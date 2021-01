Von Stephanie Kern

Obrigheim. Wer an Obrigheim denkt, denkt an das KWO. Das Kernkraftwerk mag immer noch eine Besonderheit in der Gemeinde sein, doch diese entwickelt sich stetig weiter. Bürgermeister Achim Walter will gemeinsam mit dem Gemeinderat in den kommenden Jahren den Sanierungsstau auflösen, aber auch Platz für neuen Wohnraum schaffen.

Die erste Frage berührt unausweichlich die Corona-Lage: Wir sind mitten in der zweiten Welle, die Infektionszahlen sind hoch. Wie betrifft das Virus die Gemeindeverwaltung, Gastronomie, Einzelhandel in Obrigheim?

Corona hat einiges verändert. Es gibt eine Fülle von Vorschriften, die sich regelmäßig und oft sehr kurzfristig ändern – und Gemeinde und Ordnungsamt sind dafür zuständig, diese umzusetzen. Die Verwaltung musste natürlich ihre Abläufe ändern, dadurch wird es unpersönlicher, gerade was den Kontakt zu den Bürgern angeht. Den Handel in Obrigheim treffen die Corona-Vorschriften meiner Einschätzung nach sehr unterschiedlich, die Leute gehen nach wie vor einkaufen. Bei der Gastronomie und jetzt auch wieder bei vielen anderen Geschäften sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Die Schließungen betreffen aber nicht nur die Betriebe, sondern auch die Menschen, die dort arbeiten. Ich hoffe darauf, dass die Zahlungen ohne hohe bürokratische Hürden fließen. Was ich aber bestätigen kann: Alle gastronomischen Betriebe haben sich sehr bemüht, Hygienekonzepte zu erarbeiten und auch umzusetzen. Und die Leute haben sich zumindest bei uns bei den Gaststättenbesuchen auch an die Auflagen gehalten.

Das Tagesgeschäft einer Gemeindeverwaltung sieht aber eigentlich anders aus. Vor allem Baumaßnahmen beschäftigen Ihre Mitarbeiter, oder?

Wir machen tatsächlich relativ viel. Wir erhalten und verbessern. Die größte Baumaßnahme läuft aktuell im evangelischen Kindergarten Obrigheim. Da herrschte ein großer Sanierungsstau.

Und wie sieht es mit privaten und gewerblichen Bauvorhaben aus? Gibt es dafür überhaupt noch Raum?

Wir schieben aktuell Baugebiete in Asbach und auch am Münchberg in Obrigheim an. In Asbach sind wir schon in den Grundstücksverhandlungen, beim Münchberg stehen wir noch ganz am Anfang und müssen das auch noch mit dem Gemeinderat unter Beteiligung der Öffentlichkeit diskutieren. Für Gewerbebetriebe haben wir vor allem das Techno. Das läuft im Moment sehr gut. Auch unabhängig von Interroll haben wir viele Anfragen und Unternehmen, die sich dort aktuell ansiedeln, z.B. Kälte-Sigmund und das Autohaus Müller. Was mich besonders freut: der bisher vorläufige Standort der 24-Stunden-Notfallrettung bekommt demnächst ein dauerhaftes Gebäude und damit seinen endgültigen Standort im Techno. Darüber hinaus gibt es noch wenige freie Flächen, viele sind derzeit bereits reserviert. In unserem klassischen Gewerbegebiet am Neckar haben wir keine Flächen mehr frei, aber es gibt noch das Hinterfeld beim KWO. Allerdings wird das Kernkraftwerk noch einige Zeit dort sein – trotzdem ist es eine Entwicklungsfläche mit viel Potenzial.

Wenn man nach den Gemeindefinanzen fragt, sind die meisten Bürgermeister eher nicht so erfreut. In Obrigheim sieht’s eigentlich ganz gut aus, oder?

Uns geht es weniger schlecht als anderen Kommunen bzw. anderen Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis geht es sicher deutlich schlechter, das stimmt. Aber auch wir haben teilweise mit einem Sanierungsstau zu kämpfen, der auch durch die Regelungen von Land und Bund mit verursacht wird. Das fängt beim Kanalnetz an. Da sind regelmäßige Befahrungen aufgrund der Eigenkontrollverordnung vorgeschrieben, gleichzeitig wird der Standard für den Zustand dieser Einrichtungen angezogen. Das spüren auch wir. Für 2021 haben wir aufgrund von erhöhten Umlagezahlungen und verringerten Zuweisungen ein relativ großes Defizit im Haushalt ausweisen müssen.

Was leistet sich Obrigheim künftig? Was steht auf der To-Do-Liste?

Hintergrund Die indiskreten 13 1 Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Tag als Bürgermeister? Der Amtsantritt war am 2. Januar 2015. Ich wurde von den neuen Kolleg(inn)en herzlich willkommen geheißen, es wurde ein Bild beim Aufschließen der Rathaustüre gemacht. Allerdings war ich schon einige Tage vor Weihnachten zur [+] Lesen Sie mehr Die indiskreten 13 1 Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Tag als Bürgermeister? Der Amtsantritt war am 2. Januar 2015. Ich wurde von den neuen Kolleg(inn)en herzlich willkommen geheißen, es wurde ein Bild beim Aufschließen der Rathaustüre gemacht. Allerdings war ich schon einige Tage vor Weihnachten zur internen Amtsübergabe im Rathaus. Zudem war damals zwischen Weihnachten und Neujahr ein großer Schneebruch an der Verbindungsstraße zwischen Mörtelstein und Guttenbach mit Vollsperrung. Gemeinsam mit dem Ortsbaumeister war ich zwischen den Jahren mehrfach vor Ort, um Maßnahmen einzuleiten. 2 Welchen Job außer Bürgermeister könnten Sie sich noch vorstellen? Nachdem ich im Jahr 1996 die Verwaltungslaufbahn eingeschlagen hatte, habe ich mich sehr bald mit dem Beruf als Bürgermeister beschäftigt. Ich habe in der Vergangenheit in verschiedenen Verwaltungsebenen gearbeitet und gemerkt, dass Bürgermeister für mich ein Traumberuf ist. Das ist nach wie vor so und es gibt keinen Beruf, den ich lieber machen würde. 3 Wenn Sie Ihre Gemeinde mit drei Schlagworten beschreiben müssten, welche wären das? Familienfreundlich – wirtschaftsstark – liebenswert! 4 Und sich selbst mit drei Eigenschaften … Augenmaß für das Machbare – Bürgernähe und Verständnis für alle Altersschichten – ausgleichend. 5 Bleiben wir bei drei: Ihre drei Lieblingssongs? Ich mag seit meiner Jugend viele Lieder aus dem Bereich Rock und Hardrock, allerdings eher querbeet. Daneben bin ich immer wieder begeistert darüber, dass so viele ehrenamtlich tätige Menschen sich im Verein musikalisch und gesanglich engagieren. Die hohe Qualität zeigt sich immer wieder bei den vielen Veranstaltungen der Vereine in unserer Gemeinde, die hoffentlich bald wieder stattfinden können. 6 Worüber können Sie lachen? Am liebsten über Komiker wie Otto Waalkes, Dieter Hallervorden, Heinz Erhardt und Loriot. 7 Und was finden Sie zum Weinen/was macht Sie traurig? Traurig macht es mich, zu sehen, wenn Menschen, die im Kleinen wie im Großen politische oder wirtschaftliche Macht verliehen bekommen haben, diese Macht für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. 8 Wovor haben Sie Angst? Ich habe Angst davor, dass ein kleiner Virus innerhalb einiger Monate in unserem täglichen Leben, in unserem Umgang miteinander und in unserem demokratischen Gefüge irreparable Schäden hinterlässt. Es wird unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein, jetzt schon und vor allem auch danach, dies zu erkennen – und die richtige kulturelle und gesellschaftliche Balance wiederzufinden. 9 Ihre größte Leidenschaft? Wenn ich zwischen Beruf, Familie, ehrenamtlichem Engagement und den vielen Alltäglichkeiten des Lebens noch etwas Zeit finde, lese ich zur Entspannung gerne hin und wieder in meiner Comicsammlung oder schaue auch mal den einen oder anderen Film. 10 Und Ihre größte Schwäche? Ich bin vielleicht manchmal zu gutmütig und glaube immer an das Gute im Menschen. Das führt leider dazu, dass sich daraus auch die eine oder andere Enttäuschung ergibt. 11 Mit welcher Person der Zeitgeschichte würden Sie gern mal einen Kaffee/ein Bier trinken? Mir fallen da verschiedene Personen ein. Allerdings je mehr ich darüber nachdenke, desto eher würde ich mich dafür entscheiden, mit meiner Frau und meinen Kindern gut Essen zu gehen. 12 Was bedeutet für Sie Glück? Gesundheit und Zufriedenheit für meine Familie und mich und möglichst für alle Menschen, die mir täglich begegnen. Zudem betrachte ich es als Glück, wenn wir hier in Europa in der Zukunft auch weiter in Frieden leben können und der Rest der Welt ein wenig friedlicher wird. 13 Gibt es so was wie ein Lebensmotto für Sie? Nein, ein Lebensmotto habe ich nicht. Aber ich freue mich auf jeden Tag, an dem ich die Gemeinde ein kleines Stück weiterbringe und daneben noch Zeit für meine Familie und mich selbst habe.

Die Baugebiete muss man vorfinanzieren. Aber dieses Geld ist natürlich gut angelegt und das bekommt die Gemeinde auch zurück. Dann müssen und wollen wir die Gemeinschaftsschule angehen. Auch hier muss saniert und teilweise neu gebaut werden. Und die Neckarhalle wird dann sicher ebenfalls bald ein Großprojekt sein. Aber diese Großprojekte können nur nach und nach abgearbeitet werden. Und der Gemeinderat ist und bleibt Herr des Verfahrens, die Mitglieder dieses Gremiums entscheiden, welches Großprojekt letztlich angegangen wird.

Zu Obrigheim gehören ja auch Mörtelstein und Asbach. Was steht hier an?

In Mörtelstein haben wir am Friedhof einiges gemacht, die Sporthalle saniert und erweitert und das evangelische Gemeindehaus übernommen. Letzteres war ein sehr politisches Thema, das bei meinem Amtsantritt im Raum stand. Das hat sich inzwischen beruhigt. In Asbach wollen wir – wie gesagt – ein Neubaugebiet ausweisen. Wir haben aber auch das Vereinshaus renoviert und den Kindergarten zumindest vorübergehend erweitert. Zudem wollen wir dem Gemeinderat vorschlagen, die Sporthalle in Asbach zu renovieren. Ein weiteres Thema ist der Glasfaserausbau. Wir wollen, wie andere Gemeinden auch, unsere öffentlichen Gebäude an Glasfaser anschließen und hoffen, dass möglichst viele Gewerbetreibende und Haushalte dies ebenfalls tun, um die erforderliche Anschlussquote zu erreichen. Dies ist für Obrigheim und den Kreis eine einmalige Chance, die genutzt werden muss. Auch bauseits wird das eine große Herausforderung werden.

Was zeichnet Obrigheim aus?

Ich finde das Neckartal insgesamt und besonders hier in Obrigheim sehr schön, man kann hier sehr viel unternehmen, die Landschaft genießen, es gibt eine gute Anbindung mit Bus und Bahn. Obrigheim ist eine sehr dynamische Gemeinde, auch weil das wirtschaftliche Potenzial vorhanden ist. Wir leisten uns ein relativ großes Schulzentrum, darauf sind wir auch sehr stolz! Wir haben da meiner Meinung nach bisher schon eine gute Ausstattung und bleiben auch dran, um dies gemeinsam mit den beiden Schulleitungen stetig zu verbessern.

Außerdem sind wir eine Gemeinde, die noch Bauerwartungsland hat. Wir haben noch Möglichkeiten, uns weiter zu entwickeln. Dann haben wir eine gut funktionierende und reichhaltige Gastronomie, Gewerbe und Einzelhandel, inzwischen auch ein Seniorenwohnheim. Besonders ist an Obrigheim auch die Historie, mit der Bahnlinie etwa, aber auch dem Erbe des Zweiten Weltkriegs, an das besonders der Goldfischpfad erinnert. Zudem haben wir das KWO, eine Besonderheit, die hier sicher noch einige Jahre stehen wird. Der komplette Rückbau soll mit Ausnahme des Zwischenlagers für schwach und mittel radioaktives Material bis Ende der 2020er-Jahre abgeschlossen sein. Das Zwischenlager wird nach der Einlagerung des Materials im Schacht Konrad ebenfalls rückgebaut. Allerdings ist der Zeitpunkt derzeit nicht genau verifizierbar, geplant ist es ab dem Jahr 2027.

Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat einschätzen?

Im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass die Zusammenarbeit gut bis sehr gut läuft. Aber natürlich gibt es Diskussionen um verschiedene Themen und dann wird auch um die beste Lösung gerungen. Alle, sowohl Gemeinderat als auch Verwaltung, wollen ja die Gemeinde weiterentwickeln – diese Ideen müssen in ein machbares Ergebnis münden. Aber es gibt, wie überall, natürlich verschiedene Charaktere.

Obrigheim hat eine Sonderzahlung für die örtlichen Vereine auf den Weg gebracht. Warum?

Die Vereine wurden durch die Coronakrise stark gebeutelt. Wir wollen die Vereine aber möglichst alle erhalten und dazu als Gemeinde auch einen Beitrag leisten. Es ist ganz besonders wichtig, dass es auch nach Corona noch ein gut funktionierendes Vereinsleben im Ort gibt.

Beim Abwasserzweckverband stehen aktuell und in naher Zukunft auch Änderungen an. Immer mehr Gemeinden bzw. Teilorte schließen sich der Kläranlage in Obrigheim an ...

Ganz aktuell wird Reichenbuch angeschlossen. Generell ist es so: Fast alle Gemeinden haben Kläranlagen und die haben mittlerweile ein gewisses Alter. Es muss an fast allen Anlagen investiert werden, und dann stellt man sich die Frage, was wirtschaftlicher ist. Nicht die Investition ist inzwischen das größte Problem, sondern den Betrieb bei dem großen Mangel an Fachpersonal zu gewährleisten. Die Gemeinde Neckargerach wird sich ebenfalls unserem Abwasserzweckverband anschließen. Hier ist geplant, die Abwässer nach Obrigheim zu leiten, die Kläranlage in Neckargerach aber als Pumpstation zu erhalten. Auch die Gemeinde Haßmersheim will sich der Kläranlage Obrigheim anschließen. Kapazitäten haben wir noch, um auch ohne größere bauliche Maßnahmen noch Abwässer aufzunehmen. Wir lassen das aktuell auch nochmals rechnerisch bestätigen.

Sie sind ja als einziges FDP-Mitglied im Kreistag. Wie ist es da so als Einzelkämpfer? Fühlen Sie sich da vielleicht etwas mehr Ihrer eigenen Gemeinde verpflichtet als andere Kreisräte, die auch Bürgermeister sind?

Ich fühle mich prinzipiell meinem Gewissen verpflichtet. Entscheidungen trifft man nicht wegen der Partei oder wegen der Gemeinde, aber natürlich wird die Wahrnehmung der Dinge durch die Arbeit in der Verwaltung einer Gemeinde geprägt. Ich versuche, nach bestem Wissen und Gewissen und entsprechend meines Sachstands zu entscheiden. Und gerade bei den Entscheidungen zu den Neckar-Odenwald-Kliniken war und ist mir die Datengrundlage leider oft zu dünn. Ich habe gegen die Verlagerung der Gynäkologie und Geburtshilfe gestimmt. Auch weil ich mich frage, welche Einsparungen da wirklich gemacht werden können. Darauf habe ich leider keine für mich ausreichende Antwort erhalten.

Warum eigentlich die Zugehörigkeit zur FDP? Die ist ja hier im Kreis nicht besonders stark vertreten.

Was mir an der FDP gefällt, ist das Menschenbild: Jeder ist für sein Tun selbst verantwortlich, hat aber auch die Freiheit zu entscheiden – und die Folgen mitzutragen. Zum zweiten Teil Ihrer Frage kann ich sagen, dass wir seit einiger Zeit einen stetigen Mitgliederzuwachs im Kreis zu verzeichnen haben.

Das neue Jahr ist angebrochen. Ihr Wunsch für 2021?

Ich hoffe für die Gemeinde Obrigheim, aber auch für alle Menschen, dass wir in Sachen Coronavirus bald Licht am Ende des Tunnels sehen, die Krankheit in den Griff bekommen. Ich hoffe, dass sich dann auch wieder Normalität einstellt, denn es war/ist doch einer der größten Einschnitte, den wir jemals erleben mussten.