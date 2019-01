Obrigheim/Mosbach. (RNZ) Die Firma "hawo" mit Sitz in Obrigheim und Mosbach zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Verpackungssystemen für medizinische und industrielle Einsatzfelder. Und gehört zudem zu den 200 beliebtesten deutschen Marken. Als Beleg dafür darf die Präsenz des Familienunternehmens im neuen Bildband "Deutsche Standards - Marken des Jahrhunderts 2019" gewertet werden.

"Als ich 1975 das erste Siegelgerät für medizinische Verpackungen entwickelte und baute, hätte ich nie gedacht, dass unsere Marke 40 Jahre später eine solche Bedeutung haben wird", erklärte Firmengründer Hans Wolf anlässlich der Würdigung der Firma Hawo im Buch "Marken des Jahrhunderts".

Christian Wolf, der das Unternehmen in zweiter Generation als Geschäftsführer leitet, unterstreicht: "Wir sind stolz darauf, dass Hawo in ,Deutsche Standards’ als Repräsentant für marktführende medizinische Verpackungssysteme steht."

Heute entwickelt Hawo seine marktführenden Innovationen am Hauptsitz in Obrigheim sowie im benachbarten Mosbach und beschäftigt rund 90 Mitarbeiter. Mithilfe von Vertriebspartnern gelangen die Produkte der "Jahrhundert-Marke" Hawo in über hundert Länder weltweit. Das Produktangebot umfasst Lösungen für Krankenhäuser, den Life-Science-Bereich sowie Zahnarzt- und Arztpraxen.

"Deutsche Standards - Marken des Jahrhunderts 2019" feierte im November im Rahmen des Deutschen Wirtschaftsforums in Frankfurt Buchpremiere und erscheint in einer Auflage von 30.000 Exemplaren. Dr. Florian Langenscheidt gibt das Buch seit 2002 in einem Turnus von drei Jahren heraus.

Anfang 2018 hatte der Publizist und Unternehmer die Rechte der Marke "Deutsche Standards" und das Projekt "Marken des Jahrhunderts" an Tempus Corporate übertragen, eine hundertprozentige Tochter des Zeit-Verlags.