Mit einem Grablicht wird verdeutlicht, was man hier in Asbach verloren hat. Acht sehr alte Bäume wurden gefällt. „Tragisch“, befinden die drei regionalen Nabu-Ortsvereine. Foto: Schattauer

Von Stephanie Kern

Asbach. Es war eine Leserin aus Asbach, die die RNZ Ende Februar darauf aufmerksam machte, dass dort entlang eines Grundstücks mehrere Bäume gefällt wurden. Auf einen der Baumstümpfe stellte die Leserin ein Grablicht, denn die Bäume waren groß, alt, beeindruckend. Wer sie gefällt hat, das lässt sich nicht ohne Weiteres herausfinden. Die untere Naturschutzbehörde geht einer Anzeige gegen einen Landwirt nach, dieser weist aber jede Schuld von sich, sagt, die Vorwürfe seien unbegründet.

Das Grablicht steht auch nach fast zwei Monaten noch auf dem Stumpf der einst imposanten Eiche. Vor Ort kommen Naturschützer dreier Nabu-Ortsvereine zusammen: Peter Baust (Mosbach), Christian Thumfart (Seckach- und Schefflenztal) und Gertrud Hoffmann (Kleiner Odenwald). Was sie feststellen: "Wenn die Fällung in der richtigen Zeit erfolgt ist, kann man niemanden belangen." Denn in Baden-Württemberg dürfen vom 1. Oktober bis 28. Februar Bäume gefällt werden (natürlich mit dem Einverständnis des Grundstückseigentümers). Eine besondere amtliche Erlaubnis braucht es in dieser Zeit nicht.

"Rechtlich ist es hier wohl korrekt gelaufen – leider", sagt Peter Baust. Ob die Bäume krank oder gesund gewesen seien, könne man im Nachhinein allein an den Stümpfen nicht mehr erkennen. Die Fällaktion entlang der Alten Asbacher Straße bei Asbach zeige aber: "Das Verschwinden der Bäume aus der offenen Feldflur ist echt ein Thema", meint zumindest Baust. Die Bäume verschwinden nicht nur von den Feldwegen, auch aus den Städten. "Das Bewusstsein, dass Bäume wertvoll sind, das geht verloren."

Die gefällte Eiche schätzt Baum-Experte Christian Thumfart auf etwa 100 Jahre. Bis zu 2000 Lebewesen finden auf einem solchen Baum Lebensraum, Nahrung, Unterschlupf. "Das Tragische ist: Dieser Verlust ist auch ein Verlust an Nahrung für alle, die in der Nahrungskette weiter oben stehen", sagt Thumfart. Der Gärtnermeister und Baumkontrolleur weiß aber, dass vielen Menschen Bäume inzwischen ein Dorn im Auge sind: "Sie verschatten Ackerflächen, machen Dreck, sind auch für die Flurbereinigung oft im Weg." Also werden die Wurzeln beschädigt, die Bäume sterben ab. Nachgepflanzt wird in den allermeisten Fällen nichts. Dabei möchten die Naturschützer die Landwirte nicht an den Pranger stellen. "Wir ziehen am selben Strang. Die Landwirte haben auch eine Verantwortung für die Natur, und wir haben ihnen auch viel zu verdanken." Acht so alte und imposante Bäume aber mir nichts dir nichts zu fällen, das sei "einfach nur Hackerei", so Baust.

Was beim Termin vor Ort auffällt: Auch von der Hecke fehlt ein Stück. Da sie zu einem Biotop zählt, sei das auf jeden Fall ein Umweltverstoß, sagt Peter Baust. "Und wenn der Verursacher ermittelt werden kann, muss nachgepflanzt werden." Die Frage sei: Wer war’s? Eines ist aber klar: Bäume, die ein solches Alter haben, kann man nicht so einfach ersetzen. Denn die klimatischen Bedingungen haben sich geändert. Solch prächtige Hundertjährige wie heute wird es in hundert Jahren bestimmt nicht mehr geben.

"Aber wir wollen nicht jammern, sondern etwas tun", sagen die Umweltschützer übereinstimmend. "Man muss auch mal sagen: Toll, dass die Asbacher sich gemeldet haben", meint Baust. Man müsse den Verantwortlichen auf die Finger schauen. "Auch bei vermeintlich kleinen Bäumen – die aber vielleicht auch schon vor 25 Jahren gepflanzt wurden." Darauf achten, was verschwindet, nicht nur am Feldweg, sondern auch in der Stadt. Und Nachpflanzungen fordern.

Außerdem könne man (sofern vorhanden) Flächen für Baumpflanzungen zur Verfügung stellen oder auch selbst einen Baum im Garten pflanzen. "Und Grundstückseigentümer sollten darauf bestehen, dass Bäume stehen bleiben", meint Peter Baust. "Totholz ist Leben! Es ist wichtig, dass man nicht jeden Baum sofort wegrasiert", betont auch Gertrud Hoffmann. Am wichtigsten sei, dass Flächen für die Natur bereitgestellt werden. "Es gibt so viel Nutzungsdruck auf die Fläche", so Peter Baust. Nicht nur in der Stadt, wo es eine unheimliche Konkurrenz zwischen Parkplätzen, der Natur, Leitungen, Straßen und auch neuen Bauplätzen gibt.

Die Umweltschützer wollen aber die Verantwortung nicht nur auf andere abwälzen: "Falls der Verursacher der Fällaktion nicht gefunden wird und der Besitzer es gerne möchte, erklären die drei Nabu-Ortsvereine sich bereit, die Wiederbepflanzung vor allem der geschützten Hecke zu übernehmen", sagt Peter Baust spontan – und sowohl Christian Thumfart als auch Gertrud Hoffmann stimmen ohne Zögern zu. "Natürlich muss auch eine eventuelle Wiederbepflanzung in enger Absprache mit dem Eigentümer erfolgen." Wie wichtig es war, dass die Asbacher auf die Fällaktion aufmerksam gemacht haben, zeigt sich gerade in diesem spontanen Entschluss: Nur so wurden die Nabu-Ortsvereine überhaupt in Kenntnis gesetzt, nur so kann jetzt etwas getan werden, um ein Stück Natur wieder herzustellen.