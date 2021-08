Obrigheim. (nak) Zahlreiche Bauprojekte prägten die Tagesordnung der letzten Sitzung des Obrigheimer Gemeinderats vor der Sommerpause. Daneben hatte das Gremiums der Wahl des Gesamtkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr sowie seiner Stellvertreter zuzustimmen.

Da die Feuerwehr Obrigheim im vergangenen Jahr wegen Corona keine Jahreshauptversammlung abhalten konnte, wählte der Gemeinderat am 25. März nach Absprache mit der Einsatzabteilung Frank Streib zum Kommandanten sowie Florian Ritter, Daniel Endl, und Jürgen Flicker zu seinen Stellvertretern. Ein Vorgehen, das nicht ganz satzungskonform war, aber mit dem Kreisbrandmeister sowie den weiteren Stellen im Feuerwehrwesen abgesprochen war. Dieser Tage nun wurde die Jahreshauptversammlung nachgeholt, und die Mitglieder der Wehren bestätigten die vom Gemeinderat seinerzeit bestellten Personen in ihren Ämtern.

"Ich freue mich, dass mit der Wahl die Feuerwehrsatzung eingehalten wurde", erklärte Stefan Mütz, dem die vorherige Bestellung ein Dorn im Auge gewesen war. Seine Aussage in der Sitzung, dass auch Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr die Ernennung im März als nicht rechtens bezeichnet habe, trifft nicht zu. Vielmehr sagte der Kreisbrandmeister: "Was die Ernennung des Gesamtkommanden angeht, so war das alles ordnungsgemäß, da braucht niemand Bedenken haben."

Einstimmig stimmte das Gremium der Wahl zu. Bürgermeister Achim Walter nahm die Verpflichtung von Streib und Flicker vor und dankte allen Gewählten dafür, dass sie sich für das Amt zur Verfügung gestellt haben.

Bei einer Enthaltung beschloss das Gremium die Modernisierung von Feldwegen im Bereich des Gewerbegebiets Tech-N-O in Richtung Asbach. Die Kosten hierfür belaufen sich auf knapp 160.000 Euro, wobei die Gemeinde eine Förderung in Höhe von 88.000 Euro vom Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung erhält. Im Haushalt sind zudem 220.000 Euro eingestellt.

Vergeben wurden auch die Ingenieurleistungen zur Sanierung der Regenwasserbehandlungsanlage in der Heitersgasse in Obrigheim. Die Baukosten belaufen sich auf rund 275.000 Euro; im Haushalt sind hierfür 300.000 Euro vorgesehen. Die Ingenieurleistungen belaufen sich auf 40.000 Euro (brutto). Einstimmig votierten die Räte für die Beauftragung der Firma Willaredt Ingenieure aus Sinsheim.

Ebenfalls einstimmig sprach sich der Gemeinderat für die Vergabe der Ingenieurleistungen der Kanal- und Straßensanierung in der Richard-Wagner-Straße in Obrigheim zum Preis von 86.248 Euro aus und bewilligte die überplanmäßigen Haushaltsmittel von 16.248 Euro. Insgesamt werden die Bauarbeiten mit 560.000 Euro veranschlagt. 70.000 Euro sind im Haushalt für die Ingenieurleistungen beim Gumpenweg eingestellt. Da dieser jetzt zugunsten der Richard-Wagner-Straße zurücksteht, werden die überplanmäßigen Mittel nötig.

Des Weiteren werden in Obrigheim Straßenleuchten auf die energieeffizientere LED-Technik umgerüstet. 148 Leuchten werden von der Zeag Energie zum Preis von 90.583 Euro umgerüstet. 14.000 Euro Stromkosten sollen so jährlich eingespart werden. Die Maßnahme wird mit circa 21.388 Euro gefördert. Bei einer Enthaltung (Mütz) stimmte das Gremium dieser Maßnahme zu.

Zudem beschloss der Gemeinderat die Vergabe der Tischlerarbeiten bei der Erweiterung und Sanierung des Kindergartens in der Langenrainstraße zum Angebotspreis von 60.369 Euro an die Schreinerei Steffen Hinninger. Den Zuschlag für die Arbeiten zur Errichtung der Nebengebäude im Außengelände erhielt zum Preis von 69.003 Euro die Zimmerei Holzner. Insgesamt sind für die Arbeiten am Kindergarten in diesem Haushaltsjahr zwei Millionen Euro eingeplant.

Beim "Lieblingspunkt des Kämmerers", wie Bürgermeister Walter es nannte, hoben alle Gemeinderäte zustimmend die Hand. Die Rede ist von der Annahme und Weiterleitung von Spenden. 530 Euro sind bei der Gemeinde eingegangen.