Von Manon Lorenz

Aglasterhausen. Wer kennt es nicht: der Nacken ist verspannt, der Rücken schmerzt, oder die Knie machen mal wieder Beschwerden. Dann heißt es: ab zum "Physio", der massiert, einrenkt und mobilisiert, bis das körperliche Wohlbefinden wiederhergestellt ist. Humanphysiotherapeuten gibt es wie Sand am Meer. Pferdephysiotherapeuten wie Nicole Sablotny aus Aglasterhausen sind hingegen noch recht spärlich gesät.

Sie bezeichnet sich selbst als "Tamme Hanken" des Neckar-Odenwald-Kreises. Doch außer dem Beruf hat die zierliche Blonde mit dem inzwischen verstorbenen grobschlächtigen Fernseh-"Knochenbrecher" aus Ostfriesland so gar nichts gemein. Sie wird auf den Plan gerufen, wenn der Laie mit seinem Latein am Ende ist. Wenn die Besitzer merken, mit ihrem Pferd stimmt etwas nicht, aber nicht wissen, woran es liegt. Ihr Job ist es dann, die Symptome zu deuten und zu therapieren.

So wie bei Pony Chantal, dessen Halterin Nicola Laukenmann ihren Liebling schon auf dem Weg zur Schlachtbank sah. "Wir dachten, wir müssen sie einschläfern lassen", erzählt sie sichtlich erleichtert darüber, das dem Tier "der letzte Gang" bisher erspart geblieben ist. Denn die 25-jährige Pony-Dame leidet unter altersbedingter Arthrose und wollte sich zuletzt kaum noch bewegen.

Für Nicole Sablotny eines der häufigsten Warnsignale. "Wenn die Pferde nicht mehr fressen wollen oder versuchen, beim Reiten bestimmte Bewegungen zu vermeiden, ist das ein eindeutiges Zeichen dafür, dass es ein Problem gibt." Gründe für die Beschwerden seien neben typischen Altersgebrechen oder Unfallverletzungen oft wie bei Menschen auch "hausgemachte" Probleme, weiß die Expertin. Dazu zählen bei Pferden ein unpassender Sattel, ein schlechter Hufbeschlag oder ein falscher Sitz des Reiters.

Die Zusammenarbeit mit Tierärzten, Sattlern, Hufschmieden und Verhaltenstherapeuten ist deshalb in Nicole Sablotnys Augen unerlässlich, um ein erfolgreiches Therapieergebnis zu erzielen. Und auch die Reiter geraten bei ihr ins "Fadenkreuz". Um sie durch eine Haltungsanalyse künftig besser in die Behandlung des Pferdes mit einbeziehen zu können, möchte sie noch eine Ausbildung zur Humanheilpraktikerin abschließen.

Im Gegensatz zum Physio für uns "Zweibeiner" ist die Ausbildung zum Pferdephysiotherapeuten weder einheitlich geregelt noch staatlich anerkannt. Das würde dem Beruf mehr Qualität und Aufmerksamkeit verschaffen, ist sich Nicole Sablotny sicher und hofft, dass sich diese Situation bald ändern wird.

Wichtig ist der "Pferdeversteherin" ein ganzheitlicher Therapieansatz. "Ich schaue mir immer das komplette Pferd an, von Kopf bis Fuß." Zwischen eineinhalb und zwei Stunden dauert eine Sitzung, bei der die junge Frau teilweise an ihre körperlichen Grenzen stößt. Denn neben einem Massagestab sind ihre Hände ihr hauptsächliches "Arbeitswerkzeug". "Ich will möglichst viel mit den Händen arbeiten, weil ich damit mehr spüre als mit einem Gerät", erzählt sie. Ihr maximales Behandlungspensum sind deshalb drei Pferde am Stück und fünf Tiere pro Tag: "Dann ist Sense."