Von Stephanie Kern

Obrigheim. Achim Walter erwartet für den kommenden Donnerstag viele Bürger zur Gemeinderatssitzung. Der Tagesordnungspunkt, der Bürger, Gemeinderäte und Verwaltung beschäftigt, ist die Entscheidung über den Standort für den Erweiterungsbau der Gemeinschaftsschule Obrigheim. Bereits in der jüngsten Sitzung wurde über die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie debattiert. Nun steht die Entscheidung an.

An der Vergrößerung der Gemeinschaftsschule führt kein Weg vorbei. Im Mai 2015 "stimmte der Gemeinderat ohne Gegenstimme und bei einer Enthaltung dem Antrag auf Errichtung einer Gemeinschaftsschule zu". Daraufhin hat die Grund-, Haupt- und Werkrealschule den Antrag beim Land eingereicht, seit dem Schuljahr 2016/17 agiert die Schule als Gemeinschaftsschule Obrigheim. "Wir hatten dann eine langsam heranwachsende Gemeinschaftsschule und eine auslaufende Haupt- und Werkrealschule. Das war eine große Herausforderung", berichtet Obrigheims Bürgermeister Achim Walter im Gespräch mit der RNZ.

"Im Antrag auf die Gemeinschaftsschule hat sich die Gemeinde verpflichtet, die vom Land für diese Schulform geforderten Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen." Um Gemeinschaftsschule sein zu können, muss eine Schule eine stabile Zweizügigkeit nachweisen. "Das haben wir, die Zahlen sind sogar leicht steigend. Schule und Lehrer sind wirklich sehr engagiert", meint Walter.

Jetzt ist die Gemeinde am Zug: Drei Großprojekte standen auf der Agenda, als Walter Anfang 2015 den Posten im Obrigheimer Rathaus angetreten hat. Die Erweiterung der Gemeinschaftsschule, die Erweiterung und energetische Sanierung des evangelischen Kindergartens und die Sanierung der Neckarhalle. Eigentlich wollte man diese drei Großprojekte in dieser Reihenfolge abarbeiten, der Gemeinderat entschied anders und der Kindergarten wurde zuerst angegangen. Dieses Großprojekt ist nun fast abgeschlossen. Nun muss man die Zusage an die Schule einhalten. Inzwischen gibt es auch Vorgaben des Landes: einen Raumprogrammentwurf. Darin wird ein Mehrbedarf von 1400 bis 1800 Quadratmeter genannt. Diese Zahl bezieht sich jedoch nur auf die zu errichtenden Fach- und Klassenräume selbst. "Dazu kommen noch Flure, Toiletten, Treppen, Server- und Putzräume", erklärt Walter. Summa Summarum sind dann etwa 1000 Quadratmeter dazuzuzählen. "Es kommt natürlich darauf an, wie man baut, wie viele Verkehrsflächen man braucht."

In der jüngsten Sitzung stand nun eine Machbarkeitsstudie auf der Tagesordnung, die das Architekturbüro Haberkorn erstellt hat. Drei Varianten wurden darin untersucht, Möglichkeiten, Kosten und auch Baubegleiterscheinungen geprüft. In der Variante eins würden Pavillon und Ernst-Ertl-Halle abgerissen und auf dem Platz ein dreistöckiges Gebäude, das nah an die Grundstücksgrenze heranreicht, errichtet. Die Turnhalle müsste an anderer Stelle auf dem Schulcampus (bei den Außensportanlagen) neu errichtet, die Kinder, die derzeit im Pavillon betreut werden, während der Bauzeit in einem Container untergebracht werden. So würden etwa 3000 Quadratmeter erbaut (viele Verkehrswege durch die drei Stockwerke), die Halle käme noch extra hinzu. Die Kostenschätzung des Architekturbüros: 15,5 Millionen Euro.

Nur unwesentlich günstiger ist die Variante zwei, die ebenfalls das Gelände Ernst-Ertl-Halle/Pavillon in den Blick nimmt: In dieser Lösung würde die Halle nicht abgerissen, sondern in einen Neubau integriert. Dieser müsste dann vierstöckig werden, um den Raumbedarf abzudecken – es würde in die Höhe gebaut, weil die Grundfläche kleiner ist. Die Kosten für diese Variante werden auf 15,1 Millionen Euro geschätzt, das Gebäude würde alle umliegenden Gebäude deutlich überragen.

Variante drei ist die Bebauung der Grünfläche auf der anderen Seite der Gemeinschaftsschule. Auch hier müsste man Geld in die Hand nehmen: 9,8 Millionen Euro, laut Schätzung. Durch die größere Grundfläche würden zwei Stockwerke reichen, es gäbe eine Verbindung zum Haupthaus, somit muss keine weitere Aufzugsanlage installiert werden. "Natürlich: Der Pavillon muss auch bei dieser Lösung abgebrochen werden, die Ernst-Ertl-Halle muss saniert werden. Aber das soll dann direkt nach dem Bezug des Erweiterungsbaus umgesetzt werden", meint Walter.

Der Rathauschef macht keinen Hehl aus seiner Präferenz: "Ich werde mich für die Variante drei aussprechen, die ist wirtschaftlicher und dahinter steht die Verwaltung." Nicht nur wegen der Kosten, sondern auch wegen der Synergieeffekte, die er bei diesem Standort sieht. Fachräume könnten bei sich verschiebenden Schülerzahlen auch von der Realschule genutzt werden. Das Fazit der Machbarkeitsstudie: Die Varianten eins und zwei bedeuten erhebliche Mehrkosten gegenüber Variante drei.

Nicht nur die Gemeinderatsmitglieder, auch die Obrigheimer Bürger diskutieren über den Anbau an die Schule. Es gibt eine Unterschriftenliste, die sich für den Erhalt der Grünfläche stark macht. Eine weitere Unterschriftenliste von den Anwohnern der Schulstraße soll heute übergeben werden. "Und es wird wohl auch noch eine Unterschriftenliste für den Erhalt der Ernst-Ertl-Halle geben", meint Walter. Er ist überzeugt: "Dies ist eine Entscheidung des Gemeinderats, in dem ich nur eine Stimme habe."

Am Donnerstag soll die Entscheidung fallen. Dann wird es einen Architektenwettbewerb geben. "Und wenn der dann aussagekräftig ist und wir eine Entscheidung getroffen haben, werden wir eine Bebauungsplanänderung angehen müssen", erläutert Walter die nächsten Schritte. Eine solche Bebauungsplanänderung bedeutet übrigens auch immer die Anhörung der Bürger und der Behörden, unter anderem der Naturschutzbehörde. "Und die wird gegebenenfalls Vorgaben darüber machen, wie der Verlust der fünf Bäume der Grünfläche ausgeglichen werden muss", betont Walter. Für den Donnerstag hofft er auf eine klare Standortentscheidung. "Es werden sicher viele Leute da sein, es gibt sicher viele Emotionen – ich möchte nicht, dass Gemeinde und Schule Schaden nehmen", sagt er abschließend. Zumindest in diesem Punkt dürfte Einigkeit herrschen.