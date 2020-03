Region Mosbach. (schat) Einzelhandel und Betriebe versuchen, mit kreativen Lösungen durch die Coronakrise zu kommen. Klar ist dennoch: Ohne Unterstützung der Menschen aus der Region wird es auch für die Unternehmen in der Region schwer werden. Als kleine Hilfe bieten wir in der RNZ unter dem Titel "Neue Wege in der Krise" Betrieben die Möglichkeit, ihre Optionen für Beratung/Bestellung/Lieferung in aller Kürze vorzustellen. Zum einen auf den Mosbacher Seiten Ihrer Rhein-Neckar-Zeitung, zum anderen online unter www.rnz.de/einzelhandel. Neue Wege, für ihre Kunden weiter da zu sein, bieten unter anderem:

> Raumausstattung Reinhard Mosbach: Werkstatt und Nähatelier in Betrieb, Beratung nach Vereinbarung unter Tel.: (0 62 61) 26 93, E-Mail: raumreinhard@t-online.de.

> Spitzer Moden Mosbach: Die Facebook-Seite dient nun als Schaufenster; individuelle, virtuelle Shoppingtouren durch das Ladengeschäft lassen sich unter www.facebook.com/SpitzerModenMosbach (Beitrag vom 19.3.) vereinbaren.

> Schwing Mode Mosbach: 200 Artikel des Sortiments sind bereits online gestellt, können bestellt und geliefert werden. Eingerichtet ist zudem eine neue Kunden-App, weitere Informationen zu den Optionen gibt es unter Tel: (0 62 61) 674 43 20 "Reine Männersache" oder 93 73 38 "Reine Frauensache" und unter www.schwing-mode.com.

> Bäckerei Mayer Neckarelz: Eingerichtet ist ein Onlineshop, nach Bestellung wird die Ware in Neckarelz im Hauptgeschäft zur Abholung bereitgestellt: www.bakeronline.de (Postleitzahl Mosbach eingeben). Unter www.baeckerkurier.de kann man für einige Gebiete auch den Lieferservice nutzen.

> HolzLand Neckarmühlbach: Der Großhandel ist weiter wie gewohnt geöffnet. Privatkunden werden nach Vereinbarung beraten/beliefert, Tel.: (0 62 66) 9 20 60, E-Mail: info@holzcenter.de; Webshop: www.holzcenter-shop.de. Der eigene Schreinerei-Betrieb läuft weiter.

> Privatunterricht Pirsch Daudenzell: Schülern wird via Skype Hilfe in Englisch, Mathe, Latein, Deutsch usw. vermittelt. Infos unter Tel.: (0 62 62) 39 70 oder www.privatunterrichtpirsch.de

