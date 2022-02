Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ/lra) Am Freitag meldete Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha, dass die ersten Novavax-Impfstofflieferungen eingetroffen sind – und damit ein "konventionelles Angebot" die Optionen erweitere. An den regionalen Impfstützpunkten des Neckar-Odenwald-Kreises bereite man sich derweil auf die Verimpfung von "Nuvaxovid" vor. "Gegenwärtig gehen die Verantwortlichen davon aus, dass im Laufe der kommenden Woche mit den Impfungen begonnen werden kann", heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Aufgrund der zunächst geringen Liefermengen sei der Impfstoff nach Vorgabe des Landes zunächst dem von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffenen Personenkreis vorbehalten – und solle diesem bevorzugt angeboten werden. Dabei handelt es sich insbesondere um Beschäftigte im Gesundheitswesen, in der Pflege und in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen.

Der Neckar-Odenwald-Kreis werde daher in seinen Impfstützpunkten in Fahrenbach und Bödigheim entsprechende Terminslots online zur Verfügung stellen. Die Terminvergabe erfolgt ausschließlich über das Onlinesystem auf www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt. Die Freischaltung soll unmittelbar nach der verbindlichen Lieferankündigung des Landes erfolgen und kurzfristig veröffentlicht werden. Die jeweilige Person bestätigt mit der Buchung, dass sie dem betroffenen Personenkreis angehört. Weitere Nachweise sind nicht erforderlich.

Sobald mehr Impfstoff zur Verfügung stehe, können auch Personen, die nicht der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen, mit dem Impfstoff von Novavax grundimmunisiert werden, heißt es weiter. Hierzu ergehe ein separater Aufruf. Spontanimpfungen mit dem neuen Impfstoff ohne gebuchten Termin seien in der Anfangsphase nicht möglich.

Gesundheitsamtsleiterin Dr. Martina Teinert ruft impfberechtigte, noch nicht geimpfte Personen auf, von dem neuen Angebot Gebrauch zu machen: "Vor allem mit Blick auf den Herbst und neue Varianten des Virus ist es sehr wichtig, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsbereich das Angebot einer Impfung mit diesem Proteinimpfstoff nutzen", so Teinert. Nur so könne ein breit gefächerter Immunschutz aufgebaut werden, der zum Eigenschutz wie auch zum Schutz anderer benötigt werde. Eine zurückliegende Infektion mit der Omikron-Variante reiche hierfür nicht aus. "Das wäre ein fataler Trugschluss", sagt die Leiterin des Gesundheitsamtes.

In den regionalen Stützpunkten werden auch weiter die Wirkstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna verimpft. Sie können für Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen in Anspruch genommen werden. Die Terminvergabe erfolgt über das Onlinesystem auf der Internetseite des Landratsamts. Bei diesen Impfstoffen sind spontane Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung möglich.