Wasser ist er wie ein Torpedo."

"Der Biber will ein fast stehendes Gewässer", kam Harald Hannich auf das heutige Konfliktpotenzial zu sprechen. Um einen überfluteten Zugang zu seiner Biberburg zu erreichen, staue er nämlich gerne das Wasser an. Der Biber sei damit – neben dem Menschen – der einzige Säuger, der seine Umwelt aktiv gestaltet. Und das schon seit rund 35 Millionen Jahren.

1966 setzte man in Bayern wieder die ersten Biber aus. Seitdem wächst die Population in Süddeutschland. Am Roberner See seien die ersten Biber vor 15 Jahren angekommen. Denn es sei das Los der jungen Biber, nach einigen Jahren im heimischen "Nest" auf Wanderschaft zu gehen. "Die Jungen gucken, wo es weitergeht", kommentierte Bernhardt die Verbreitung vor Ort. Etwa 270 Biber, so schätzte er, dürfte es derzeit im Landkreis geben.

Dass Biberkot – "Losung sagen die Jäger" – nicht müffelt, das trauten sich nur die drei jüngsten Teilnehmer der Tour, am gefüllten Marmeladenglas herauszufinden. Seine rein pflanzliche Nahrung "verwurstele" der Biber gleich zweimal. Fisch steht überhaupt nicht auf dem Speiseplan. Stattdessen hält er sich an Rinde – "die ist gesund, aber nicht nahrhaft".

Vor dem Spaziergang wollen die Teilnehmer wissen, wie alt ein Biber werden kann (bis zu 20 Jahre), welche natürlichen Feinde er hat (Luchs und Wolf) und wann man ihn am besten beobachten könne. Obwohl der Biber kein Nachttier sei, habe er sich an die jahrhundertelange Bejagung angepasst und sei vor allem in der Dämmerung aktiv, erklärte Bernhardt. Schlechter Zeitpunkt also für eine Biberbeobachtung.

Doch im Schlüsselblumenschlag sahen einige Teilnehmer, dass sich etwas im Wasser bewegt hat. Vielleicht war’s ja ein neugieriger Nager. "Das hat der alles aus dem kleinen Bächle angestaut", wunderte sich eine Frau beim Anblick des imposanten Damms, der das gesamte Bachbett über eine Strecke von rund 40 Metern abriegelt. "Der Damm staut zwar das Wasser, aber der Bach fließt weiter ab", betonte der Biberexperte; nachzuprüfen am deutlich hörbaren Rauschen des Seebachs. Als der Förster berichtete, dass der Damm in nur einem Jahr entstanden sei, zogen alle Teilnehmer die (meist nicht vorhandenen) Hüte vor dem fleißigen Tier.

Der Seebach bildete früher übrigens das einzige Gewässer des Landkreises, in dem zum Neckar hin geflößt wurde. Den Roberner See staute man an, dann gingen die Stämme direkt nach Neckargerach. Die heutige Steinbrücke entstand deshalb erst in den 1980er-Jahren.

Dass Biber nicht stinken – wie ein weitverbreitetes Vorurteil besagt – weiß Bernhardt aus vielen Begegnungen in Kanalisationen oder Teichen. Auch rund um die Biberburg ist nichts zu riechen. Nur die Überreste eines toten Bibers dümpelten am Bachrand. "Er ist wohl eines natürlichen Todes gestorben", vermutete der Biberberater. In der Burg, die eigentlich einen "Mittelbau" darstelle, leben derzeit etwa vier Tiere, vermutete Förster Hannich. Generell sei der Biber nicht empfindlich, was Straßenlärm angehe, obwohl er hochsensibel sei.

"Geschützte Tiere sollte man nicht stören, das ist verboten", warnte Gottfried Nossek vor etwaigem "Bibertourismus". "Er ist das einzige Tier, das freiwillig wiederkommt. Er kollidiert immer mit dem Menschen", warb Bernhardt für etwas mehr Verständnis. Klar sei der Biber auch für ihn "kein Heiligtum". Aber die Kompromisse, die man vor Ort finde, gingen in der Regel auf Kosten des Bibers.

Die Teilnehmer der RNZ-Sommertour werden künftig sicher mit wacheren Augen an Bächen entlanggehen. Denn wie schon eine Reiseführer-Serie warb: "Man sieht nur, was man weiß."