Die Storcheneltern im Nest. Vergangene Woche, wahrscheinlich am Montag, sind Küken geschlüpft. Wie viele es sind, weiß man noch nicht, ein Schnäbelchen wurde aber schon entdeckt. Foto: Thomas Kottal

Von Stephanie Kern

Obrigheim. Wie aus dem Lehrbuch verlief wohl die Brutzeit bei den Obrigheimer Störchen. Ziemlich genau 30 Tage nach der Eiablage schlüpfte Anfang vergangener Woche (also rechtzeitig vor Ostern) der Storchennachwuchs. RNZ-Fotograf Thomas Kottal entdeckte nun am Dienstag ein kleines Schnäbelchen, das sich den Eltern entgegenstreckte.

"Ich war gerade da, konnte aber leider nichts erkennen", sagte gestern Nabu-Mann Klaus Junker. Fest stehe aber, dass kleine Störche geschlüpft sind. Wie viele es sind, könne man wohl erst in den kommenden Wochen sehen. Während die Jungen noch so klein sind, werden sie von ihren Eltern Hector und Alma besonders gut geschützt. Während ein Elternteil Nahrung sucht, bleibt das andere bei den Jungen. "Feinde sind eigentlich alle Greifvögel, auch Bussarde oder Milane", erklärt Klaus Junker. Und Krähen könnten eine Gefahr für die frisch geschlüpften Störche sein: "Und die sind ja rund um das Nest am Obrigheimer Neckarvorland zahlreich vertreten."

Alle drei Tage besucht Klaus Junker das Nest und beobachtet die Störche. Sein Fazit bis dato: absolut typisches Verhalten. Auf die Überraschung, wie viele Storchenjunge es am Ende sind, freut er sich jetzt schon.