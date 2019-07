Hingucker en masse: Rund 500 Old- und Youngtimer, American Cars und Tuningfahrzeuge verliehen am Wochenende dem Areal am Flugplatz in Lohrbach besonderen Glanz. Für besonderen Glamourfaktor sorgte ein mit 400 000 Swarovski-Steinen und Blattgold dekorierter Trans Am, der von einem Filmteam des SWR begleitet wurde. Fotos: Schattauer

Von Heiko Schattauer

Lohrbach. Wer vom Flugplatz in Lohrbach aus abhebt, darf sich - den Odenwald zu Füßen - über wunderbare Aussichten freuen. Zweimal im Jahr muss man aber gar nicht abheben, um glänzende Aus- und Ansichten genießen zu können. Dann nämlich, wenn der Automobilclub "Drive & Fun" gemeinsam mit seinen Partnern zu Saisoneröffnung (Ende April absolviert) und großem Treffen unter dem Titel "Motoren, Musik, Mode" ans Flugplatzgelände lockt. So geschehen am Samstag und Sonntag: Von der Sonne bestens ausgeleuchtet, rollten rund 500 Old- und Youngtimer sowie US- und Tuningcars in Lohrbach an - vom schnuckligen C-Kadett Kombi bis zum mächtigen Cadillac De Ville Cabrio.

Oldtimer-Treffen in Lohrbach - Die Fotogalerie

















































































































Besonderen Glanz verlieh der Pontiac Trans Am von Ali Naeemi dem Treffen, das der Autoclub in Kooperation mit "US Car World", "US Custom Boutique Reiß" und der Mosbacher Beatband "The Bautzy’s" stemmt. Der 400 PS starke Achtzylinder des Nürnbergers ist nämlich mit 400.000 Swarovski-Diamanten besetzt und drumherum statt mit ordinärem Lack mit Blattgold überzogen. Glamouröser geht’s kaum, zumal Naeemi dem 2004 aus den USA importierten Trans Am auch noch Flügeltüren verpasst hat.

Die Edelsteine hat der Autoverrückte übrigens allesamt einzeln auf dem Fahrzeug verklebt, ebenso das Blattgold. Sechseinhalb Jahre, berichtet Naeemie, habe er gebraucht, um seinem Pontiac diese einmalige Hülle zu verpassen, den Kleber dafür habe er selbst entwickelt. Warum das Ganze? "Ich wollte das Auto einfach individueller machen", so des Veredlers simple Erklärung. 90.000 Euro für Blattgold und Glitzersteine hat Ali Naaemi investiert.

Dafür ist ihm Aufmerksamkeit garantiert - in Lohrbach begleitete den Glamour-Pontiac ein Fernsehteam des SWR. Das porträtiert unter dem Titel "Rollende Raritäten" verrückte Fahrzeugbauer im Südwesten, wie Autor Daniel Güldner wissen ließ. An Weihnachten soll die Sendung mit Szenen aus Lohrbach ausgestrahlt werden.

Bis dahin dürften die allermeisten der Kultautos, die am Wochenende das MMM-Event schmückten, wieder im Winterschlaf sein. In Lohrbach genossen sie bzw. die stolzen Besitzer einstweilen die bewundernden Blicke der vielen Autofreunde vor Ort. Dass denen ein vielfältiges Automenü serviert wurde, macht den Charme der Veranstaltung aus: Neben der muskulösen 72er-Corvette von Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann parkte da ein schmächtig wirkender Ascona A, während sich unter zahlreichen Mustangs oder Camaros auch ein Toyota Celica im Rallyelook einreihte. Herrlich bunt das Ganze, nicht nur wegen der Farben.

Serviert wurden dem Titel entsprechend nicht nur Auto-Glanzlichter: Die Bautzy’s lieferten an beiden Tagen die stimmige Musikbegleitung, eine Modenschau die passenden Stilanregungen und Food-Trucks kulinarische Leckerbissen.