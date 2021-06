Mosbach. (schat/stm) Bahnpendler, die aus der Region Mosbach in Richtung Heidelberg und Mannheim müssen, stehen ab 2. Juli vor einer Herausforderung. Denn die Bahnstrecke zwischen Eberbach und Neckargemünd ist ab Anfang Juli und bis einschließlich 8. Oktober, so die Planungen der Deutschen Bahn, komplett gesperrt. Diese Sperrung wirkt sich aber auch auf die Verbindungen gen Süden, also Richtung Heilbronn, aus.

In der genannten Sperrungszeit wird eine Eisenbahnüberführung in Hirschhorn erneuert, gleichzeitig wird im gesperrten Abschnitt der Untergrund unter den Gleisen ertüchtigt und eine Felsberäumung erledigt. Aufgrund der Sperrung fallen die Züge der Linien S 1 und S 2 zwischen Eberbach und Neckargemünd aus und werden durch Busse ersetzt. Der Regionalexpress RE 10 Heilbronn-Mannheim wird über Sinsheim umgeleitet. Als Ersatz und Ergänzung sollen zusätzliche Eilzüge der AVG zwischen Heilbronn und Neckarelz verkehren. Immerhin, bis Eberbach läuft es wie gewohnt: "Die S 1 zwischen Osterburken und Eberbach sowie die S 2 zwischen Mosbach und Eberbach fahren weitgehend nach dem üblichen Fahrplan", erklärt die Stadtverwaltung Mosbach zu den Gegebenheiten ab 2. Juli.

Neben Ausfällen und Ersatzverkehren gibt es weitere Veränderungen: Neu ist ein Zug, der in Mosbach um 4.07 Uhr abfährt und Eberbach um 4.30 Uhr erreicht. Ebenfalls neu ist ein Zug, der in Osterburken bereits um 4.35 Uhr abfährt und um 5.40 Uhr in Eberbach ankommt. Dort besteht jeweils Anschluss an die Busse des Schienenersatzverkehrs nach Neckargemünd, von wo aus es auf der Schiene weitergeht in Richtung Heidelberg und Mannheim. Auch in der Gegenrichtung muss von Neckargemünd bis Eberbach vom Zug in den Bus umgestiegen werden.

Zu beachten ist, dass sich durch die länger dauernde Fahrt der Busse die Reisezeit zwischen dem Neckar-Odenwald-Kreis und Heidelberg oder Mannheim um mindestens eine halbe Stunde, für die Stationen Neckarburken bis Osterburken um bis zu eine Stunde verlängert. Als Alternative zum Neckartal bietet sich da der Regiobus 899 zwischen Neckarelz und Aglasterhausen an, der dank weniger Haltestellen eine zügige Verbindung darstellt. In Aglasterhausen wiederum besteht Anschluss an die S 51 von beziehungsweise nach Heidelberg.

In etwa in der Zeitlage des RE 10 verkehren während der Sperrung ersatzweise Eilzüge der AVG zwischen Neckarelz und Heilbronn, die an den Stationen zwischen Neckarelz und Bad Friedrichshall nicht halten. In Bad Friedrichshall wiederum besteht Anschluss von und nach Stuttgart. Da diese Eilzüge zur Minute 24 in Neckarelz abfahren und zur Minute 36 in Neckarelz ankommen, werden die Pendelverkehre der Stadtbahn von und nach Mosbach nicht erreicht. So oder so scheint es ratsam, dass sich Fahrgäste während der Sperrungszeit rechtzeitig vor Fahrtantritt in den Online-Auskünften von Bahn oder AVG über ihre jeweiligen Verbindungen informieren.