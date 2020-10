Von Ursula Brinkmann

Oberschwarzach. Keine Brille (außer zum Lesen), kein Hörgerät, kein Rollator, ein paar Medikamente – die altersbedingten Einschränkungen sind bei Eduard Kuk ziemlich überschaubar. Der Treppenlift in dem Häuschen an der Oberschwarzacher Hauptstraße war für seine Frau Alma eingebaut worden. Er selbst steigt die Treppe behände hinauf und hinab. Wie er auch flotten Schrittes über den Hof geht in den Schuppen, wo sein "Agria" steht. "Mit dem besuche ich meine Frau fast jeden Tag." Alma Kuk ist vor drei Jahren gestorben, kurz vor ihrem 90. Geburtstag. Ihr Mann vollendet am heutigen Dienstag das 100. Lebensjahr.

Eduard Kuk stammt aus Westpreußen, aus einem Dorf mit dem einst deutschen Namen Adelshof. "Ich habe sehr gute Eltern gehabt und viele Freiheiten", erinnert er sich an seine Kindheit auf einem Bauernhof; er ist das zweite von drei Kindern. Überhaupt funktioniert das Gedächtnis des Hundertjährigen gut. Mit nicht einmal 20 wurde er Soldat. Heute weiß er noch genau die Nummer seiner Batterie und den Namen des Generals, die Namen von Orten und Flüssen und ein paar russische Schimpfwörter, denn nach fünf Jahren geriet er in russische Gefangenschaft, wurde im Viehwaggon nach Sibirien transportiert. "Aber es war auszuhalten; unser russischer Bewacher war ein netter Mensch."

Er arbeitete auf einer Kolchose, machte die Bekanntschaft einer reizenden jungen Russin und schaffte es, Ende 1945 im ausgefransten russischen Mantel in die Heimat zurückzukehren, die inzwischen unter polnischer Verwaltung stand. Die Eltern wurden vertrieben und gingen nach Deutschland, Eduard blieb – noch. Er lernte Alma kennen, seine "große Liebe". Sie heirateten 1951 in Posen, bekamen Zwillinge, von denen eines im Säuglingsalter starb. Ein weiterer Sohn wurde noch in Polen geboren, dann siedelten auch die jungen Kuks nach Deutschland aus; im Lager Friedland kamen sie 1956 vorübergehend unter. Nesthäkchen Irene kam in Neunkirchen zur Welt. Eduard Kuks Eltern lebten hier, die junge Familie zog nach. "Zu fünft haben wir in zwei Zimmern gelebt", erinnert sich Tochter Irene.

Der Mittdreißiger nahm verschiedene Arbeiten in der Land- und Forstwirtschaft an, auf dem Bau und schließlich auf dem Schwarzacher Hof der Johannes-Diakonie. Als Heilerziehungspfleger und später Stationsleiter war er glücklich mit seinen "Jungens". 1963 konnte die fünfköpfige Familie ein Häuschen in Oberschwarzach kaufen und Alma Kuk in der örtlichen Nähfabrik dazuverdienen. Auf dem eigenen Grund entstand ein großer Garten, man züchtete Kaninchen, die sich bis nach Mannheim verkauften. "Manchmal hatten wir an die 100 Stück." Von den Äpfeln, Birnen und Quitten einer Obstwiese wurde Most gemacht.

Eduard Kuk ist – auch nach dem Renteneintritt – immer tätig gewesen, hat sich nie fallen lassen, ist dankbar für "jeden Tag, den Gott mir schenkt". Seit fast 60 Jahren wohnt der Jubilar – immer noch selbstständig – in dem Haus, in der später dazugekauften hinteren Hälfte sein Sohn. Tochter Irene lebt ebenfalls in der Nähe. Aber viel Unterstützung beansprucht Eduard Kuk weder von den Kindern noch von einer Haushaltshilfe.

Der bedeutsame Geburtstag wird nicht groß gefeiert. "Schon wegen Corona." Er wünsche sich noch ein paar schöne Tage, und für jeden neuen Tag, an dem er aufwache, sei er dankbar. Zuversicht, dass es ein guter wird, die hat Eduard Kuk. "Und wenn’s mal a bissel schlechter wird, wird’s morgen wieder besser …" Das Beste wünscht dem Jubilar auch die Rhein-Neckar-Zeitung!