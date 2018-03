Billigheim. (pm/mlo) Der Arbeitsweg ist der gleiche geblieben für die Mitarbeiter der Technik-Niederlassung in Billigheim. Ansonsten hat sich zum 1. Januar 2018 vieles geändert. Neuer Chef, neues Unternehmen, neue Produkte - ein neuer Wind. Der Standort läuft seit Beginn des Jahres nicht mehr unter der Regie der BAG (Bezugs- und Absatzgenossenschaft) Franken. Hausherr ist die Agrom-Gruppe, ein Tochterunternehmen der ZG Raiffeisen Technik, die in der Region zudem in Mosbach und Walldürn mit einem Technikbetrieb vertreten ist.

Die Entscheidung der BAG Franken, den Technikbetrieb in Billigheim aufzugeben, fiel bereits im Mai vergangenen Jahres. Das Geschäft sei einfach nicht mehr rentabel gewesen, erklärt Uwe Schöttle, geschäftsführender Vorstand der BAG, diesen Schritt. "Als einzelner Player mit nur einem Standort und aufgrund der hohen Abhängigkeit von Herstellern konnten wir den Standort nicht mehr halten."

Nach wie vor in der Hand der BAG Franken bleibt aber der Agrarstandort Billigheim. Zwei alte Gebäude werden abgerissen, um einem leistungsfähigeren Neubau Platz zu machen, mit dem die Getreideannahme in Zukunft effizienter gestaltet werden kann. "Die Baugenehmigung liegt bereits auf dem Tisch, jetzt warten wir nur noch auf die Baufreigabe durch das Regierungspräsidium", so Schöttle, der hofft, dass der Neubau bis zur Ernte 2019 betriebsbereit ist.

Das Gebäude, das den ehemaligen Haus- und Gartenmarkt beherbergte, der bereits im Februar 2017 schließen musste, bleibt hingegen bestehen. Hier sollen neue Büroräumlichkeiten entstehen und weiterhin Futter- und Düngemittel sowie Saatgut verkauft werden.

Was den Technikbetrieb angeht, ist die Geschäftsübergabe bislang ohne größeres Aufsehen vonstatten gegangen. "Die Kunden treffen bei uns auf das gleiche Team wie bislang", erläutert der neue Geschäftsführer Tobias Wachtstetter. Die Übernahme der Mitarbeiter der BAG Franken war von vorneherein gesetzt. "Sie kennen die Gegebenheiten vor Ort und die Kunden. Für einen erfolgreichen Start sind das gute Voraussetzungen", so Wachtstetter.

Aktuell wird der Standort einer umfassenden Renovierung unterzogen. Insgesamt 250.000 Euro investiert die Agrom-Gruppe, zu der weitere sechs Niederlassungen in Baden-Württemberg und in der Vorderpfalz zählen, in Billigheim. Unter anderem wird das Gebäude modernisiert und so umgebaut, dass effizientere Abläufe möglich sind. Die Verkaufstheke im Inneren wird komplett neugestaltet. Billigheim ist für die Agrom-Gruppe mehr als nur ein zusätzlicher Standort, betont Wachtstetter: "Von hier aus werden die gesamten Agrom-Geschäftsaktivitäten für den Norden von Baden-Württemberg gesteuert". Bis zur Eröffnung am Samstag, 4. März, soll alles fertig sein.

Die Geschäfte sind für den neuen Hausherrn Agrom jedoch dann schon längst angelaufen. Bereits Mitte Dezember hatte das Unternehmen Kunden zu einer Vorabinformation in der Niederlassung eingeladen und unter anderem das gegenüber dem Vor-Betreiber veränderte Produktportfolio vorgestellt.

Das Kerngeschäft bei den Traktoren läuft künftig mit der Marke Massey Ferguson. Mit im Programm hat der Standort auch zahlreiche weitere namhafte Agrartechnikhersteller. Der Agrom-Standort hat Demomaschinen vor Ort, damit sich die Kunden in der Praxis von deren Leistungsfähigkeit überzeugen können.

Mit aktuell zehn Personen, so teilt Agrom mit, ist das Team gut besetzt und gegenüber der Ursprungsbesetzung unter der Regie der BAG Franken bereits um zwei Mann erweitert. Damit solle es jedoch noch nicht genug sein, kündigt Agrom an, denn nicht nur im Vertrieb mit qualitativ hochwertigen Produkten, auch im Bereich Service wolle man sich in Billigheim profilieren.