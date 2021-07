Geschäftsführer Markus Wolf (Mitte) begrüßte seine Angestellten in der Montagehalle. Zehn bis 15 Prozent des weltweiten Umsatzes von Interroll (2020: 530 Millionen Schweizer Franken) sollen zukünftig am neuen Standort auf der Asbacher Höhe generiert werden. Fotos: Caspar Oesterreich

Von Caspar Oesterreich

Asbach. Ganz verschwunden sind Bagger und Radlader noch nicht. Ein paar Erdarbeiten sind neben den Produktionshallen noch zu erledigen, und ein Trupp Monteure ist auch noch am Werk. Eifrig schließen sie die Außenbeleuchtung an und schrauben die Hohlspiegel in der riesigen Montagehalle fest, damit die Staplerfahrer an den Kreuzungen einen guten Überblick haben. "Die Zebrastreifen fehlen auch noch auf dem Asphalt", sagt Jens Strüwing. "Aber abgesehen von wenigen Kleinigkeiten sind wir fertig", berichtet der Produktionsvorstand der Interroll-Gruppe stolz und lässt seinen Blick über die Mitarbeiter-Parkplätze schweifen.

Ein Großteil der Stellflächen ist belegt. Dort, wo vor wenigen Monaten noch tiefe Spurrillen der schweren Arbeitsmaschinen das Erdreich der Großbaustelle im interkommunalen Gewerbegebiet "Tech-N-O" zeichneten, stehen heute Dutzende Audis, VW, Opels, Toyotas und Mercedes akkurat nebeneinander geparkt auf strahlend weißen Pflastersteinen. Bereits Mitte Juni hat Interroll mit der Produktion auf der Asbacher Höhe begonnen, am Montag stellte die Schweizer Aktiengesellschaft ihr neues Werk der Rhein-Neckar-Zeitung vor.

In nur zwölf Monaten hat das Unternehmen eine riesige Produktionsstätte aus dem Boden gestampft (wir berichteten mehrfach von den Bauarbeiten). Mit 19.500 Quadratmetern Nutzfläche ist es das größte Werk der Firma weltweit. Etwas mehr als 45 Millionen Euro investierte Interroll nach eigenen Angaben in seinen neuen Standort, wobei "nur" 7,2 der insgesamt 16,9 Hektar, die die Schweizer im interkommunalen Gewerbegebiet besitzen, bisher bebaut wurden.

Interroll plant in großen Dimensionen. Mit 530 Millionen Franken Jahresumsatz, 34 Tochterfirmen an 16 Standorten und 2300 Mitarbeitern gehört das Unternehmen zu den Global Playern in der Branche für interne Logistiklösungen, zählt unter anderem Aldi, Lidl, Bosch, Coca-Cola, Amazon, DHL und Siemens zu seinen Anwendern und erweitert weltweit seine Produktionskapazitäten. "Wir produzieren immer für den Markt vor Ort, wollen kurze Lieferwege haben", erklärt Strüwing die Strategie.

Zwischen zehn bis 15 Prozent des weltweiten Gesamtumsatzes sollen zunächst im Werk auf der Asbacher Höhe generiert werden. "Wobei wir bis 2026 eine Verdopplung unseres Umsatzes hier am Standort anstreben", wie Markus Wolf, Geschäftsführer des neuen Werks, betont. Die Coronapandemie habe den Versandhandel enorm wachsen lassen und zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage an Logistikprodukten geführt. "Deshalb wollten wir auch so schnell wie möglich mit der Produktion hier im neuen Werk starten", sagt Wolf.

Den ökologischen Fußabdruck habe man beim Bau aber stets im Blick gehabt, versichert Strüwing. "Nachhaltigkeit ist uns nicht nur bei unseren Produkten, sondern auch bei unserer Produktion sehr wichtig." So seien alle Dachflächen begrünt, die Montagehalle zudem für eine Fotovoltaik-Anlage ausgelegt und eine Streuobstwiese angelegt worden. "Aktuell läuft die Iso-Zertifizierung nach den Nachhaltigkeit-Standards der ,Environment, Society, Governance’, abgekürzt ESG", verdeutlicht das Vorstandsmitglied.

Rund 250 Mitarbeiter sind am neuen Interroll-Standort auf der Asbacher Höhe derzeit beschäftigt. "20 offene Stellen haben wir überdies ausgeschrieben, auch zwei Auszubildende suchen wir momentan noch", erklärt Strüwing. Ab dem kommenden Semester will Interroll außerdem vier DHBW-Studenten an der dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach ausbilden.

76 der aktuell 250 Angestellten kommen aus dem geschlossenen Interroll-Werk in Kronau, 174 zogen vom Sinsheimer Standort um. In Sinsheim werde man sich jetzt auf die Produktion der Sortiermaschinen konzentrieren, berichtet Strüwing, während im neuen Werk nun überwiegend Rollenförderer für Pakete und Paletten, aber auch Bandförderer wie etwa Gurtkurven hergestellt werden. Ab September will der Spezialist für Logistiklösungen im Tech-N-O außerdem mit der Produktion des neuen "Smart Pallet Movers" beginnen, der in der Industrie 4.0 Anwendung finden soll. "Unsere Sinsheimer Produktionsflächen sind schlicht zu klein, um dort langfristig drei Sparten bedienen zu können. Auf der Asbacher Höhe haben wir dagegen noch viel Platz für Erweiterungen", so Strüwing.

Dass noch weitere Produktionsgebäude im interkommunalen Gewerbegebiet in naher Zukunft dazukommen sollen, daraus macht Interroll kein Geheimnis. "Wir haben mit der Planung und den Gesprächen mit den Behörden bereits begonnen", verrät Strüwing. "Bewusst haben wir uns für den Standort, die große Fläche von fast 17 Hektar entschieden." Gut möglich also, dass schon bald wieder Bagger und Radlader auf der Asbacher Höhe am Werk sein werden.