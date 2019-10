Von Frank Heuß

Mosbach. Es ist eine etwas andere Form des Wettkampfs in einer Disziplin, die für gewöhnlich nicht in Konkurrenz betrieben wird: "Poetry-Slam" hat in den vergangenen Jahren viele Fans gefunden. Am Wettkampf der Literaten können Autoren sämtlicher Textformen teilnehmen. Erfolgreich sind diejenigen, die am meisten positive Resonanz erhalten. In der Großen Kreisstadt ist der Trend ebenfalls längst angekommen und so fand am Mittwochabend bereits der vierte Mosbacher Poetry-Slam im Kultur- und Begegnungszentrum "fideljo" statt.

"Wir haben schon im Vorverkauf rund 130 Karten abgesetzt", zeigte sich Christoph Platzer vom Veranstalter Don-Entertainment zufrieden. Die Zielgruppe ist dabei sowohl von den Altersklassen als auch von den Personengruppen her durchmischt. Im Saal hatten sich um die 150 zahlende Gäste eingefunden, als Moderator Daniel Wagner auf die Bühne trat und eine kurze Einführung in das Regelwerk gab. Beim Mosbacher Poetry-Slam fällt die Entscheidung nicht durch eine Jury, sondern durch das Publikum. Maßgeblich ist für Bewertung und Platzierung, wer am meisten Applaus erhält.

Da die Konkurrenz diesmal nur aus vier Teilnehmern bestand, setzte man zwei Durchgänge an. Jeder Vortrag durfte maximal sieben Minuten dauern. Bevor aber die Protagonisten auf die Bühne traten, gehörte sie einem musikalischen "Special Guest": Jacob Mayer interpretierte auf der Gitarre einige Songs auf betont unterhaltsame Weise mit ausgefallenen Liedtexten.

Als erster im Wettkämpfer ging der Mannheimer Phriedrich Chiller ins Rennen. Sein Text entwickelte sich als amüsant vorgetragenen Gesellschaftskritik. Soziale Ungerechtigkeit, Kapitalismus versus Sozialismus und anderes mehr beschrieb er pointiert. Dass vieles, was beim "Poetry-Slam" dargeboten wird, nicht unbedingt in die althergebrachte Vorstellung von "Poesie" passt, wurde bereits hier deutlich.

Manches erinnert mehr an "Comedians" aus dem Fernsehen, die einem - je nach Stil - gefallen können oder auch nicht. Und das bestätigte sich mit der zweiten Starterin im Feld, die eigens aus Hamburg angereist war: Helene Bockhorst dürfte die Bekannteste im Feld gewesen sein. Die Kabarettistin gewann 2018 bereits den Hamburger Comedy-Pokal und ist regelmäßig im TV-Sender "Tele 5" zu sehen. Sie trug eine Geschichte vor, bei der es um den erstmaligen Konsum von Cannabis in Amsterdam ging, der aber mit dem humoristischen Selbstresümee "Zu blöd, um Drogen zu nehmen!" endete.

Als Titelverteidiger ging der aus Mannheim kommende Andi Valent ins Rennen. Er hatte ein "Gedanken-Tagebuch" vorbereitet, das als eine Art Aneinanderreihung von witziger Alltagserlebnissen daherkam und viele Lacher hervorrief. Am ehesten wie eine Poetin im klassischen Sinne kam Lokalmatadorin "Die Leah" aus Neckarzimmern an. Die bereits einige Zeit in Mannheim lebende Studentin setzte eher inhaltlich auf Moderne: Den ökologischen Megatrend griff sie mit einem Gedicht über "Mutter Erde" und deren Ausbeutung durch den Menschen tiefsinnig auf.

Eine viertelstündige Pause trennte die beiden Wertungsrunden voneinander ab. Die Organisatoren hatten sich auch für das Rahmenprogramm etwas einfallen lassen: So gab es einen Gedichte-Wettbewerb für das Publikum, das spontan geschriebene "Vierzeiler" einreichen sollte.

In der zweiten Runde variierten die Kontrahenten das Angebot aus ihrem literarischen Repertoire. In einer Wertungsabfrage - welche die aus TV-Shows bekannten "Votings" ersetzte - bestimmte der Applaus den ersten Platz. Und es wurde eine enge Entscheidung zwischen den beiden Frauen im Feld: Mit "Die Leah" alias Leah Kratschmann setzte sich die Umwelt-Dichterin bei ihrem "Heimspiel" durch.

Der nächste, dann fünfte Mosbacher Poetry Slam ist übrigens bereits geplant: Er soll am 6. Mai 2020 im "fideljo" für Inhalte und Unterhaltung sorgen.