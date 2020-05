Von Ursula Brinkmann

Reichenbuch. "Eine Ortsrufanlage, auch Ortsfunk, Dorffunk oder Stadtfunk genannt, ist eine heute fast nicht mehr gebräuchliche Einrichtung zur Bekanntgabe wichtiger Informationen innerhalb einer Ortschaft." So steht es in Wikipedia. Fast nicht mehr gebräuchlich? Die Zeiten haben sich gerade sehr gewandelt. Das Coronavirus und die von ihm verursachten Einschränkungen im öffentlichen Leben verhelfen dem guten alten Ortsruf – so wird das Bekanntmachungsinstrument in Reichenbuch genannt – zu neuer Popularität.

In Sachen Corona-Krisenbewältigung erfüllt die Ortssprechanlage ihren Daseinszweck, der Bevölkerung bekannt zu geben, was von örtlichem Interesse ist. Sie sei froh, sagt Ortsvorsteherin Heike Roth, dass die Anlage erst kürzlich repariert worden sei, quasi eine Ironie des Schicksals, so kurz vor der Corona-Krise. "Seit wir uns damit befassen müssen, mache ich mehr Durchsagen als sonst."

Dieser Tage gab sie den Reichenbuchern die aktuellen Verordnungen und Verhaltensregeln bekannt: die Maskenpflicht. In dem Zusammenhang nannte Heike Roth auch das Angebot einer Reichenbucherin, die sich bereit erklärt, Masken zu nähen. An die Basisstation im Rathaus probt die Ortsvorsteherin ein-, zweimal den Durchlauf, bevor sie den Schalter über der Anlage betätigt, denn erst dann schallt’s durchs ganze Dorf.

Zu Beginn ertönt die Fanfare, die in Reichenbuch wohl vertraut ist und seit Inbetriebnahme der Anlage im Jahr 1960 gilt. Jagdhornbläserklänge, von denen Roth gerne wüsste, um welche Melodie es sich handelt. Sie denkt daran, eine neue CD mit eben jener Melodie in besserer Qualität zu erstellen. Dann folgen die Ansagen, die sich die Ortsvorsteherin auf einem Blatt notiert hat.

Üblicherweise sind das das Dorf, seine Vereine, Kirchen und Einrichtungen betreffende Nachrichten sowie die Bekanntgabe der über 70-jährigen Geburtstagskinder – mit Ständchen. "Wenn sie einverstanden sind." In den vergangenen Wochen hat Roth alle Anordnungen der Stadt Mosbach zur Corona-Krise bekannt gemacht, etwa die Schließung der Volkshochschule oder der Spielplätze. Nicht zu festgelegten Zeiten, sondern immer dann spricht Heike Roth ins Mikrofon, wenn neue Bekanntmachungen vorliegen. "Leider sind das derzeit oft negative."

Ein positives Beispiel aber sei der Ostersonntag gewesen. Zusammen mit Silke Brand-Schoder von der katholischen Kirchengemeinde Mose ist Roth auf die Idee gekommen, eine Osterandacht über den Ortsruf zu übertragen. "Das hat Silke mit viel Aufwand und Hingabe vorproduziert, auf CD gebrannt und ins Rathaus gebracht", freut sich Roth über das große Engagement. Nach der Eingangsfanfare sei in Reichenbuch am Ostersonntag eine andächtige Stille im Dorf eingetreten, die auch manchem Bewohner aufgefallen ist. Im Verlauf der Andacht hätten die Bürgerinnen und Bürger in den Haustüren und auf den Balkonen gestanden und mitgesungen.

An die Coronalage angepasst, ertönt der Ortsruf aktuell auch sonntagabends um 18 Uhr. Dann schallt aus zwei Dutzend Lautsprechern im Dorf Beethovens "Ode an die Freude", und die Reichenbucher machen mit bei der europaweiten Aktion. Die aus den Häusern angestimmte Hymne lässt Stillstand, Abstand halten und Einsamkeit für ein paar Minuten vergessen. "Damit beim nächsten Mal das Mitsingen leichter fällt", will Heike Roth eine CD mit dem Beethoven-Stück einschieben, die einen Ton tiefer erklingt. "Die erste Version war ein bisschen zu hoch …"

Die Rückmeldungen über diese neuartige Ortsruf-Anwendung seien sonst sehr positiv gewesen. Der ungewöhnlichen Situation geschuldet sind zudem Durchsagen, die wenig amtlichen Charakter haben und zu anderen Zeiten nicht gemacht würden. "Wir weisen zum Beispiel darauf hin, dass unser Gasthof ‚Zum Hirschen‘ einen Abholservice anbietet."

Neuartig (wie das Coronavirus) ist auch die Schlussansage, mit der Heike Roth ihre Ansprachen ans Dorfvolk derzeit beendet. Es gilt die Parole: "Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das!" Und ohne ein "Halten Sie Abstand und bleiben Sie gesund" wird auch niemand in Reichenbuch nach den Bekanntmachungen in die Laut(sprecher)losigkeit geschickt.

Somit scheint für den Mosbacher Ortsteil zu gelten, was Dr. Guido Fackler, Professur für Museologie an der Uni Würzburg, in einer Untersuchung 2007 (auch in Reichenbuch) als These zum Überleben der Ortsrufanlagen aufstellte: "Sie sind die akustische Signatur eines Dorfes."

> Wer kennt das "Intro", das aus der Ortsrufanlage schallt? Mails mit Tipps zum Musikstück an red-mosbach@rnz.de.