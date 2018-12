Von Stephanie Kern

Schefflenz. Zwölf Jahre hat es gedauert. Zwölf Jahre, bis seine Chronik "Häuser und Leute in Oberschefflenz" fertig war. "Das Interesse daran kam ganz zufällig auf", erzählt Karl-Otto Walter heute. Bei den Seniorennachmittagen in der Gemeinde hatte er die Idee, das, was dort an den drei langen Tischen gesprochen wurde, nachzuverfolgen und aufzuschreiben. Die 600 Exemplare der ersten Auflage waren im Nu vergriffen, auch der Nachdruck war schnell weg. "Wenn wir mitbekommen, dass ein Besitzer stirbt, versuchen wir, die Bücher zurück zu kaufen. Aber bis jetzt wollte es noch niemand wieder hergeben", sagt Walter.

Dabei ist Karl-Otto Walter selbst so ein Mensch von Oberschefflenz, er wurde dort am 17. März 1926 geboren. "Das ist der Namenstag von Gertrud", erzählt Walter. Seine Nachbarin aus Kindheitstagen, die eben Gertrud hieß, habe ihm zum Geburtstag immer mit den Worten gratuliert: "Wenn du ein Mädchen geworden wärst, hättest du Gertrud geheißen." Nach der Grundschule ging Karl-Otto Walter aufs Gymnasium nach Mosbach. Kurz vor Kriegsende folgte die Einberufung, dann Kriegsgefangenschaft. Von 1945 bis 48 blieb er in Frankreich und arbeitete bei einem Bauern.

"Im Nachhinein sage ich das mit Stolz: Ich war ein guter Schüler, hatte seit der dritten Klasse immer Preise gewonnen." Doch der schulische Weg sei für ihn nach der Rückkehr nicht mehr möglich gewesen. Die Mutter war bereits bei der Geburt des Sohnes gestorben, der Vater auch im Krieg. "Ich konnte mir drei Jahre Schule nicht leisten", sagt Walter. So lernte er den Beruf des Elektroinstallateurs.

Fast ein Jahr musste er nach einer Lehrstelle suchen. "Die wollten natürlich so einen alten Lehrling wie mich nicht", erklärt Walter. Er sei schon kurz davor gewesen, nach Frankreich zurückzukehren. Durch Bekannte kam er dann bei einer Firma in Eberbach unter. "Der Meister dort hat mir sehr geholfen", so Walter heute. 1950 machte er seine Gesellenprüfung und heiratete auch seine Frau.

"Ich bin dankbar, dass wir immer noch zusammen sind." Mittlerweile leben beide im DRK-Roedderheim Luise von Baden und sind so auch im Alter Schefflenz treu. Bereits 1954 eröffnete Walter sein eigenes Geschäft in Oberschefflenz. 1968 folgte eine Bandscheiben-OP und eine berufliche Umorientierung. Das Geschäft übernahm sein Namensvetter und ehemaliger Lehrling Gustav Walter, er selbst wurde Lehrer an der Gewerbeschule. Eine Berufung, der er bis zum Ende seines Erwerbslebens folgte.

"Es ist meine Heimat", sagt Karl-Otto Walter über Schefflenz. Oberschefflenz, um genauer zu sein. Er hat viele politische Weichenstellungen miterlebt, als Mitglied des Gemeinderats auch mitgestaltet. Den Zusammenschluss zur Gesamtgemeinde Schefflenz etwa, aber auch die Errichtung des Roedderheims. "Als das geschlossen und jetzt abgerissen wurde, das ging mir nah."

Sein Lieblingsort war schon immer der Waidachswald. "Dort haben wir als Buben schon gespielt", so Walter. Dazu passt ein weiteres Hobby: das Angeln. Einen alten Brandweiher haben er und ein paar Gleichgesinnte dafür umgenutzt. "Ganz früher war das unser Schwimmbad", erinnert sich Walter. Bis vor zwei Jahren hat er dort mitgeangelt. "Das Sitzen in der Natur, das hat mir daran am meisten gefallen."

Eine wichtige Konstante in Karl-Otto Walters Leben ist seine Ehefrau. Seit 68 Jahren sind sie verheiratet. "Ich erzähle ihr immer noch alles", sagt Walter. Wegzuziehen, zum Beispiel zu den Kindern, die in Karlsruhe leben, das ist auch weiterhin keine Option. "Ich gehöre hierher", meint Walter noch. Dann trifft er seine Frau zum Mittagessen. Die geht auch nach so langer Zeit vor allem und anderen vor ….