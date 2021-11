Mosbach/Obrigheim. (RNZ) Die Instandsetzungsarbeiten der Übergangskonstruktionen soll nun am kommenden Montag, 29. November, beginnen. Dafür soll die Fahrbahn halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird mittels Ampelregelung an der jeweiligen Baustellenseite vorbeigeleitet.

Ab Montag, 6. Dezember, muss zusätzlich die Rampe Süd gesperrt werden, die auf die Brücke in Fahrtrichtung Mosbach führt. Eine Umleitung zur nächsten Auffahrt soll ausgeschildert werden. Die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich vor den Weihnachtsfeiertagen in der Kalenderwoche 51 abgeschlossen.

Die Kosten der Instandsetzung belaufen sich auf rund 200.000 Euro und werden vom Bund getragen.

Weitere Informationen unter "VerkehrsInfo BW" mit aktuellen Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen sowie in der "VerkehrsInfo BW"-App.

Update: Freitag, 26. November 2021, 14.45 Uhr

Neckarbrücke muss weiter saniert werden

Zur Vorbereitung wird ab dem morgigen Freitag eine Spurreduzierung eingerichtet. Die Reparatur der Schäden soll Ende November beginnen.

Mosbach. (RNZ) Im Zuge einer Inspektion an der Neckarbrücke der Bundesstraße B292 zwischen Obrigheim und Mosbach wurden in der vergangenen Woche Schäden festgestellt. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und weitere Schäden zu vermeiden, wurde am vergangenen Donnerstag, 4. November, die zulässige Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt.

Es musste jedoch festgestellt werden, dass sich vor allem Lastkraftwagen nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkung halten. Um die Verkehrssicherheit weiterhin gewährleisten zu können, wird ab dem morgigen Freitag, 12. November, im Bereich der Schadstelle eine Spurreduzierung mit Ampelregelung eingerichtet. Dadurch soll weiterer Schaden vermieden werden.

Die erforderliche Schutzwand für die kommenden Arbeiten wird ebenfalls aufgestellt, um unmittelbar nach dem Eintreffen der Ersatzteile mit den Instandsetzungsarbeiten beginnen zu können, teilt die Pressestelle des Regierungspräsidiums mit.

Die Sanierung soll Ende November beginnen.