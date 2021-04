Von Noemi Girgla

Mosbach. Abends miteinander das Fasten brechen und nach 30 Tagen gemeinsam das Ende des Fastenmonats Ramadan feiern, ist für zahlreiche Muslime weltweit ein essenzieller Bestandteil ihres Glaubens. Bereits zum zweiten Mal wird dieser heilige Monat nun schon von der Pandemie überschattet, die Essen und Gebet in größeren Runden unmöglich macht.

Aftab Aslam ist Imam der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde. Acht Gemeinden der "Ahmadiyya Muslim Jamaat" steht der Theologe in Baden-Württemberg vor – auch der in Mosbach. "Die Ahmadiyya-Gemeinde hat den Ramadan am 14. April begonnen", sagt Aslam und erklärt, dass Beginn und Ende des Fastenmonats von Land zu Land, aber auch von Gemeinde zu Gemeinde leicht variieren können. "Der islamische Kalender richtet sich nach dem Mond. Dieser ist aber überall auf der Welt, je nachdem, wo man sich gerade befindet, unterschiedlich zu sehen. Viele richten sich nach dem Mondstand der arabischen Länder, wir richten uns nach dem Land, in dem wir gerade sind", erläutert er.

So verhält es sich auch damit, von wann bis wann gefastet wird. "In der zweiten Sure des Koran steht geschrieben: ,… und esst und trinkt, bis ihr in der Morgendämmerung einen weißen von einem schwarzen Faden unterscheiden könnt’", zitiert der Imam. Auch das lässt Interpretationsfreiraum. "Momentan dauert die Fastenzeit von etwa 5 Uhr morgens bis ca. 20.30 Uhr am Abend", konkretisiert der Geistliche. Die exakte Zeit verschiebe sich aber von Tag zu Tag um etwa zwei Minuten, schließlich werden die Tage wieder länger. Um die Zeit, in der weder gesessen noch getrunken werden darf, exakt zu bestimmen, gebe es aber zahlreiche Apps.

Seit Corona habe sich einiges in den virtuellen Raum verlagert. "Aufgrund der Ausgangssperren können wir das Nachtgebet um 22 Uhr nicht in den Moscheen abhalten. Außerdem gelten auch in diesen seit über einem Jahr die gängigen Masken- und Abstandsregelungen, weshalb viel weniger Menschen als sonst an den gemeinsamen Gebeten teilnehmen können", so Aslam. Predigten, Koranunterricht oder auch Podiumsdiskussionen fänden daher nun regelmäßig online statt. "Wir haben Infomaterialien verschickt und Programme für die Familien erarbeitet. Viele kommen ja kaum noch raus; wir versuchen daher, Beschäftigungen innerhalb der Familie zu fördern." Des Weiteren habe man der Risikogruppe ans Herz gelegt, die Gebete erst einmal zu Hause zu verrichten.

Ähnlich sieht es in der Mimar-Sinan-Moschee der Türkisch-Islamischen Gemeinde zu Mosbach e. V. aus. "Aufgrund der Pandemie sollen die Leute möglichst nicht lange in der Moschee verweilen", sagt Harun Demircan, der Vorsitzende der Türkisch-Islamischen Gemeinde. Verstärkt solle zu Hause gebetet werden. Wenn man doch in die Moschee käme, sollten die ansonsten 20 Gebetseinheiten im Ramadan auf etwa acht reduziert werden. Der Koranunterricht findet auch hier online statt. Außerdem liest Imam Ümit Sevik täglich gegen Mittag 20 Seiten aus dem Koran. Auf Arabisch. Ins Türkische übersetzt sie die Theologin Büsra Yilmaz Kilic. Etwa eine Stunde dauert die Lesung, die über die sozialen Medien geteilt wird.

Die Mimar-Sinan-Moschee in Mosbach. Fotos: Noemi Girgla

Wie am Ende des Fastenmonats das dreitägige Ramadanfest ablaufen soll, weiß man noch nicht genau. "Wir hoffen, dass die Inzidenz nicht so hoch ist, damit man sich besuchen und gegenseitig Geschenke bringen kann", meint Demircan. Auch soll das gemeinsame Gebet am ersten Morgen nach dem Fasten über Lautsprecher in den Hof der Moschee übertragen werden, wo sich die Abstände zwischen den selbst mitgebrachten Gebetsteppichen gut einhalten lassen.

Der Ramadan birgt in Pandemiezeiten auch praktische Herausforderungen. "Sollte jemand während des Ramadan einen Impftermin bekommen, kann er diesen ohne Probleme wahrnehmen", sagt Harun Demircan. Es handle sich dabei ja nicht um Essen oder Trinken, sondern um Medizin. Sollte man sich danach nicht wohlfühlen, könne man das Fasten auch für diesen Tag aussetzen und im Anschluss an den Ramadan nachholen. "Fasten ist etwas für Gesunde", unterstreicht der Vorsitzende der Türkisch-Islamischen Gemeinde. Kinder, alte Menschen, Kranke, Reisende und Schwangere müssten generell nicht fasten.

Imam Aftab Aslam von der Ahmadiyya-Gemeinde betont: "Es geht beim Ramadan nicht darum, zu hungern. Im Vordergrund stehen der Verzicht und die Konzentration auf die Spiritualität. Das Fasten ist für gläubige Muslime zwar Pflicht, aber wenn sich jemand dazu aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sieht, sollte er die bestehende Ausnahme auch in Anspruch nehmen und sich nicht quälen." Selbiges gelte auch für seelische Erkrankungen. "Manchen hilft es, durch das Fasten und die Religion Halt zu finden. Aber jeder muss selbst entscheiden, ob er sich dazu in der Lage sieht", so Aslam. Letztlich seien die individuellen Symptome der jeweiligen Person entscheidend.

Willkürliche Ausreden sind jedoch nicht erlaubt. "Wenn jemand ohne triftigen Grund das Fasten bricht, reicht es nicht, wie im Falle einer Krankheit oder Reise, den Tag später nachzuholen. Dann muss er nach dem Ramadan 61 Tage fasten ...", fügt Harun Demircan noch hinzu. Für ihn liegt der Kern des Ramadan darin, sich in Selbstbeherrschung zu üben, zu reflektieren, wohltätig zu handeln und darauf zu achten, ein guter Mensch zu werden.