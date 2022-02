Von Nadine Slaby

Obrigheim. Die Erweiterung der Gemeinschaftschule in Obrigheim ist schon länger beschlossene Sache. Wie dies allerdings auf dem Gebiet des Schulzentrums bewerkstelligt werden kann, wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats heiß diskutiert. Da die ursprüngliche Variante, ein Erweiterungsbau "im Park" auf wenig Gegenliebe stieß, beschloss das Gremium, eine Standortuntersuchung in Auftrag zu geben. Dessen Ergebnisse stellte Nina-Patricia Haberkorn vom Architekturbüro Haberkorn in der Sitzung vor.

Die Möglichkeiten für eine Erweiterung unter Vermeidung einer Parkbebauung wurden vom Architekturbüro Haberkorn untersucht. Genauer betrachtet wurde hierbei der Bereich um den Pavillon und die Ernst-Ertl-Halle sowie das Werkgebäude. Hier könnte durch den Abriss der Halle sowie des Pavillons ein neues Schulgebäude entstehen. Dann müsste jedoch zusätzlich ein Ersatzbau für die Halle geschaffen werden. Der könnte entlang der Schulstraße entstehen, doch das wäre mit großen Eingriffen in den Schulbetrieb während der Bauzeit verbunden, da die Grundschulklassen in Containern auf dem Sportgelände untergebracht werden müssten. Zudem würde in dieser Zeit eine der schon jetzt nahezu vollständig ausgelasteten Hallen für den Schul- und Vereinssport fehlen. Von den zusätzlichen Kosten, die die Containerlösung und ein Turnhallenneubau neben den Abbruchkosten verursachen würde, ganz zu schweigen.

Des Weiteren ließe sich am selben Standort ein Gebäude mit integrierter Sporthalle verwirklichen. Ein solches würde aber aufgrund seiner Höhe aus dem Schulkomplex herausstechen und sich somit nicht in das bauliche Gesamtbild einfügen. "Auch bei den Anwohnern stößt ein solches Gebäude sicher nicht auf Gegenliebe", war sich Haberkorn sicher.

Das Werkraumgebäude wurde bewusst aus der Betrachtung herausgelassen, da bei einem Abbruch desselben zusätzliche Kosten entstünden. Dann müssten Zuschüsse zurückgezahlt werden, zudem würde der zu kompensierende Raumbedarf während der Bauzeit noch höher werden, erklärte die Architektin. Beide Varianten seien "sehr aufwendig", verdeutlichte Haberkorn, und würden auch deutlich teurer als die ursprünglich angedachte Variante eines Neubaus "im Park" werden. Die Variante einer "verlegten" Sporthalle würde mit Gesamtkosten von rund 15,5 Millionen Euro zu Buche schlagen, ein Neubau mit integrierter Halle mit rund 15,1 Mio. Euro nahezu genauso viel Kosten. Dem gegenüber stehen die Kosten von knapp 9,5 Mio. Euro für einen Neubau im Park.

In der sich anschließenden Diskussion zeigte sich Gemeinderat Michael Spohrer (FWO) mit der Studie so gar nicht glücklich. "Bei jedem Bau gäbe es Einschränkungen", gab er zu bedenken und ärgerte sich, dass "die Parkbebauung so forciert" werde. Da der Park bei der Bevölkerung sehr beliebt sei, regte er eine Bürgerbeteiligung an. Dies sah auch Gemeinderat Stefan Mütz (FWO) so. Man müsse den gesamten Schulkomplex bei den Kosten betrachten, meinte Spohrer. "Da kommen in den nächsten Jahren noch deutliche Kosten auf uns zu", verursacht durch Erhaltungs- und mögliche Sanierungsarbeiten an den anderen Schulgebäuden.

Bauamtsleiter Reinhard Horn vertrat indes die Meinung der Gemeindeverwaltung. Durch die Standortuntersuchung seien "die Kosten eindeutig". Daher sei man im Rathaus der Meinung, "dass man diesen Weg der Varianten 1 und 2 nicht gehen" könne.

Timo Hinninger meinte mit Blick auf die Berechnungen des Architekturbüros: "Jetzt können wir weiter entscheiden." Für Gemeinderat Bernard Lukas (CDU/BL) war "die Entscheidung klar", auch wenn er anfangs am Park gehangen habe. Seine Bitte lautete: Es angehen und den Architektenwettbewerb anstoßen. Ganz ähnlich sahen das auch die Gemeinderäte Ralph Müller und Jürgen Streib (beide CDU/BL).

Entschieden werden soll in der kommenden Gemeinderatssitzung am 14. März. "Es ist mir auch nicht recht, dass wir für die Schulerweiterung einen Park opfern müssen", erklärte Bürgermeister Achim Walter, stellte aber in Aussicht, dass man auf dem Schulgelände Ersatzmöglichkeiten schaffen könnte.