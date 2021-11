Von Stephanie Kern

Region Mosbach. Bereits in der jüngsten Sitzung im Hüffenhardter Gemeinderat war es Thema: Es herrscht Notbetrieb im evangelischen Kindergarten. Ein Gemeinderatsmitglied sprach bereits Ende Oktober die Personalsituation im Kindergarten an: Durch mehrere Ausfälle musste dort auf Notbetrieb umgestellt werden. Wie groß die Not ist, verdeutlichte damals schon Hauptamtsleiterin Karin Ernst: Die Einrichtungsleiterin wollte auf Eltern zugehen und fragen, ob sie den Kindergarten bei der Betreuung unterstützen können.

Nachdem die Schulen nun Herbstferien hatten, ist die Situation im Hüffenhardter Kindergarten weiter angespannt, immer noch gibt es die Notgruppe. "Wir hatten in den vergangenen Wochen mehrmals Stellen ausgeschrieben. Das bedeutet: Wir sind nicht voll besetzt", erklärt Pfarrer Fritjof Ziegler, der den Träger (die evangelische Kirchengemeinde) vertritt. Dass man offene Stellen habe, sei "kein Geheimnis", so Ziegler. "Darüber hinaus gab es auch noch Krankheitsfälle." Doch die Suche nach Erzieherinnen oder Erziehern gestalte sich deutlich schwieriger, als noch vor ein paar Jahren. "Es gab aber auch schon Vorstellungsgespräche", so Ziegler. "Wir bemühen uns im Moment, bei akutem Personalmangel auch andere Lösungen als die sogenannte Notgruppe zu finden, so dass nicht nur die Kinder berufstätiger Eltern betreut werden. Aber tatsächlich gelingt das im Moment nicht immer", räumt der Pfarrer ein.

"Es ist gerade auf Kante genäht", sagt auch Katrin Weimer. Die Schefflenzer Kämmerin betreut auch die beiden kommunalen Kindergärten. Das Problem: Der Markt für Erzieherinnen sei "abgegrast", befristete Ausschreibungen hätten gar keine Chance mehr auf Erfolg. "Wir können unser volles Angebot noch vollständig aufrecht erhalten, aber wir spüren die Infektionswelle", so Weimer. Viel Spielraum sei nicht mehr vorhanden. "Es darf gerade nicht mehr viele Ausfälle geben", betont Weimer.

Aktuell seien in den Schefflenzer Kindergärten zwar alle Stellen besetzt, man bewege sich aber am absoluten Mindestpersonalschlüssel. "Außerdem haben wir einen Pool an Vertretungskräften, die einspringen. Aber im Moment sind es eben schon viele Krankheitsfälle", beschreibt Weimer die aktuelle Situation. Man versuche alles, um den vorschriftsmäßigen Betrieb zu gewährleisten, aber wenn das nicht mehr geht, müsse man eine Gruppe schließen. "Ich kann aber versprechen, dass wir alles tun, nach jeder Möglichkeit suchen, um das zu verhindern", bekräftigt Weimer.

Relativ entspannt ist man in der katholischen Verrechnungsstelle in Obrigheim: Von hier aus werden 49 katholische Kindergärten im Neckar-Odenwald-Kreis und darüber hinaus betreut. "Wir merken, dass die Krankheitswelle früher gestartet ist", sagt Kindergarten-Geschäftsführer Moritz Schaffrath. Während der Herbstferien habe man auch die Gruppe einer Größe beschränken müssen. "Wir merken, dass es enger wird, aber die Anzahl der Erkrankungen ist nicht höher als sonst."

Man sei aber aufgrund der Struktur auch gut aufgestellt, gerade in größeren Kirchengemeinden gebe es viele Kräfte, die als Springer agieren (können). "Zudem haben wir Aushilfskräfte, die auf Abruf aushelfen, wenn man sie braucht", erklärt Schaffrath. "Und es gibt einen Notfallplan, der greift, wenn wirklich der Worst Case eintritt." Wenn man die Krankheitsausfälle nicht mehr kompensieren könnte, müsse man entscheiden, ob man die Aufsicht noch gewährleisten könne. "Da muss man mit den Eltern kommunizieren. Und der letzte Schritt ist dann die Schließung einer Gruppe", bekennt Schaffrath. Klar sei aber auch, und das betonen sowohl Ziegler, als auch Weimer und Schaffrath, dass man alle Vorschriften für den Betrieb einer Betreuungseinrichtung einhalten müsse.