In einer informativen Führung durch die Firma "Progressio" in Aglasterhausen konnten sich zahlreiche geladene Gäste, unter ihnen auch Bürgermeisterin Sabine Schweiger, davon überzeugen, dass sich hier ein innovativ agierender Betrieb angesiedelt hat. Foto: Kühnle

Aglasterhausen. (bx) Vier Jahre ist es inzwischen her, da wurde in Aglasterhausen aus dem in Schwierigkeiten geratenen Metallverarbeitungsbetrieb Götz das neue Unternehmen "Progressio". Dank einer Investitionssumme von rund 3,5 Mio. Euro ist seither eine der modernsten Feinblechfertigungen in Deutschland entstanden. Diese ist integriert in der Fidelitas Unternehmensgruppe, zu der auch die beiden Schwesterunternehmen Phoenix Metalltechnik und Intus Elektronik GmbH gehören.

Der vorläufige Abschluss der "Modernisierungsarbeiten" war für Geschäftsführer Mike Joksch und den Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Matthias Mayer Anlass, einen "Progressio Live-Day" zu veranstalten, zu dem neben der interessierten Bevölkerung auch Geschäftsfreunde, Partner, Lieferanten und Personen aus der Politik und der Wirtschaft geladen waren. Vorgestellt wurden dabei u. a. die Neuerungen und modernen Maschinenausstattungen.

Zu Beginn der Veranstaltung stellten die beiden Führungskräfte in einem kurzen Abriss die bisherigen Modernisierungsmaßnahmen vor. Dabei zeigte sich Dr. Mayer besonders stolz auf die nicht alltägliche Leistung, im Zuge der Betriebsübernahme praktisch alle Arbeitsplätze zu erhalten und die Belegschaft zu übernehmen. Weiterhin betonte er, dass eines der Hauptanliegen von Progressio sei, junge Menschen auszubilden, sie für die Berufe im metallverarbeitenden Bereich zu begeistern und ihnen dauerhafte Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen.

Auf dem folgenden Rundgang stellten Betriebsangehörige die einzelnen Produktionsschritte vor und gaben den Besuchern reichlich Gelegenheit, sich hautnah über die verschiedenen Arbeitsschritte zu informieren. Besonders beeindruckt zeigten sich die Gäste über die Sauberkeit innerhalb des gesamten Betriebsgeländes, die man nicht unbedingt in metallverarbeitenden Betrieben erwarten würde. Auch "Kleinigkeiten" (wie Grünpflanzen an den Arbeitsplätzen) zeigten, dass sich hier Menschen Gedanken um ein ansprechendes Arbeitsumfeld und Betriebsklima machen.

Der positive Eindruck wurde von den Mitarbeitern bestätigt, die während der Führung engagiert über ihre Tätigkeiten Auskunft gaben. Insgesamt konnten die Besucher so informative Einblicke in die verschiedenen Arbeitsschritte gewinnen, die erforderlich sind, um aus einem einfachen Stück Blech hochkomplexe Endprodukte zu fertigen. Daneben waren die Gäste angetan von der ausgeklügelten Vielfalt des Maschinenparks, in dem modernste vollautomatische Stanz- und Laserkombinationsanlagen, Biegemaschinen und Fräsmaschinen ebenso zu bestaunen waren wie Laserschweißmaschinen, Schweißroboter und Großformatdrucker. Auch die Schwesterunternehmen wurden vorgestellt. Deutlich wurde, dass die Firma mittlerweile über ein weltweit gespanntes Netz von Lieferanten und Kunden verfügt, die zu schätzen wissen, dass Progressio in der Lage ist, flexibel und zeitnah auf Bedürfnisse der Geschäftspartner reagieren zu können.

Auch Aglasterhausens Bürgermeisterin Sabine Schweiger äußerte sich im Rahmen der Betriebsführung sehr positiv darüber, dass mit Progressio ein (weiterer) wirtschaftlich potenter Betrieb in Aglasterhausen sein Zuhause gefunden hat. Am Nachmittag waren Familien und interessierte Besucher aus der Gemeinde eingeladen, eigene Einblicke in den Betrieb zu gewinnen - was viele Interessierte auch wahrnahmen.