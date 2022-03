Asbach. (lah) Ähnlich wie die fleißigen Bienen markiere auch die nun wieder eifrig ausschwärmende "ehrbare Zunft der Spatenstecher" den Frühlingsbeginn, scherzte Landrat Dr. Achim Brötel am Donnerstagvormittag beim Spatenstich für den Bau des neuen Restaurants der Familie Brecht im interkommunalen Gewerbegebiet Techno. Bei strahlendem Sonnenschein kamen rund 30 Gäste auf der Asbacher Höhe zusammen, um den unternehmerischen Mut der Familie zu loben, die bereits seit 50 Jahren in Aglasterhausen das ehemalige "Bürgerstüble" – heute schlicht "Brecht" – betreibt. Mittlerweile in der dritten Generation, erkochte sie sich einen guten Ruf mit regionaler Hausmannskost – inklusive herzlicher Gastfreundschaft.

"Wir haben viel Natur drumherum, das ist eine geniale Lage", freute sich Dieter Brecht, der das neue Restaurant zusammen mit Frau und Kindern im Sommer 2023 eröffnen will. Auf mehreren Ebenen soll der Bau des Architekten Roman Seehrich gleich eine ganze Reihe von gastronomischen Angeboten "unter einem Hut" ermöglichen. Ein Biergarten für 150 Gäste gehört ebenso dazu wie ein Catering-Angebot. Für Feiern und Familienfeste bis zu 60 Personen entsteht ein weiterer Bereich, zu dem auch ein eigener Garten gehören soll.

"Der Betrieb ist von morgens bis abends geplant", erläuterte Brecht. Um nicht nur Wanderern und Radfahrern einen "idealen Zwischenstopp" zu ermöglichen, plant die Familie elektrische Ladesäulen für Pkw und E-Bikes. Zudem wolle man einen Spielplatz anlegen. Auf dem 4300 Quadratmeter großen Areal errichtet die Familie Brecht einen zweigeschossigen Bau mit 650 Quadratmetern Nutzfläche auf zwei Ebenen.

Das Projekt mit einem Investitionsvolumen von 1,4 Millionen Euro erhält eine Förderung von 200.000 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum. Dies sei der Höchstbetrag für ein gewerbliches Projekt, erläuterte Bürgermeister Achim Walter. Dass die Familie stets nach vorne blicke und auch den Generationenwechsel bestens "packe", das beeindruckte nicht nur den Obrigheimer Rathauschef. Auch Mosbachs OB Michael Jann, der neben den Bürgermeistern Christian Stuber (Neckarzimmern) und Mathias Haas (Schwarzach) sowie Haßmersheims Bürgermeister-Stellvertreter Christian Dorn die Verwaltungsratsrunde des Techno vervollständigte, bewunderte den unternehmerischen Mut, in "derart bewegten Zeiten" noch einmal neu durchzustarten. "Wir brauchen solche Mutausbrüche", bestätigte Landrat Brötel.

Dass man sich hier dem Gastronomiesterben ganz bewusst widersetze, lobte Bernd Freiesleben, Regionalvertreter des Dehoga. Für die Sparkasse Neckartal-Odenwald gratulierte Gerd Weiß. "Das ist genau das, was wir brauchen", waren sich alle Redner einig.