Mosbach. (RNZ) Auf einmal ist nichts mehr wie gewohnt. Abstand ist gefragt, Begegnungen vermeiden heißt die Aufgabe. Nicht einfach für Menschen in den evangelischen Gemeinden, die sonst mit viel Herz und Einsatz Begegnungen möglich machen. Spätestens seit Anfang dieser Woche spüren auch die Kirchen einschneidende Veränderungen. Wie in anderen ländlichen Regionen, in denen die Mobilität deutlich geringer ist als in großen Ballungsräumen, konnten am vergangenen Sonntag noch einige kleine Gottesdienste gefeiert werden. Mit viel Kreativität haben sich aber auch da schon Gemeinden mit der Frage auseinandergesetzt: wie erreichen wir Gemeindeglieder, die sich mit Recht entschieden haben, zuhause zu bleiben.

Nun ist deutlich: Der Weg hin zu den Häusern in den Gemeinden wird den Sonntag in den nächsten Monaten mehr prägen als die bisher übliche Form, wenn Menschen sich auf den Weg hin zum Gottesdienst machen. Bis Mitte Juni wird es in den evangelischen Kirchen in ganz Baden-Württemberg voraussichtlich keine Gottesdienste geben können. Auch in der Karwoche, an den Osterfeiertagen, ja bis hin zum Pfingstfest: das gottesdienstliche Leben der Gemeinden steht still.

Familien, die sich auf eine Taufe haben, Paare, die seit vielen Monaten ihre Trauung vorbereiten – sie alle werden bis in den Sommer hinein in ihren Kirchengemeinden keine kirchlichen Feste feiern können. Gleiches gilt für die vielen Konfirmationen, auf die sich junge Menschen ein Jahr lang vorbereitet haben: Alle Konfirmationsfeiern müssen verschoben werden, ebenso wie die vielen Jubiläumskonfirmationen, auf die sich Klassenkameraden lange gefreut haben, die vor 50 oder 60 Jahren gemeinsam konfirmiert wurden.

"Eine besonders wichtige Aufgabe wird sein, in den nächsten Wochen Menschen in Zeiten der Trauer zu begleiten", sagt Dekan Folkhard Krall. Zurzeit seien Beerdigungen weiterhin möglich, auch wenn dabei die Zahl der Teilnehmenden reduziert werden müsse. "Beerdigungen werden nach Möglichkeit unter freiem Himmel stattfinden, oft nur im kleinen Kreis der engsten Angehörigen. Daher denke man schon jetzt über Möglichkeiten nach, wie in einigen Monaten in den Dorfgemeinschaften und Kirchengemeinden die gemeinsamen Erinnerung an Menschen in dann hoffentlich wieder möglichen Trauergottesdiensten gestaltet werden könne.

"Wenn so wie jetzt ungewohnte Herausforderungen zu bewältigen sind, reagieren Menschen zunächst verunsichert. Diese Verunsicherung ist auch unter den kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erleben", erklärt Krall: "Aber noch viel deutlicher ist unter den Gemeinden im evangelischen Kirchenbezirk Mosbach auch die Bereitschaft spürbar: wir entdecken gemeinsam neue Wege, wie wir Menschen gut begleiten können und erreichbar bleiben!" Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh habe am Dienstag diese Erfahrung in einem Bischofsbrief an die Gemeinden so beschrieben: "Der Glaube an die Liebe Christi ist eine Kraft, die Menschen in der Verunsicherung begleitet, verbindet und handlungsfähig macht."

In fast allen evangelischen Kindergärten hat ebenfalls am Dienstag der Betrieb der Notgruppen begonnen. Dadurch können Kinder weiter betreut werden, deren Eltern beruflich lebenswichtige Strukturen in unseren Dörfern und Städten aufrechterhalten. Erzieherinnen haben sich ausnahmslos für diese Aufgabe weiter bereit erklärt. Das Diakonische Werk mit allen beratenden Kräften stehen im Kontakt zu Menschen, die nun in besonderer Weise bei existenziellen Fragestellungen einen Ansprechpartner brauchen. Zudem leisten, so Krall weiter, die Mitarbeitenden der Evangelischen Sozialstation Außergewöhnliches in zusätzlichen Gesprächen, wenn pflegebedürftige Menschen sich mit ihren Sorgen an sie wenden.

In den Kirchengemeinden mussten seit Sonntag nahezu alle Treffpunkte in den Gemeindehäusern geschlossen werden. Ob Kirchenchorprobe, Kirchengemeinderatssitzung, Gesprächs- oder Bibelkreis: die gewohnten Begegnungsmöglichkeiten stehen von einem Tag auf den anderen nicht mehr zur Verfügung. Menschen im kirchlichen Besuchsdienst, die sonst in der Klinikseelsorge, in den Altenheimen oder bei Geburtstagsbesuchen Menschen aufsuchen, werden ebenfalls nach Wegen suchen, Kontakt zu halten. "Denn jeder soll erleben, dass er dazugehört", verdeutlicht der Dekan.

Die Pfarrerinnen und Pfarrer im Evangelischen Kirchenbezirk wollen Krall zufolge alles daran setzen, Menschen per Telefon, per Mail oder über die Internetseiten der Gemeinden zu erreichen. "Zum Wochenende werden viele Gottesdienste nicht in den Kirchen, sondern in den Wohnzimmern der Familien gefeiert werden", so der Dekan, die Glocken werden weiterhin läuten am Sonntag. Sie sollen dazu einladen, sich an vielen Orten als eine Gemeinde zu erleben, die an vielen Orten verteilt, aber doch gemeinsam betet und nach Worten des Vertrauens und der Hoffnung fragt. Die Gottesdienstangebote in Fernsehen und Internet könnten dabei eine weitere Verbindung sein.

Als Unterstützung zu den Gottesdiensten zu Hause wollen einige Gemeinden in den offenen Kirchen Andachten bereitlegen. "Denn auch das ist eine Veränderung, die in der aktuellen Viruskrise nun auch viele evangelische Kirchen betrifft: Immer mehr Gemeinden öffnen ihre Kirchentüren, damit Menschen sich zum stillen Gebet darin aufhalten können. Viele suchen nach einer solchen Gelegenheit, die Gedanken wieder zu sortieren", erklärt Folkhard Krall.

Info: Alle Pfarrer bleiben telefonisch erreichbar. Beratungen und seelsorgliche Gespräche können jederzeit angefragt werden. Auch über den großen Dienst der Telefonseelsorge unter 0800/1110111 bzw. Chat-Seelsorge unter www.telefonseelsorge.de.