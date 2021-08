Von Uwe Köbler

Limbach. Für die einen waren es bedrohliche Gewitterwolken, für die anderen romantische Wölkchen am Abendhimmel. Die einen waren die leider etwas zu wenigen Besucher des Odenwald-Open-Airs, die sich in Liegestühlen oder auf Bierbänken auf der Limbacher Festwiese bequem eingerichtet hatten, die anderen – beziehungsweise der andere – war Martin Schneider, bekannt als "Maddin", der mit seinem Comedy-Programm in Limbach gastierte. "Hallösche", begrüßte der Kult-Hesse die gut gelaunten Gäste, die sich genau wie "de Maddin" zunächst nicht von Donnergrollen oder Nieselregen die Laune verderben ließen.

"Denke macht Koppweh", so der Name des Programms, mit dem der 57-jährige die Odewälder – die Brasilianer unter den Deutschen – bestens zu unterhalten wusste. Freimütig bekannte Maddin, dass er einen an der Waffel hat. So habe er schon Urlaube abgebrochen – aus Angst, der Herd oder "Toaschder" seien noch an. Und auch ein Vögelsche könnte sich ja in seinen Wintergarten verirrt haben. "Da malt sich mein Gehirn immer Worscht un Kees aus – oder, wie de Hochdeutsche sagen würd, de worst case", erklärte der Mann, für dessen überbreiten Mund das "Sch" geradezu erfunden zu sein scheint.

Man denkt halt immer dummes Zeug, und manchmal geht bei ihm halt das "Maddinshorn" an. Wohl auch wetterbedingt in Limbach, denn wegen des Regens und des Gewitters unterbrachen die Veranstalter von ML Events und der Future Light Crew kurzzeitig die Vorstellung. Sonnenschirme mutierten vorübergehend zu Regenschirmen, doch dann konnte der Hesse, bei dem nach eigener Aussage der Schönheitsschlaf auch nichts mehr nützt, die Bühne wieder betreten.

Martin Schneider nahm sein Publikum mit – insbesondere den Otmar und die Ute aus der ersten Reihe. So empfahl er bei aufkommenden Brüllgedanken, die zum Beispiel kommen, wenn man nachts einen Gelbe-Sack-Albtraum hatte, mehrmals das Wort "Gänseblümscheblüteblättsche" vor sich hin zu sagen. Ob das aber jeder so kann wie der Comedian? Ein weiterer Tipp ist da das Singen mongolischer Trinklieder – von denen kannte auch er nur den Refrain – oder das Backen. Aber nur mit Hefeteig, denn das sei sinnlich gesehen besser als Sex, wusste Maddin, dem beim Gedanken an die bevorstehende "Quetschekuchezeit" schon das Wasser im Mund zusammenlief.

"Jetz mol ohne Ernst" empfahl er jedem, der Mist babbelt, einen "Schpäm-Filter" aufzusetzen und bei sich selbst die "Scheiß-Druff-Programmierung" zu starten. So wie er es bei Pia getan hat, seiner Ex, die vom "Zuggerschneggsche" zum Schnarch- und Knirschmonster mutierte. Er selbst dagegen sei nachts im Bett quasi unsichtbar und unhörbar, also der perfekte Beischläfer, während Frauen auch da ihrem erhöhten Redebedarf nachgehen. "Männer redde sich müd’, Fraue lade bei schwätze den eigenen Akku uff", lautet Schneiders Erkenntnis.

Er selbst hält auch nichts mehr vom Dating, denn auch da geriet er an "Babbbel-Dominas", die bei ihm einen "Bern-out in de Bern" (Kopf) verursachten. Letztlich blieb ihm die Erkenntnis seiner Oma, deren Weisheiten den kurzweiligen Abend über für viele Lacher sorgten. "Ma kann es drehe und wende, so viel man will: De Arsch bleibt immer hinne." Und eben den sollte man auch mal in Brennnesseln platzieren, um schlechte Gedanken loszuwerden, denn "wenn’s hinne brennt, beruhigt sich de Kopp".

Kräftiger Applaus gab’s da für die Wortakrobatik des Mannes, der nahe Hanau wohnt, und natürlich durfte Maddin ohne Zugabe auch nicht die Heimfahrt antraten. Schneider berichtete da vom gemeinsamen Whirlpoolbesuch mit einem Kumpel nach ausgiebigem Zwiebelkuchen-Genuss. Wie das ausging, konnten sich die zufriedenen Zuschauer natürlich denken ...

Ein großes Lob gebührt noch den Organisatoren, deren Mut, "Comedy-Kultur" vor Ort zu bieten, sicher noch mehr Resonanz – über die referierte Maddin übrigens auch – verdient gehabt hätte.

Info: Das Odenwald-Open-Air läuft noch bis zum kommenden Sonntag. Das Programm und Tickets gibt es unter www.odenwald-openair.de