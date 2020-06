Ein flammender Hilferuf: Die Alte Mälzerei war während der bundesweiten Aktion „Night of Light“ in der Nacht zu Dienstag mit rotem Licht illuminiert. Foto: Alexander Rechner

Mosbach. (ar) S.O.S. – der Veranstaltungsbranche geht es schlecht: Diesen Hilferuf haben Mosbacher Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft mit leuchtenden Mahnmalen im Rahmen der bundesweiten Aktion "Night of light" eindrücklich untermalt. Die Alte Mälzerei und das Tempelhaus in Neckarelz wurden dabei in rotes Licht getaucht.

Mit der bundesweiten Aktion in der Nacht zu Dienstag wollte die Veranstaltungsbranche auf ihre schwierige Situation während der Coronakrise aufmerksam machen. Auch in zahlreichen deutschen Großstädten wie in Berlin, München und Stuttgart wurden in der "Night of Light" Spielstätten, Veranstaltungszentren und andere Bauwerke mit rotem Licht angestrahlt und so auf die prekäre Situation hingewiesen.

Einem riesigen Wirtschaftszweig sei praktisch über Nacht die Arbeitsgrundlage entzogen worden, hatten die Organisatoren rund um den Essener Eventlocation-Betreiber Tom Koperek im Vorfeld zu dieser bundesweiten Aktion erläutert. Seit Mitte März mache die Veranstaltungswirtschaft praktisch keinen Umsatz mehr. Die Veranstaltungsbranche sei der erste Wirtschaftszweig, der von der Covid-19-Krise getroffen wurde, hatten die Initiatoren zuvor dargelegt. "Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er auch am längsten und nachhaltigsten betroffen sein, da bereits seit dem 10. März so gut wie keine Veranstaltungen beziehungsweise inzwischen nur solche mit sehr begrenzten Zuschauerzahlen stattfinden dürfen", teilte die Stadt Mosbach mit.

Auch das Tempelhaus tauchten Firmen der Veranstaltungsbranche in rotes Licht. Foto: zg

Auch in der Großen Kreisstadt zeigen sich diese Folgen. Alle Veranstaltungen und insbesondere die Kulturreihe "Mosbacher Sommer" können in diesem Jahr nicht in gewohnter Weise angeboten werden. "Trotz der Lockerungen ist davon auszugehen, dass dieser Zustand noch länger anhalten wird und die Veranstaltungsbranche in naher Zukunft nicht zur Normalität zurückkehren kann", erläuterte die Kulturamtsleiterin der Stadt, Christine Funk.

Mit den Unternehmen "Live art Licht- und Tonsysteme", "Cold Sun", "Don Entertainment", "Klang-Farm", "Area Four Industries Germany" und "ML Events" hatten sich Dienstleister der Veranstaltungsbranche aus der Mosbacher Region an der bundesweiten Aktion beteiligt. "Die Coronakrise stellt uns alle vor eine beispiellose Herausforderung", erklärte Ulrike Schweizer von "Live art" und fügte hinzu: "Wir als technischer Dienstleister in der Kultur- und Eventbranche haben seit März unsere komplette Arbeitsgrundlage verloren."

Mit der "Night of Light" wollten die Unternehmen ein Zeichen setzen und auf die Branche und "die existenzielle Gefährdung aufmerksam machen". Nur wenn jetzt – auch auf politischer Ebene – gehandelt werde, könne man die Krise überstehen und nach der Coronakrise im Landkreis das bisherige Kultur- und Veranstaltungsangebot wieder zum Leben erwecken, betonte Schweizer nach dem flammenden Hilferuf.