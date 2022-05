Mosbach.(RNZ) Ende Juni sind die Mosbacher Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und über die Besetzung der Stelle des obersten Amtes für Mosbach zu befinden. Amtsinhaber Michael Jann (62) hat bereits vor geraumer Zeit seine erneute Kandidatur bekannt gegeben; er strebt eine dritte Amtszeit an. Nun gibt es einen weiteren Bewerber, der am Freitag seine Kandidatur öffentlich machte.

Julian Stipp Foto: privat

Julian Stipp, seit 2016 Bürgermeister der Gemeinde Salach im Kreis Göppingen, wird am 26. Juni bei der OB-Wahl in Mosbach antreten. Laut eigenen Angaben, habe er in den vergangenen Jahren in Salach vieles voranbringen können. Der gebürtige Limbacher sieht "nun einen geeigneten Zeitpunkt, meine bisherigen Erfahrungen als Bürgermeister und neue Ideen in Mosbach einzubringen". Die eigene Heimat mitzugestalten, sei eine besondere Aufgabe. Als langjähriger Gemeinderat seiner Heimatgemeinde Limbach kenne er Mosbach und den Kreis sehr gut, so Julian Stipp weiter.

Der 36-Jährige gehört dem Sozialausschuss des Städtetages und seit 2019 dem Kreistag des Landkreises Göppingen (als stellvertretender Vorsitzender und sozialpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion) an. Er sei Sozialdemokrat, erklärt Stipp. Zur OB-Wahl trete er aber als unabhängiger Kandidat an. "Es geht nicht um schwarze, grüne, rote oder gelbe Ideen in der Kommunalpolitik, sondern um den jeweils besten Weg, den es für die Stadt zu finden gilt", betont der gelernte Jurist.

Mosbach brauche eine Gestaltungsoffensive, die auch neue Perspektiven einbringe, erklärt Julian Stipp: "Wirtschaftlicher Wandel, die älter werdende Gesellschaft, ausreichender, bezahlbarer Wohnraum, Klimaschutz und Digitalisierung sind die großen Themen unserer Zeit, die kommunalpolitisch für Mosbach beantwortet werden müssen." Gemeinsam mit Bürgerschaft, Gemeinderat und Verwaltung möchte er mit neuen Ideen anpacken, Kompetenzen und Erfahrungen einbringen.