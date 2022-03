Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Es sind verrückte Zeiten, in denen wir gerade leben. Verordnungen haben mitunter überschaubare Gültigkeit, fast überall wurde in den vergangenen Monaten immer wieder darüber diskutiert, was man gerade darf und was nicht. Welche Behörde ist für was zuständig? Wohin muss ich mich im Fall einer Corona-Infektion wenden? Wo bekomme ich Tests oder Zertifikate? Kein Wunder, dass die Corona-Hotline des Landratsamts hoch frequentiert war und ist. "Derzeit erreichen das Bürgertelefon täglich zwischen 150 und mehr als 200 Anrufe. Diese werden dort von einem mehrköpfigen Team in Schichten an sechs Tagen in der Woche beantwortet", teilt das Landratsamt auf RNZ-Anfrage mit.

Wer nicht zur "Generation Smartphone" gehört und kaum bis gar keine Zeit in den sozialen Medien verbringt, hatte es nicht immer leicht, an alle benötigten Informationen zu kommen. Trotz Smartphone-Besitzes erging es auch Ekkehard Büchi aus Waldbrunn so, der eine regelrechte "Behörden-Odyssee" erlebte. "Mag sein, dass ich mit meinen 62 Jahren an einer leichten Verwirrung leide oder dass ich als Ossi einfach mit den hiesigen Gepflogenheiten nicht so wirklich klarkomme", schildert er das Erlebte mit einer guten Portion Humor. Denn als er Anfang Dezember an Corona erkrankte und eine Bescheinigung für seinen Arbeitgeber brauchte, habe er sich "wie Asterix und Obelix in Haus der Verrückten gefühlt".

Als Büchis Schnelltest eine zweite rote Linie anzeigte, galt es zunächst zu klären, wo er einen PCR-Test machen lassen konnte. "Mein Hausarzt nannte mir dann eine Praxis, nachdem ich im Internet nichts wirklich Hilfreiches in der Nähe finden konnte", erzählt er. Zusammen mit dem Abstrich habe er eine Krankschreibung für vier Tage erhalten. Der Test fiel positiv aus. Inzwischen hatte auch seine Frau Symptome entwickelt – ihre Infektion wurde kurz nach seiner bestätigt.

"Weisungsgemäß fragte ich nun den Hausarzt, wie es weitergeht, und erhielt die Auskunft, dass die Gemeindeverwaltung uns eine Quarantänebescheinigung ausstellen würde, die dann auch als Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beim Arbeitgeber gelte", erklärt Büchi weiter. Denn: Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung stellen die Ärzte nur aus, wenn die Erkrankung auch mit Symptomen verbunden ist. Wer symptomfrei, aber Corona-positiv ist, braucht eine sogenannte Absonderungsbescheinigung.

Zum 1. Dezember, also pünktlich zur Infektion der Büchis, wurde diese Aufgabe gänzlich an die Gemeinden übertragen, die zuvor vom Gesundheitsamt unterstützt worden waren. Und an eben jenes wurde Ekkehard Büchi aufgrund einer nicht (mehr) korrekten Auskunft verwiesen.

Nach einem kurzen telefonischen Abstecher zum Gesundheitsamt Würzburg und keinem Durchkommen in Mosbach erhielt er auf Anfrage eine E-Mail mit der Mitteilung, seine Quarantänezeit berechne sich "ab dem Abstrichdatum oder ab Symptombeginn". "Darf ich mir das selber aussuchen?", fragte sich Büchi und kontaktierte erneut seinen Arzt, der für Klärung sorgte: 14 Tage nach Bekanntwerden des PCR-Testergebnisses.

Inzwischen hatten Büchi und seine Frau stärkere Symptome entwickelt. "Wir waren heftig erkältet und schwach auf den Beinen – aber danach hat keiner gefragt. Meine Erkenntnis zu diesem Zeitpunkt: Das aktuelle Empfinden scheint keine Rolle zu spielen ...", resümiert er. Des Weiteren stand in der E-Mail des Gesundheitsamts, er erhalte die benötigte Absonderungsbescheinigung, die ja alles war, was er wollte, "auf Verlangen von der zuständigen Ortspolizeibehörde". Behördendeutsch für Ordnungsamt – das wusste aber Ekkehard Büchi nicht.

Die örtliche Polizei staunte laut ihm nicht schlecht ob seiner Anfrage und verwies ihn ans Landratsamt, das die Übersetzung lieferte. "Woher soll ich dummer Bürger das denn wissen? Da muss man erst Corona haben, um das zu erfahren ..." Zumindest seinen Humor hat Büchi zu keinem Zeitpunkt verloren.

Nach weiteren kleineren Irrungen und Wirrungen erhielt Ekkehard Büchi knapp zwei Wochen nach seinem positiven Schnelltest dann das benötigte Dokument – nur waren seine Symptome inzwischen so ausgeprägt, dass sein Arzt ihn ganz regulär krankgeschrieben hatte.

Heute geht es den Büchis wieder gut. Sie stehen aber vor einer neuen Frage: der ihres Genesenenstatus. "Unsere Erstimpfung war mit Johnson&Johnson, dann kam die Infektion. Inzwischen gilt für vorher vollständig Geimpfte wieder eine Genesungsdauer von sechs Monaten – aber gilt die Einmalimpfung jetzt noch als vollständiger Impfschutz?" Um es vorwegzunehmen: Nein, das tut sie nicht, aber im Fall der Büchis gilt das Paar dennoch als "grundimmunisiert".

Nach einer Infektion empfiehlt das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Auffrischungsimpfung nach "mindestens drei Monaten". Das wäre für die Büchis jetzt im März. Da sie jedoch mehr als vier Wochen vor der Infektion ihre Impfung erhielten, ist laut RKI "keine weitere Impfung zur Grundimmunisierung notwendig". Auch das Bundesgesundheitsministerium bestätigt der RNZ: "Nach einmaliger Impfung und anschließender Infektion gilt man 29 Tage nach Abnahme des positiven PCR-Testergebnisses in Deutschland als vollständig geimpft. Unabhängig davon empfiehlt die Stiko aber allen grundimmunisierten Personen ab zwölf Jahren eine Auffrischungsimpfung."

"Das Zertifikat auf unserer Corona-App gilt noch bis Mitte Mai", sagt Ekkehard Büchi. "Was wir danach machen, entscheiden wir, wenn es so weit ist. Jetzt sehen wir erst einmal hoffnungsvoll den anstehenden Lockerungen entgegen."

Eines möchte er aber doch noch loswerden: "Ich wünsche mir und allen, denen es ähnlich ergangen ist, guten Humor und viel Geduld. Schimpfen Sie nicht auf die Beamten. Die machen alle nur ihren Job und geben sich dabei richtig viel Mühe." Denn so bizarr seine Behörden-Odyssee auch war: Gerade in verrückten Zeiten darf man das Lachen nicht verlernen.