Von Heiko Schattauer

Mosbach. Ja, heute machen wir mal wieder Zeitung für die Älteren. Wobei, seit einiger Zeit erlebt Vinyl ja ein Comeback, die gute alte Platte ist auch bei den Jüngeren wieder angesagt – und wenn es nur fürs dekorative Cover an der Wand ist. Am 31. August 1951 präsentierte das Tonträgerunternehmen Deutsche Grammophon auf der Musikmesse in Düsseldorf die ersten Langspielplatten (LPs) für den deutschen Markt. Das ist ziemlich genau 70 Jahre her – und seither hat sich in Sachen Tonträger einiges getan. Trotzdem: An die erste Platte erinnert sich doch jeder Musikliebhaber. Oder? Die Rhein-Neckar-Zeitung hat bei einigen Musikfreunden aus der Region nachgefragt.

Marcus Heck. Foto: RNZ

Marcus Heck, Sänger der Haßmersheimer Band "Smirnoff Light", kann sich noch genau an seine ersten Vinyl-Schätzchen erinnern: "Meine erste LP war ’24 Carat Purple’ von Deep Purple. Ein Bekannter hatte sie mir geschenkt, da er sie versehentlich in der Sonne hatte liegen lassen und sie sich verzogen hatte. Sie hat geeiert, aber das hat mich damals als zwölfjähriger Schüler nicht gestört, Hauptsache ich hatte meine erste eigene LP in der Hand. Resultierend daraus kaufte ich mir meine erste wirkliche eigene LP in einem damals bekannten Radiogeschäft mitten in Mosbach. Dort hatte man die Möglichkeit, für eine D-Mark eine LP auf Kopfhörer anzuhören. Die Bons dafür konnte man sammeln und sie dann beim Kauf verrechnen lassen. Ich habe sie mir so oft dort im Laden angehört, dass ich am Schluss noch exakt drei D-Mark bezahlen musste, um sie endlich in meinen Händen zu halten: meine erste wirklich eigene LP – ’Deep Purple in Rock’." Die Platte hat Marcus Heck "natürlich" auch heute noch.

Maffay aus der Musikbox

An seine erste Platte, auch wenn es nur eine Single und noch keine LP war, erinnert sich Schwarzachs Bürgermeister Mathias Haas, seit vielen Jahren aktives Mitglied der SF-Band Schwarzach (an der Trompete), noch ganz genau: "Meine Großmutter hatte früher eine Gaststätte, in der eine Musikbox stand. Je nach Charts wurden die Einzeltitel dann irgendwann ausgetauscht und man bekam mal die eine oder andere Platte zugesteckt. Ich war wohl um die zehn Jahre, als sie mir von Peter Maffay ,Über sieben Brücken musst du gehen‘ schenkte. Damals hatte ich noch gar keinen Plattenspieler…" Bei der ersten LP, die er sich selbst gekauft hat, muss Haas dann einen Moment länger überlegen. "Ich weiß noch ganz genau, dass es ZZ Top war, und dass sie grün war. Ich muss damals 13 Jahre alt gewesen sein." Ein kurzer Blick in den Schrank bringt Gewissheit und die Bestätigung: "Genau! Es war das Album ,Tres Hombres‘."

Hintergrund Genuss ohne Unterbrechung Neuartige Kunststoffe ermöglichten die Herstellung von Langspielpatten mit Mikrorillen. Der neue Vinyltonträger wurde erstmals 1948 in den USA hergestellt. Die Spieldauer von einer halben Stunde und mehr erlaubte einen durch keinen Plattenwechsel unterbrochenen Musikgenuss. Die neuen LPs liefen mit 33,3 Umdrehungen/Minute und verdrängten nach ihrer Präsentation schnell die kleineren Schellackplatten.

DDR-Musik aus Buchens Institution

Intensiv nachdenken zum Thema erste LP musste auch Landrat und Hornbläser Dr. Achim Brötel. "Eigentlich habe ich in meiner Jugend eher zur Generation Kassettenrecorder gehört. Dann weiß ich noch sehr gut, dass ich ein schwarzes Transistorradio hatte, das mein ganzer Stolz war. Meine erste LP? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Trompetenkonzerte von Ludwig Gürtler waren. Das muss in der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre gewesen sein. Ich kann mich deshalb noch relativ gut erinnern, weil es gar nicht so einfach war, diese Platte zu bekommen. Ein DDR-Musiker. Wir mussten die LP eigens bestellen. Bei "Gra-Ra-Re" (Grammophon-Radio Remmler). Damals eine echte Institution in Buchen und darüber hinaus, heute längst Geschichte. Später habe ich dann vor allem Spirituals und Gospels gekauft, aber auch Schlager. Ich hatte auch ein Album mit Originalaufnahmen der ’Comedian Harmonists’, deren Musik ich noch heute absolut mag. Außerdem habe ich relativ viele Pop- und Rockplatten an Brieffreunde in Chemnitz (damals noch Karl-Marx-Stadt) und in Riga (damals noch Sowjetunion) geschickt – im Tausch gegen Briefmarken. Auch das war jedes Mal spannend. Es musste vorher angemeldet und deklariert werden und nicht alles hat dann tatsächlich auch die allgegenwärtige Zensur an der Grenze überwunden."

Die letzte LP aufgelegt hat das Mitglied der Buchener Stadtkapelle wohl vor mehr als zehn Jahren: "Ich hatte jedenfalls lang noch eine spezielle Einlegeplatte – Puck – um überhaupt noch LPs abspielen zu können. Inzwischen haben aber auch wir gar keinen Plattenspieler mehr. Naja, der Lauf der Zeit ...

Eingekauft bei Radio Beck

Aus einem besonderen Musikgenre war die erste LP, die sich Hartmut Landhäußer als Neunjähriger gekauft hat: "Ich war sehr damals sehr von meinem Großvater geprägt, der ein großer Fan von Marschmusik war. Meine erste Platte war demnach auch eine mit Marschmusik. Die habe ich bei Radio Beck in der Mosbacher Altstadt gekauft, das weiß ich noch ganz genau." Der Musikgeschmack des ausdauernden Keyboarders der Mosbacher Kultband "The Bautzy’s" hat sich mit den Jahren natürlich verändert, Rock und Pop rückten mehr und mehr in den Vordergrund – eben die Musik, die Landhäußer heute mit seinen Bandkollegen spielt. Die Verbindung zu Radio Beck war indes auch eine intensive: Zum einen war der junge Hartmut Landhäußer nach dem ersten Plattenkauf Stammkunde im Mosbacher Laden, zum anderen baute man gemeinsam mit dem Beck’schen Lehrling die ersten Verstärker für Proben und Auftritte der Bautzy’s zusammen. "Das sind schöne Erinnerungen", so Landhäußer.