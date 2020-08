Obrigheim. (nak) Der neue Obrigheimer Rewe-Lebensmittelmarkt in der Hauptstraße 59 öffnet am heutigen Dienstag um 7 Uhr erstmals seine Türen für die Kunden. Der selbstständige Kaufmann Christian Oder, der sein Handwerk von der Pike auf bei Rewe gelernt hat, freut sich auf seine Kunden. "Als mittelständischer Unternehmer bin ich eng mit der Region, die auch kulinarisch viel zu bieten hat, verbunden", sagt Oder.

Diese Regionalität spiegelt sich auch im Sortiment wider, führt der Markt doch beispielsweise heimische Äpfel, Eier, Honig, Nudeln, Putenspezialitäten oder auch Milchprodukte. Auf einer Verkaufsfläche von 1300 Quadratmetern bietet der Markt die gesamte Produktpalette des täglichen Lebens. Hinzu kommt eine Salatbar. "Die Salate werden hier im Markt in einer eigenen Küche frisch hergestellt", erklärt Oder. Ebenfalls integriert ist eine Filiale der Bäckerei Härdtner.

Bürgermeister Achim Walter gratulierte Christian Oder und seinem Team aus 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Geschäftseröffnung. Er freute sich, dass das Angebot für die Bürger mit diesem neuen Markt nochmals erweitert wird. Auch die helle, freundliche Bauweise des Marktes sowie das vielfältige Warenangebot beeindruckten ihn.

In Sachen Klima- und Umweltschutz kann sich der neue Markt in Obrigheim ebenfalls sehen lassen, wurde er doch in "Green-Building-Bauweise" errichtet und ist von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen mit dem Siegel in Gold, der zweithöchsten Stufe, ausgezeichnet. "Durch dieses Konzept kommt der Markt ohne fossile Brennstoffe aus", erläutert hierzu Andreas Held vom bauausführenden Generalunternehmen Schirmer Hoch- und Tiefbau.

Begeistert zeigt sich auch Rainer Düsel vom Investor allobjekt Gewerbeimmobilien. Sein Dank ging neben dem Betreiber an die Gemeinde, an Bürgermeister Achim Walter und Bauamtsleiter Reinhard Horn. "Sie haben uns immer unterstützt, es war eine hervorragende Zusammenarbeit." Immerhin habe man die Fläche bereits 2007 ins Auge gefasst, sie dann aber mangels Interessenten zurückgeben müssen. "Aber die Grundstückeigentümer, das Ehepaar Pfister, haben uns die Treue gehalten, sodass wir 2016 die Fläche erneut erwerben und nun den Markt bauen konnten", erinnert sich Rainer Düsel.