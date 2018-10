Von Ursula Brinkmann

Limbach. Es war ein typisches Odenwälder Bauernhaus: ein Sockel aus Sandstein, holzverschindelte Wände, eine zweiflügelige Treppe, Mensch und Vieh einst unter einem Dach. Im vergangenen Jahr aber musste es weichen. "Zu lange nicht mehr genutzt", ersetzte es Familie Throm durch einen sandsteingerahmten Platz; die Wände sind die Originalwände inklusive des einstigen Kartoffelauslaufs.

Linus Throm ist hier groß geworden. 30 Jahre lang, ab 1945, wurde an dieser Adresse (einst Hauptstraße 23, seit der Gemeindereform Laudenberger Straße 4a) Limbacher Postgeschichte geschrieben - zunächst von Vater Emil Throm, ab 1963 von Sohn Linus.

Hintergrund Limbach Einwohner: 4465 Gemarkungsfläche: 4361 ha Höhenlage: 273 - 548 Meter über NN Ortsteile: Limbach (1542 Einw.), Balsbach (313), Heidersbach (673), Krumbach (650), Laudenberg (506), Scheringen (300), Wagenschwend (481) Geschichte: Obwohl vom römischen [+] Lesen Sie mehr Limbach Einwohner: 4465 Gemarkungsfläche: 4361 ha Höhenlage: 273 - 548 Meter über NN Ortsteile: Limbach (1542 Einw.), Balsbach (313), Heidersbach (673), Krumbach (650), Laudenberg (506), Scheringen (300), Wagenschwend (481) Geschichte: Obwohl vom römischen Grenzwerk Limes tangiert, lassen sich Limbachs Anfänge nicht zwangsläufig in die Zeit um 100 nach Christus datieren. Besiedelt wurden die Anhöhen wahrscheinlich im Hochmittelalter. Ausflugstipps: Die aus der einstigen Schmalspurbahnstrecke entstandene "Wanderbahn" führt durch Krumbach, Limbach und Laudenberg. Per pedes und per Rad ist die gen Mudau sanft steigende Strecke sehr beliebt. Wer Motorunterstützung bevorzugt, kann in Limbach auf Quad oder Segway umsteigen.

"Die Post begleitet mich fast mein ganzes Leben, die Post, die Kirche und die Vereine", blickt der heute 76-jährige Linus Throm auf seine Posthalterzeit zurück, "als Postmensch kennt man ja alle Leute". Bei den Postsenioren ist er selbstverständlich dabei, aber auch im Männergesangverein "Sängerbund", dem er zunächst als stellvertretender und dann für 30 Jahre als erster Vorsitzender diente. Dafür machte man ihn zum Ehrenvorstand.

In der Kirche war Linus Throm von Kindesbeinen an aktiv, ein halbes Jahrhundert diente er "dem Herrgott und der Gemeinde". Als die Kirche St. Valentin am 17. September 2003 lichterloh brannte, war das für Linus Throm und seine Frau Doris furchtbar.

"Wir waren gerade auf dem Kartoffelacker, die Glocken läuteten, und Linus versuchte mit anderen, Dinge aus der brennenden Kirche zu retten." Das wiederaufgebaute Gotteshaus mit seiner bewussten Gegenüberstellung von historischen und modernen Elementen findet aber auch die entschiedene Zustimmung der Throms.

Doris hat es aus dem damals noch selbstständigen Krumbach schon früh in die Nachbargemeinde verschlagen. "Als beste Köchin in der ‚Krone’ ist sie mir aufgefallen." 1968 wurde geheiratet, in diesem Jahr die Goldene Hochzeit gefeiert. In St. Valentin erwiesen vier Vereine dem Jubelpaar musikalisch die Ehre.

Hintergrund Auf 5 Fragen mit ... Thorsten Weber Der Bürgermeister möchte Limbach für junge Familien und ältere Bürger attraktiv gestalten In zwei, drei Sätzen: Was ist Limbach für Sie? Was macht die Gemeinde aus? Unsere Gemeinde ist das Bindeglied zwischen den Altkreisen Buchen und Mosbach und somit quasi das Herz des Neckar-Odenwald-Kreises. Offene [+] Lesen Sie mehr Auf 5 Fragen mit ... Thorsten Weber Der Bürgermeister möchte Limbach für junge Familien und ältere Bürger attraktiv gestalten In zwei, drei Sätzen: Was ist Limbach für Sie? Was macht die Gemeinde aus? Unsere Gemeinde ist das Bindeglied zwischen den Altkreisen Buchen und Mosbach und somit quasi das Herz des Neckar-Odenwald-Kreises. Offene und herzliche Bürger grüßen ihre Gäste in allen sieben Ortsteilen - umrahmt von der herrlichen Natur des Odenwalds und einer vielfältigen Vereinswelt. Wo liegen die Stärken Ihrer Gemeinde, was "kann" sie besonders gut? Der nicht mehr wegzudenkende, ehrenamtliche Fahrdienst ist ein tolles Beispiel für das hohe ehrenamtliche Engagement unserer über 50 Vereine. Wir haben eine gute mittelständische Wirtschaftsstruktur. Nach der Erweiterung der Gemeinschaftsschule bieten wir in dieser Schulform bald die besten Voraussetzungen für zeitgemäßes Lernen. Die ärztliche Versorgung ist (noch) gut. Nahezu alle wichtigen Dinge des täglichen Bedarfs sind in der Gemeinde erhältlich. Und wo muss man bei nüchterner und ehrlicher Betrachtung noch ein bisschen besser werden? Wir müssen vielleicht noch ein wenig selbstbewusster auf unsere Stärken hinweisen. Wir sollten alles daran setzen, weiter auch für junge Familien attraktiv zu bleiben, dürfen aber auch die Bedürfnisse unserer älteren Bürgerinnen und Bürger nicht aus dem Blick verlieren. Neben dem klassischen Bauplatz sehe ich aktuell großen Bedarf an Mietwohnungen, die dann möglichst barrierefrei sein sollten. Wenn Sie einen (nur einen!) Wunsch für Ihre Gemeinde beim Land, Bund oder wem auch immer frei hätten: Was würden Sie sich wünschen? Der überbordenden Bürokratie in allen Bereichen unseres Lebens müsste dringend Einhalt geboten werden. Von der EU kommt hier schon zu viel, aber wir setzen in Deutschland meist noch einiges an Regelungswut oben drauf. Blicken wir gemeinsam und ein bisschen hypothetisch in die Zukunft: Wie sieht Ihre Gemeinde in 50 Jahren aus? Die Digitalisierung hat in allen Bereichen unseres Lebens Einzug gehalten. Bei aller Technik wird der Mensch in unserer Gemeinde aber immer noch im Mittelpunkt stehen. Die örtlichen Traditionen werden in den, zusätzlich an Bedeutung gewinnenden Dorfgemeinschaften weiter gepflegt und erhalten.

Über vier Kinder waren die beiden glücklich, unglücklich über den Tod einer Tochter vor wenigen Jahren. Einen Sohn hat es in die Ferne gezogen, Tochter Gabriele und Sohn Michael leben in Krumbach. Enkelin Carolin lebt mit dem verwitweten Vater im gleichen Haus wie die Großeltern.

"Wir sind nicht nur Vereinsmeier, wir sind vor allem Familienmenschen." Doris kocht für vier. Der große Garten hinterm Haus liefert (fast) alles, was man braucht. Von der Nebenerwerbslandwirtschaft sind den Throms 20 Hühner geblieben.

Linus, ein erst in jüngerer Zeit häufiger erscheinender Name, ist in Limbach keine Seltenheit. "Linus" kommt in der griechischen Mythologie und in der Bibel vor und bedeutet "Klagegesang"; wohl eher das Gegenteil von Linus Throms Frohnatur. Die weiß man in Limbach zu schätzen. Als Redner war der Posthalter bei allen möglichen Gelegenheiten gefragt. "Das Talent habe ich von meiner Mutter geerbt."



Auch sei er ein großer Brauchtumsfreund. "Das sollte gepflegt werden." Das eigene Engagement in allen möglichen Bereichen ist dem "Lembocher" aber alles andere als zu Kopf gestiegen. "Ich möchte nicht prahlen", aber für das Limbacher Gemeinde- und Vereinsleben wünscht er sich gleichwohl mehr Engagement von der Dorfjugend.

Vielleicht trägt ja der vor zehn Jahren neu gestaltete Dorfplatz dazu bei, auf dem Linus und Doris Throm die jungen Leute oft sitzen sehen. "Das ist einer meiner Lieblingsplätze." Die Linde, die "sein" Sängerbund dort gepflanzt hat, spielt dabei bestimmt auch eine Rolle…