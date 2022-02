Obrigheim. (stk) Aufgrund der Corona-Pandemie sind große Informationsveranstaltungen in den Schulen derzeit nicht denkbar. Schüler, bei denen der Wechsel auf eine weiterführende Schule ansteht, brauchen dennoch Informationen über Möglichkeiten und Optionen an den Bildungseinrichtungen in der Region. Hier antwortet für die Realschule Obrigheim Rektorin Kerstin Neunecker-Weis.

Was macht Ihre Schule so besonders?

Rektorin Kerstin Neunecker-Weis. Foto: Nuss

Besonders macht uns an der Realschule Obrigheim der Wohlfühlcharakter. Alle am Schulleben Beteiligten kommen gerne hierher. Das familiäre Ambiente kommt sowohl vom ländlich geprägten Umfeld, als auch vom Einzugsgebiet unserer Schüler aus überwiegend umliegenden Ortschaften.

Wie sieht – kurz erklärt – das pädagogische Konzept Ihrer Schule aus?

Wir gestalten den Unterricht so, dass die Kinder die Chance haben, optimale Leistungen zu zeigen. Daneben zeichnen wir uns aus durch bunte Unterstützungsangebote und AGs wie Chöre, Fußball, Basketball, Schulgarten und im Sozialbereich durch die Streitschlichter und den Schulsozialarbeiter.

Welche Kooperationen/Spezialisierungen gibt es?

Wir bieten vielfältige Angebote, gerade auch für unsere Kleinen: Sozialtraining und Musikabend, Pausenspiele, Schulbuspaten und vieles mehr. Für die Größeren gibt es zum Beispiel den Lego-Roboterwettbewerb, die Londonfahrt und den Frankreich-Austausch.

Hintergrund Realschule Obrigheim > Adresse und Kontakt: Realschule Obrigheim, Schubertstr. 2, 74847 Obrigheim, Tel.: (0 62 61) 67 08 00, E-Mail: poststelle@rs-obrigheim.schule.bwl.de, Internet: [+] Lesen Sie mehr Realschule Obrigheim > Adresse und Kontakt: Realschule Obrigheim, Schubertstr. 2, 74847 Obrigheim, Tel.: (0 62 61) 67 08 00, E-Mail: poststelle@rs-obrigheim.schule.bwl.de, Internet: www.rs-obrigheim.de. > Schülerzahl: 565 > Lehrerzahl: 46 > Schulabschlüsse: Realschulabschluss (nach Klasse 10) und Hauptschulabschluss (nach Klasse 9). > Anmeldung: Montag bis Donnerstag, 7.-10. März, jeweils 8 bis 16 Uhr. Formulare und Infoblatt stehen zum Download auf der Homepage bereit.

Welche Schüler sind bei Ihnen genau richtig?

Wir arbeiten handlungsorientierter und anschaulicher als Gymnasien und sehen uns für Kinder als den "goldenen Mittelweg", die theoretische mit praktischen Inhalten verknüpfen wollen. Viele unserer Schülerinnen und Schüler gehen nach der mittleren Reife ihren Weg weiter in Richtung Abitur. Alle Wege stehen offen.