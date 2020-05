Von Stephanie Kern

Obrigheim. Mitte März kamen sie zurück, nun sind sie (wahrscheinlich) zu dritt: Die Störche in Obrigheim haben Nachwuchs bekommen. "Ich habe das Nest vergangenen Donnerstag lange beobachtet. Und ich habe einen kleinen Schnabel gesehen", berichtet Nabu-Mitglied Klaus Junker.

Junker war im Frühjahr 2019 maßgeblich an der Umsetzung des Baus der zwei Storchennester in Obrigheim beteiligt. Etwa ein Jahr habe man immer wieder überlegt, wie man die Idee tatsächlich in die Tat umsetzen könne. Zuerst habe man nach geeigneten Standorten gesucht – und den Hof der Familie Lintz-Raudenbusch gefunden. Die Familie stand zuerst einem, dann aber auch zwei Nestern sehr aufgeschlossen gegenüber. Technische Unterstützung gab es dann von der Firma Elektro Hartmann aus Limbach. Bereits nach wenigen Wochen wurde eines der Nester von einem Storchenpaar damals bezogen. Dieses Paar kehrte auch in diesem März nach Obrigheim zurück. Und haben nun wieder ein Junges zu versorgen. "Es ist zwar möglich, dass noch weitere Junge geschlüpft sind, ich glaube es aber fast nicht", sagt Junker. Aber auch über einen Jungstorch freut man sich beim Mosbacher Nabu. Junker: "Ein toller Erfolg."

Die Storchennester sind inzwischen nicht nur für Nabu-Mitglieder, sondern auch für viele andere Menschen der Region ein wahrer Besuchsmagnet. "Es gibt einen Kern von Leuten, die die Nester regelmäßig beobachten. Und es gibt viele Interessierte, die sogar extra mit dem Fahrrad nach Obrigheim fahren", berichtet Junker. "Weil es der Lieblingsvogel der Deutschen ist."

Storchen-Junge bleiben 55 bis 60 Tage im Nest und werden von den Eltern versorgt, bevor sie ausfliegen. "Und auch danach sind sie nicht gleich weg", so Junker. Denn die Jungen würden dann zwar auf eigene Faust die Umgebung erkunden – aber eben schrittweise. Das elterliche Nest ist da ein sicherer Hafen. Beim Obrigheimer Nachwuchs kann also in der ersten Juli-Dekade mit Ausflügen der Storchen-Familie gerechnet werden.

Ein ausgewachsener Storch benötigt etwa 500 bis 700 Gramm Nahrung pro Tag; dies entspricht ungefähr 16 Mäusen oder 500 bis 700 Regenwürmern. Muss er außerdem noch eine Storchenfamilie mit zwei Storchenjungen ernähren, so ist er lange unterwegs, um die benötigten Nahrungsmengen zusammenzusuchen: Ein Jungvogel braucht für einen kurzen Zeitraum bis zu 1600 Gramm Nahrung pro Tag. Das bedeutet, dass der tägliche Nahrungsbedarf einer ganzen Storchenfamilie bei etwa 4600 Gramm liegt. Um so wichtiger ist es für die Störche, dass sie sich in direkter Umgebung des Nestes auf Nahrungssuche begeben können. Und auch das ist am Obrigheimer Neckarvorland gegeben. Viel Grünland ist rund um die Storchennester. "Der Platz ist für die Tiere und die Menschen gut", sagte Junker beim Errichten der Nester.

Das zweite Nest ist übrigens wie im vergangenen Jahr leer geblieben. Dafür trägt das Storchenpaar selbst Sorge. Ein zweites Storchenpaar wurde zu Beginn der Brutzeit unter großem Geklapper vertrieben. "Das liegt auch an dem Futterangebot", erklärt Junker. Denn die Störche müssten dafür Sorge tragen, dass genügend Nahrung für die eigene Familie zur Verfügung steht. Trotzdem bestünde die Möglichkeit, dass der Nachwuchs der Obrigheimer Störche (im vergangenen Jahr waren es drei Jungvögel) hier eines Tages einziehen darf. Und das Nest hat auch eine Bedeutung (wie sich im vergangenen Jahr zeigte) als Warteplatz und Rastplatz für die Altvögel und als erster Landeplatz für die ersten Ausflüge der Jungen. Störche werden mit etwa vier Jahren geschlechtsreif, vorher ziehen sie im Sommer auch nicht in den Norden, sondern bleiben ihrem Winterquartier in Nordafrika treu.

Das Obrigheimer Storchweibchen ist beringt. Das Männchen und auch der Nachwuchs werden wahrscheinlich nicht beringt. "Die Storchenbeauftragte ist da eigentlich sehr engagiert, aber technisch ist es am Neckarvorland sehr schwierig", sagt Klaus Junker. Man würde einen Hubsteiger benötigen – eine sehr teure Lösung, die wahrscheinlich nicht angewendet wird. "Interessant wäre es allerdings", so Junker. Dann könnte man auch mit Gewissheit sagen, ob der Nachwuchs an seine Brutstätte zurückkehrt...