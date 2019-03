Von Noemi Girgla

Aglasterhausen-Daudenzell. Beim Betreten der Schreinerei Süß in Aglasterhausen Daudenzell liegt der unverwechselbare, beruhigende Duft nach bearbeitetem Holz in der Luft. Möbel und Türen stehen herum, die Maschinen brummen vor sich hin. Zwar fallen da, wo gehobelt wird Späne, aber die Werkstatthalle ist sauber und gepflegt.

Dazu trägt Manuel Stadelmayer maßgeblich bei. Der 32-Jährige arbeitet seit 2013 für Arnulf Süß. Damals wurde ein Jobcoach der Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) in Schwarzach auf den dort arbeitenden jungen Mann und dessen Potenzial aufmerksam und vermittelte ihm zunächst ein Praktikum bei der Daudenzeller Schreinerei. Seit 2017 ist Stadelmayer dort nun auch in einem "ganz normalen" sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis.

Man merkt ihm an, wie sehr er seine Arbeit geniest. Mit Holz wollte er schon immer arbeiten und so übernimmt er Zuarbeiten im Rahmen diverser Holzmontagen und einfache Produktanfertigungen. Er mag es, "wenn es rummst", wie beim Zerkleinern alter Bauelemente und liebt es zu putzen, wofür ihn die Kunden der Werkstatt sehr schätzen.

Nicht nur am Arbeitsplatz, auch zu Hause sind ihm Ordnung und Sauberkeit ein Grundbedürfnis. Seit drei Jahren lebt er mit seinen fünf Hasen, die ein eigenes Zimmer haben, in Aglasterhausen. Der betreuten Wohngemeinschaft, in der er davor war, trauert er nicht hinterher. Es tut ihm gut, sein eigener Herr zu sein und sein eigenes Geld zu verdienen, denn auch über seine Finanzen hat er größtenteils selbst die Verfügungsgewalt. Das Geld, das er in der Schreinerei verdient, wird derzeit zur liebevollen Gestaltung von Wohnung, Balkon und einer "Hasenresidenz" in Garten genutzt. Sein Vorbild dafür, ist die Wohnung seiner Mutter.

So autonom war Stadelmayer nicht immer. Er hat sich diese Selbstständigkeit hart erarbeitet und musste viel Neues dafür lernen. Das fing bei Kleinigkeiten, wie dem täglichen Mittagessen an. In der WfbM in Schwarzach gab es täglich etwas zu essen, ohne dass man sich selbst darum kümmern musste. Nun macht er sich sein eigenes Pausenbrot und nimmt es mit zur Arbeit. Mit dem Fahrrad fährt Stadelmayer täglich in den Betrieb, bei Wind und Wetter, denn Busfahren, so findet er, geht gar nicht.

Diese Chance auf ein selbstbestimmtes Leben erhalten nicht alle Menschen mit Behinderung. Zwar ist der Gesetzgeber sehr daran interessiert Inklusion auf dem ersten Arbeitsmarkt voranzubringen, wie Jutta Schüle, die Kommunale Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung des Neckar-Odenwald-Kreises, berichtet. Was aber dringend gebraucht wird, sind Unternehmen, die bereit sind, einen inklusiven Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen.

Tischlermeister Arnulf Süß hat das getan und ist sehr zufrieden mit der Arbeit seines Angestellten. Er hat durch die eigene Familie Erfahrung darin, mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten. "Jeder Mensch hat seine eigenen Unzulänglichkeiten oder Kommunikationsprobleme, ob mit oder ohne Behinderung", ist seine Devise. Wichtig ist es, aufeinander einzugehen und einen Weg zu finden miteinander zu arbeiten. Was er sehr an seinem jungen Mitarbeiter schätzt, ist, dass er immer weitermacht und nicht aufgibt. Aufgaben, bei denen er an seine Grenzen stößt, werden nicht gemieden, sondern immer wieder angegangen, was zu Erfolgserlebnissen führt, an denen Stadelmayer wachsen kann.

Für Arbeitgeber, die in Erwägung ziehen solche inklusiven Arbeitsplätze zu schaffen, bestehen Förderprogramme wie z. B. "Arbeit Inklusiv", die den Unternehmen nachhaltige finanzielle Unterstützung bieten, wenn diese Menschen mit einer wesentlichen Behinderung einstellen. Mögliche Einschränkungen der Arbeitsleistung der Beschäftigten werden durch eine kombinierte Förderung der Agentur für Arbeit, des KVJS-Integrationsamts und der Träger der Eingliederungshilfe ausgeglichen. Auch Planungssicherheit erhält der potenzielle Arbeitgeber durch eine Förderzusage über fünf Jahre. Und nicht nur für finanzielle Hilfestellung ist gesorgt. Durch den regionalen Integrationsfachdienst Heidelberg-Mosbach findet eine qualifizierte Betreuung des Arbeitsverhältnisses statt. Arbeitgeber wie auch Angestellter werden unterstützt, begleitet und beraten.

Dass der Weg nicht einfach, aber gemeinsam durchaus möglich ist und eine ganz neue Lebensqualität für Menschen mit Behinderung schafft, sieht man am Beispiel der Schreinerei in Daudenzell. Jutta Schüle hofft sehr, dass sich bald noch mehr Arbeitgeber wagen, diesen Schritt zu gehen, und die Inklusion ein weiteres Stück voranbringen.