Wie schlecht der Belag der L 634 zwischen Schollbrunn und Oberdielbach ist, verdeutlichten im Vorjahr Mitarbeiter des Fachdiensts Straße auch einem SWR-Fernsehteam. Ab 1. Juli wird – unter Vollsperrung – die Sanierung des Teilstücks in Angriff genommen. Foto: Heiko Schattauer

Oberdielbach/Schollbrunn. (pm/rnz) Nachdem die Landesstraße L634 bereits vor drei Jahren zwischen Neckargerach und Schollbrunn saniert worden ist, steht nun die Fahrbahnerneuerung des nächsten Streckenabschnitts bis nach Oberdielbach an. Die Arbeiten sollen am kommenden Mittwoch, 1. Juli, beginnen und voraussichtlich bis 22. Juli andauern. Während der dreiwöchigen Maßnahme wird die Landesstraße voll gesperrt.

Die Fahrbahndeckensanierung beginnt ab dem Ortsende Oberdielbach und geht über die freie Strecke sowie die Ortsdurchfahrt Schollbrunn hinweg bis zum Beginn des bereits erneuerten Abschnitts am Ortsausgang Richtung Neckargerach. Auf einer Gesamtlänge von 2100 Metern wird die Asphaltdeckschicht komplett erneuert. Zusätzlich wird die Fahrbahn außerorts mit dem Einbau einer Asphaltbinderschicht im sogenannten Hocheinbau verstärkt. Der vorhandene Fahrbahnaufbau wird dabei als Tragschicht genutzt. Auch die Seitenstreifen und Bankette werden erneuert, Wege und Zufahrten angeglichen.

Die Arbeiten wurden erforderlich, da aufgrund von Alterung und Verkehrsbelastung erhebliche Fahrbahnschäden in Form von Rissen, Ausbrüchen und Setzungen entstanden waren. Grund für die vorangegangene Sanierung Richtung Neckargerach waren durch die Unwetterereignisse im Jahr 2016 entstandene Straßensschäden gewesen.

"Aus Gründen des Arbeitsschutzes kann die Maßnahme nur unter Vollsperrung durchgeführt werden", teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Presseerklärung mit. Der überörtliche Verkehr wird für die Dauer der Arbeiten über Weisbach und Reichenbuch nach Neckargerach umgeleitet. Der Anliegerverkehr in Schollbrunn werde sichergestellt, heißt es in der Mitteilung.

Die Kosten in Höhe von rund 350.000 Euro werden vom Land Baden-Württemberg getragen.

Info: www.baustellen-bw.de