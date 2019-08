Von Alexander Rechner

Obrigheim. Stattliche Berge aus Bauschutt türmen sich auf dem Gelände am Obrigheimer Ortsausgang Richtung Asbacher Höhe. Ein ebenso stattlicher Kran ist dank seiner Größe kaum zu übersehen. Mit mächtigem Gerät quetschte die Abrissfirma zuletzt die Bausubstanz des ehemaligen Möbelhauses Gehrig kaputt. Dieses musste für einen neuen Supermarkt weichen.

Und das Millionenprojekt in der rund 5300 Einwohner zählenden Gemeinde Obrigheim hat richtig Fahrt aufgenommen, worüber sich insbesondere Bürgermeister Achim Walter freut. Schließlich werde der künftige 1300 Quadratmeter große Rewe-Markt das bisherige Warenangebot erweitern. "Davon werden die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde profitieren", ist der Rathauschef fest überzeugt.

Seit Ende Juni laufen die Abrissarbeiten auf der großen Baustelle. Der Bauschutt ist dem Bürgermeister zufolge mit einer Maschine geschreddert und dann sortiert worden. Nach und nach würden diese Reste als Grundlage der Bodenplatte verwendet und die Reststoffe mit Lastern abgefahren. Wenn die Bodenplatte gelegt ist, soll es schnell aufwärtsgehen. Schließlich will man das Millionen-Projekt im Sommer kommenden Jahres fertiggestellt haben. Damit die Bürger(innen) ihre Einkaufswagen zwischen den Regalen des Vollsortimenters schieben können. "Der Markt soll vor allem der Eigenversorgung der Bevölkerung der Gemeinde Obrigheim mit ihren Ortsteilen dienen", schildert Bürgermeister Achim Walter.

Den Standort findet Walter geradezu ideal. Schließlich könnten die Bürger(innen) die dortige Filiale der Supermarkt-Kette gut erreichen - sowohl zu Fuß als auch mit dem Auto. Immerhin soll der künftige Parkplatz vor dem einstöckigen Vollsortimenter 100 Stellplätze umfassen. "Wichtig war mir, dass unsere Bevölkerung den künftigen Markt bequem erreichen kann, und das erfolgt dann über unsere Hauptstraße und auch fußläufig unmittelbar aus dem angrenzenden Wohngebiet", führt Bürgermeister Walter aus. Hingegen wird es keine direkte Ein- und Ausfahrt an der Bundesstraße 292 geben.

Bislang habe er nur positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung dazu erhalten, was ihn besonders freut. Es sei gar ein Wunsch der Bürger(innen) gewesen, dieses Projekt umzusetzen. Auch deshalb ist er fest davon überzeugt, dass die Gemeinde einen weiteren Supermarkt benötigt. Schließlich werde er die Attraktivität Obrigheims erhöhen und einige neue Arbeitsplätze schaffen, so der Bürgermeister. Überdies sprächen der von Mosbach kommende am Ortseingang befindliche Penny-Markt und die künftige Filiale der Supermarkt-Kette Rewe unterschiedliche Zielgruppen an. Und mit Blick auf den Einzelhandel im Ortskern sagt Achim Walter: "In Obrigheim sind wir in der glücklichen Lage, einen attraktiven Einzelhandel zu haben, der auch in Zukunft seine Kundschaft haben wird."

Dem Markt musste inzwischen das frühere Möbelhaus weichen, welches der Landkreis von November 2015 bis Sommer 2016 als Interimsunterkunft für Schutz suchende Menschen nutzte. Anschließend stand die Immobilie leer. Weshalb der Bürgermeister davon überzeugt ist, dass die Ansiedlung auch eine Aufwertung des dortigen Obrigheimer Ortsausgangs bewirken wird. Damit belebe man den Standort am Ortsausgang Obrigheim. Deshalb ist er froh, dass ein Investor aus Würzburg gefunden wurde, der das Grundstück erworben hat und dort nun das Gebäude errichtet, das die Supermarkt-Kette Rewe letztlich anmieten wird.

Bis der Vollsortimenter seine Türen öffnen wird, wird es noch etwas dauern. Aber in einem Punkt ist sich der Bürgermeister sicher: "Der neue Markt wird unsere Gemeinde bereichern."