Region Mosbach. (schat) Durchaus publikumswirksam haben die ganz Großen der deutschen Wirtschaft – unter anderem aus der Automobilbranche – vermittelt, dass sie ihre Mitarbeiterschaft für die Leistungen in der Coronakrise mit einer besonderen Prämie belohnen wollen. Weniger lautstark, aber umso konsequenter tun das auch die allermeisten Handwerksbetriebe aus der Region. "Der Großteil der etwa 13.000 Betriebe in unserem Zuständigkeitsbereich bezahlt seinen Mitarbeitern eine Coronaprämie", bestätigt Klaus Hofmann, Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald.

Der besondere Bonus, der sowohl für den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmer steuerfrei ist, sei eine Belohnung für das ungebrochene Engagement in einer besonderen Zeit. Eine Vorgabe, in welcher Höhe die Coronaprämie auszufallen hat, gibt es nicht. Hofmann skizziert hier eine Art Staffelung, die von vielen Betrieben angewendet werde. Je größer das Engagement, desto höher falle der Bonus aus.

Bäckermeister Thomas Mayer aus Neckarelz wird ein wenig konkreter, spricht von "mehreren Hundert Euro", die er im Schnitt an seine annähernd 50 Mitarbeiter bereits als Coronabonus ausgeschüttet hat. "Da kommt schon eine stattliche Summe zusammen", sagt Mayer, um sogleich zu ergänzen: "Aber das haben sich meine Mitarbeiter auch verdient." Die freiwillige Leistung habe er gerne übernommen, auch wenn er aufgrund der Corona-Vorgaben auch erhebliche wirtschaftliche Einbußen habe, etwa aufgrund geschlossener Cafés und geringerer Kundenfrequenz, so Mayer weiter.

Handwerkskammerpräsident Hofmann verdeutlicht derweil, dass der Großteil der Handwerksbetriebe gut durch dieses Jahr gekommen ist. Gerade beim Bau-Haupt- und -Nebengewerbe sei die Auftragslage sehr gut gewesen. Zu leiden haben hingegen Friseure und andere Handwerker, die von Einschränkungen und Schließungen direkt betroffen waren oder sind. "Dass in diesen Fällen dann keine Extra-Prämie gezahlt werden kann, ist auch nachvollziehbar", erklärt Hofmann.

Der größere Teil der Mitarbeiter in den Handwerksbetrieben in der Region durfte sich unterdessen freuen – über einige Euro mehr, die abzugsfrei im eigenen Geldbeutel gelandet sind. "Da haben die Leute auch was von", ist sich Thomas Mayer sicher. Als Anerkennung und Motivation erziele der Sonderbonus auf jeden Fall seine Wirkung, so der Neckarelzer Bäckermeister.