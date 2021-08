Obrigheim/Bad Friedrichshall. (stk) Am Anfang stand ein Leserbrief eines Lehrers. Am Ende stand dann eine Zusammenkunft von Abgeordneten mit denen, um die es im Leserbrief ging: Kinder und Jugendliche.

Die RNZ hatte im überregionalen Teil einen Leserbrief des Obrigheimers Darko Lacic veröffentlicht, der unter dem Titel "Am Abgrund" beschrieb, wie er als Realschullehrer (in Bad Friedrichshall) die Jugendlichen erlebt, die seit Mitte Dezember 2020 keinen Präsenzunterricht mehr hatten. "Sie haben keine Kraft mehr", beobachtete der Pädagoge bestürzt. Auf diesen Leserbrief hin bekam Lacic nicht nur sehr viel positives Feedback in sozialen Netzwerken und auch im echten Leben, sondern auch einen Anruf des Büros von Charlotte Schneidewind-Hartnagel, die ihm ein Gespräch anbot.

Aus dem Zweiergespräch wurde dann ein Besuch der grünen Betreuungsabgeordneten für den Neckar-Odenwald-Kreis an der Otto-Klenert-Schule in Bad Friedrichshall. Gemeinsam mit dem grünen Landtagsabgeordneten Erwin Köhler besprach sie mit der Schulleitung Sorgen und Nöte, bevor es dann um und zu den Hauptpersonen ging. In drei Durchgängen standen Schneidewind-Hartnagel und Köhler den Schülern Rede und Antwort.

Die Klassen wurden zuvor von ihren Klassenlehrern auf die Gesprächsrunden vorbereitet und dann in die Aula begleitet. Es entwickelte sich jeweils ein kurzweiliges Gespräch, wobei die Themengebiete vielfältig waren. Neben dem Klimaschutz, den Zukunftssorgen der Schülerinnen und Schüler und dem Ausblick auf die Coronapandemie blieb auch Zeit für persönliche Fragen. Ob beispielsweise schon ein Vorschlag der beiden Abgeordneten durchgesetzt werden konnte, wollte etwa ein Schüler wissen.

Charlotte Schneidewind-Hartnagel erklärte ihre Rolle als Oppositionspolitikerin. "Um etwas durchzusetzen, braucht man Mehrheiten – und die haben die Grünen im Bundestag nicht." Ein Beispiel hatte sie auch parat: Ihre Partei wolle das Wahlalter auf 16 Jahre absenken. Doch die große Koalition habe eben diesem Vorschlag eine Absage erteilt. "Ich finde das besonders schlimm, weil Ihnen in den vergangenen eineinhalb Jahren so viel zugemutet wurde."

Der Lauffener Abgeordnete Köhler ist noch neu im Landtag, aber seine ersten Reden hat er schon gehalten. "Da war ich sehr aufgeregt." Wie die Abgeordneten zu den Grünen kamen oder auch ob die Arbeit sich auf den Alltag auswirkt, wollten die Schüler wissen. "Die Arbeit trägt und strukturiert meinen gesamten Alltag", sagte die Bundestagsabgeordnete.

Und wie gehen die beiden grünen Abgeordneten mit anderen Meinungen im privaten Umfeld um? "Unterschiedliche Meinungen sind völlig normal und belebend", meinte Schneidewind-Hartnagel. Man müsse im Gespräch bleiben. "Mein Mann ist SPD-Mitglied und wir leben seit vielen Jahren zusammen", erzählte sie lachend. "Man sollte offen und belehrbar sein – aber immer schwätzen", fasste Köhler es auf schwäbisch zusammen.

Dass Charlotte Schneidewind-Hartnagel unbedingt auch Kinder in ihren Anhörungen als Vorsitzende der Kinderkommission haben will, hat die Schülerinnen und Schüler genauso beeindruckt wie die musikalischen Erfahrungen von Erwin Köhler bei "The Voice of Germany". Am Ende nahmen aber auch die Abgeordneten das mit, was sie im Gespräch mit den Schülern von ihnen erfahren haben. Das alles kann aus einem Leserbrief werden.