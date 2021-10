Von Nadine Slaby

Obrigheim. Über zwei Stunden stellten die mit den verschiedenen Planungen betrauten Ingenieure in der jüngsten Sitzung des Obrigheimer Gemeinderats ihre Ergebnisse für das geplante Baugebiet "Münchberg" vor. Dieses stand erneut auf der Tagesordnung des Gremiums, da "geringfügige Erweiterungen des Planungsgebiets im nördlichen und östlichen Bereich" eine Neufassung des Aufstellungsbeschlusses nötig machten. Für die Entwicklung eines Baugebietes im Bereich Münchberg hatten sich die Räte bereits in der Juli-Sitzung 2020 ausgesprochen.

Jürgen Glaser vom Ingenieurbüro IFK aus Mosbach erläuterte den nun vorliegenden Entwurf des Bebauungsplans und erklärte, dass das Gebiet im Flächennutzungsplan schon lange als Wohngebiet vorgesehen sei. Der Vorentwurf sieht vor, die Kuppenlage zu nutzen und mit zwei Ringstraßen zu erschließen, die an drei Punkten an das bestehende Straßennetz angeschlossen werden.

Insgesamt könnten auf dem über sieben Hektar großen Areal 75 Einfamilienhäuser, zehn Doppelhaushälften und sieben Häuser im Geschosswohnungsbau errichtet werden. Dabei sind die Mehrfamilienhäuser an der B292 geplant und angeordnet. Eine solche Bebauung würde als Schallschutz für das Wohngebiet fungieren und sei – anders als Lärmschutzwände – "hochwirksam". Denn das Lärmgutachten habe ergeben, dass gerade die nahe Bundesstraße für Überschreitungen der zulässigen Grenzwerte in dem Gebiet sorgt, so der Planer.

Die Einzel- und Doppelhäuser sind auf zwei Wohneinheiten begrenzt, bei den Mehrfamilienhäusern dürfen sechs Wohnungen geplant werden. Um die Parksituation von vorneherein zu entzerren, müssen Wohnungen mit einer Fläche von mehr als 60 Quadratmeter zwei Stellplätze vorweisen. "Mehr können wir aber auch nicht fordern", machte Glaser deutlich.

Bei der Ableitung des Oberflächenwassers setzen die Ingenieure auf ein Regenrückhaltebecken, zusammen mit einer Freifläche im Bereich der ehemaligen Tennisplätze. Ein Thema, das vielen Gemeinderäten Sorgen bereitet. Simon Schuster von Willaredt Ingenieure erläuterte geduldig das Planwerk und machte deutlich, dass die Planungen nur ein "extremes Starkregenrisiko von 100 Litern pro Stunde und Quadratmeter" nicht abdecken würden. Dies sei dann aber ein "absoluter Katastrophenfall".

Gemeinderat Stefan Mütz (Freie Wähler) sorgte sich besonders um die Naturschutzbelange. Der Münchberg sei "Obrigheims grüne Lunge", machte er in einem Wortprotokoll deutlich. Das Starkregenrisiko bereite ihm ebenso Bauchschmerzen wie der Wegfall der Streuobstwiesen, die Lebensraum zahlreicher Pflanzen und Tiere seien. "Ich sehe am Münchberg keine Möglichkeit, ein Baugebiet zu realisieren", erklärte Mütz – was einige Zuhörer begrüßten.

Bauamtsleiter Reinhard Horn erläuterte noch, dass sämtliche Punkte zum Starkregen und zum Naturschutz im Verfahren erneut von den beteiligten Behörden geprüft würden. "Die größte Arbeit steht da noch bevor." Bürger könnten Bedenken in Form von Stellungnahmen während der Offenlegung vorbringen.

Bürgermeister Achim Walter verdeutlichte: "Der Gemeinderat kann jederzeit entscheiden, gehen wir weiter oder nicht." Auch ihm seien die Bedenken im Bezug auf den Naturschutz durchaus bewusst. "Wenn wir jedoch kein neues Baugebiet ausweisen, kann die Gemeinde keine Bauplätze mehr zur Verfügung stellen", erklärte er die Dringlichkeit.

Klar sei, dass man bei einer Realisierung des Baugebiets massiv in die Natur eingreife. Immerhin müsste der Eingriff in alle Schutzgüter mit 818.128 Ökopunkten ausgeglichen werden. Hinzu kommt, dass die Untere Naturschutzbehörde den Verlust der sieben großflächigen Streuobstwiesen noch genehmigen muss. Sagt diese hierzu Nein, steht die Gemeinde vor einem Problem. Die Höhe der als Ausgleich aufzubringenden Ökopunkte schockte auch Gemeinderat Michael Spohrer. Dieser beantragte auch eine namentliche Abstimmung.

"Wir müssen uns ehrlich machen, die Grundproblematik im Naturschutz werden wir überall haben", meinte Bauamtsleiter Horn. Man müsse sich also fragen, ob man ein Baugebiet wolle oder nicht.

Bei der Abstimmung stimmten elf Gemeinderäte für den Aufstellungsbeschluss, Stefan Mütz und Michael Spohrer votierten dagegen. Drei Gremiumsmitglieder stimmten aufgrund von Befangenheit nicht mit ab. Die nötige Baulandumlegung, für die Vermessungskosten in Höhe von insgesamt 161.000 Euro anfallen, wurde im Anschluss ebenfalls mehrheitlich beschlossen.