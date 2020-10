Eindrucksvolles Finales: Der Gestaltungswettbewerb zum 75-jährigen Bestehen der Rhein-Neckar-Zeitung fand mit der „Installation“ des Siegerentwurfs an der rückwärtigen Fassade des RNZ-Gebäudes in Mosbach seinen Abschluss. Foto: Noemi Girgla

Mosbach. (schat) Die Idee vom Wandel war schon lange da. Aus der schmucklosen Fassade an der Rückseite des RNZ-Gebäudes im Mosbacher Gartenweg musste sich doch ein wenig mehr, ein wenig Schöneres machen lassen. Zumal täglich gleich mehrere Tausend Pendler auf der nahen B 27 unterwegs sind – und bei der RNZ "vorbeikommen". Das 75-jährige Bestehen unserer Zeitung und die besonderen Umstände, die ein Jubiläumsfest unmöglich machten, brachten den Stein, besser: die Idee nun ins Rollen.

Wenn wir schon nicht mit den Lesern feiern können, dann wollen wir sie eben auf anderem Weg am Geburtstag teilhaben lassen: Im August wurde zum offenen Gestaltungswettbewerb "75 Jahre RNZ – das ist meine Zeitung" aufgerufen, im September stimmten die Leser ab, welches Motiv als Großformat an die Wand soll. Und am Mittwochnachmittag konnte der Wandel nun vollzogen werden: Aus der schmucklosen Fassade ist durch den Entwurf von Wettbewerbssieger Pascal Schejnoha ein echter Hingucker geworden.

Mit dem gebotenen Abstand, aber durchaus beeindruckt von der Wirkung des großflächigen Banners, begleiteten Verlegerin und Chefredakteurin Inge Höltzcke und Chefredakteur Dr. Klaus Welzel die "Installation" am Gartenweg. "Das sieht toll aus", waren sich die beiden Gäste aus Heidelberg denn auch einig, nachdem Horst Bieler von der Mosbacher Digitaldruckerei "indyarts" sein Druckwerk vollendet, sprich: fertig montiert und sicher verspannt hatte. Mithilfe von "The Hub" – dem unkaputtbaren Mercedes-Transporter mit angebautem Hubsteiger von Friedrich Wetzel – waren Bieler, Wetzel und dessen Mitarbeiter Volkmar Etzel schon geraume Zeit vor dem Eintreffen der Enthüllungsgäste an der RNZ-Wand zugange gewesen. Um dem neun Mal sieben Meter großen Bild aus Mesh-Netzplane den passenden Rahmen und vor allem eine haltbare Verankerung zu verpassen.

Dass die RNZ-Leser sich für das passende Motiv entschieden haben, bestätigten derweil Ulrike Thiele und Harald Kielmann vom Kunstverein Neckar-Odenwald. "Das Bild wirkt sofort und vermittelt ganz schnell das vorgegebene Thema: ein Glückwunsch an die RNZ, verdeutlichend, wie wir sie heute analog und im digitalen Format wahrnehmen können", so die stellvertretende Kunstvereinsvorsitzende Ulrike Thiele. Der Vorstand des Kunstvereins war von Beginn an am Gestaltungswettbewerb beteiligt, unter anderem bei der Sichtung, Bewertung und Auswahl der erfreulich zahlreich eingegangen Vorschläge für das Motiv zum Titel "75 Jahre RNZ – das ist meine Zeitung".

In die Auswahl der "Top Drei" hatten es im offenen Wettbewerb (grundsätzlich jeder konnte sich beteiligen) Pascal Schejnoha aus Mosbach, Anna Lukossek aus Schwarzach und Bernhard Stüber aus Neckarelz geschafft, mit drei durchaus unterschiedlichen Ansätzen und Interpretationen des Themas. "Es ist fast ein bisschen schade, dass wir nur ein Motiv an die Wand bringen können. Denn auch die Entwürfe von Anna Lukossek und Bernhard Stüber hätten unserer Fassade sicher sehr gut gestanden", befand Heiko Schattauer, Leiter der RNZ-Redaktion Mosbach.

Für sich entschieden hat das am Ende überaus enge Rennen an die Wand Pascal Schejnoha. Für seinen klar gezeichneten Brückenschlag – "Ich wollte Tradition und Moderne, Analoges und Digitales verbinden" – konnten sich die meisten Leser begeistern. Gedruckte Ausgabe, Online-Version am Laptop, dazu die obligatorische Kaffeetasse – viel mehr brauchte es da nicht.

"Das ist natürlich schon ein sehr schönes Gefühl, mein Bild in diesem beeindruckenden Format zu sehen", bekannte der Wettbewerbssieger, der hauptberuflich im Onlinevertrieb der Sparkasse Neckartal-Odenwald tätig ist. Zumal er ja regelmäßig auf der B 27 in der Ortsdurchfahrt unterwegs ist – und sich so immer wieder am Geschaffenen erfreuen kann. Ebenso wie an den 250 Euro, die als kleine Aufwandsentschädigung für die künstlerische Mühe ausgelobt waren. "Ich habe mir gerade ein neues Auto angeschafft, da kann ich das natürlich gut gebrauchen", so der 23-Jährige.

"Ich fand es toll, dass der Wettbewerb so offen gestaltet war und demnach wirklich jeder teilnehmen konnte", erklärte Anna Lukossek. Die Einladung zur kreativen Mitgestaltung nahm die 21-Jährige, der die Idee für den eigenen Entwurf praktisch im Schlaf gekommen war, gerne an. Die Oberschwarzacherin freute sich am Ende auch über den zweiten Platz (und die damit verbundene Prämie von 150 Euro) riesig. Für Bernhard Stüber war die Teilnahme am Gestaltungswettbewerb als ehemaliger Kunstlehrer und Mitglied des Kunstvereins "eine Selbstverständlichkeit". Der Neckarelzer bildete in seinem aufwendig gestalteten Entwurf zu 75 Jahre RNZ den Genuss des Zeitungslesens in vielfältiger Form ab – und ging damit als Drittplatzierter (mit 100 Euro honoriert) aus dem Leser-Voting hervor, bei dem eine Woche lang Stimmabgaben für den jeweiligen Favoriten möglich gewesen waren.

Der Dank der RNZ-Verantwortlichen galt zum Abschluss des Gestaltungswettbewerbs allen (kreativ) Beteiligten und vor allem den Lesern für deren aktive Mitwirkung an der etwas anderen Jubiläumsaktion.